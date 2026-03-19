Ему 18. Он родился в Фуэнлабраде. Его дед — из Марокко. За него спорят две сборные. Хаби Алонсо его почти выпустил, но передумал. Арбелоа в него поверил — и не пожалел. В матче с «Манчестер Сити» он пробежал 11 километров за 76 минут и прессинговал больше, чем Винисиус. Его зовут Тьяго Питарч, и он — новый ответ «Реала» на вопрос, который мучил клуб два года: кто заменит Крооса и Модрича.

Кто он

Тьяго Питарч Пинар. Родился 3 августа 2007 года в Фуэнлабраде — городе-спутнике Мадрида. Полузащитник. Правоногий. 179 см (пока что). Номер 8 в «Кастилье» — исторический номер центра поля «Реала» (его носили Кроос и Кака).

Путь через академии: «Атлетико Мадрид» (пять лет, с детства), «Хетафе» (четыре года), «Леганес» (один сезон), «Реал Мадрид» (с 2023-го). Начал в Juvenil C — третьей по старшинству юношеской команде. На момент написания текста — стартовый полузащитник основного состава «Реала» в Лиге чемпионов (в матче против «Манчестер Сити»).

Рыночная стоимость по Transfermarkt — €20 млн. «Сандерленд» предлагал €15 млн — «Реал» отказал. В клубе его называли «жемчужиной академии».

Человек, который в него поверил

У каждого молодого игрока, который прорывается наверх, почти всегда один человек, без которого прорыва бы не было. Для Питарча этот человек — Альваро Арбелоа.

Представители игрока сказали The Athletic прямо: «Никто в академии "Мадрида" не верил в Тьяго так, как Альваро». Не «помимо прочих». Никто.

История их знакомства — из разряда тех, что потом пересказывают в документальных фильмах. Январь 2025-го. Арбелоа тренирует Juvenil A. Питарч играет за Juvenil B — на ступень ниже. Две команды встречаются в товарищеском матче. 17-летний полузащитник настолько выделяется на поле, что Арбелоа забирает его к себе в тот же день. Испанская пресса потом назовёт это «любовью с первого взгляда».

Когда в мае 2025-го Хаби Алонсо возглавил основной «Реал», Арбелоа перешёл в «Кастилью» (вторую команду). Питарч — с ним. И когда Арбелоа обсуждал с Алонсо, кого из академии стоит привлечь к первой команде, он сразу назвал Питарча. По данным El Mundo, его слова были: «Это пацан, но на поле он кусается».

Алонсо послушал не сразу. На Клубный чемпионат мира взял более опытных Чему Андреса и Марио Мартина. Оба потом уехали в аренду. Только тогда Питарч получил доступ к тренировкам первой команды.

Момент у бровки

Деталь, которая лучше всего описывает путь Питарча к основе.

Декабрь 2025-го. Кубок Испании, «Реал» играет с «Талаверой». Алонсо включает Питарча в заявку. В какой-то момент второго тайма он решает его выпустить. Тьяго встаёт, подходит к бровке, получает инструкции от тренера.

И в этот момент «Талавера» забивает — 3:2, разрыв сокращается до минимума. Алонсо меняет решение. Вместо Питарча выходит опорный полузащитник Хорхе Сестеро.

Тьяго возвращается на скамейку. Дебют откладывается.

Он дождался Арбелоа. В январе 2026-го бывший тренер «Кастильи» возглавил основной «Реал» — и сразу привлёк Питарча. Дебют случился 17 февраля: замена на последних минутах в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Первый шаг — и сразу в главном турнире.

Что он даёт «Реалу»

Тут нужен контекст. С уходом Тони Крооса (завершил карьеру в 2024-м) и Луки Модрича (перешёл в «Милан» летом 2025-го) «Реал» потерял двоих, кто определяли игру в центре поля на протяжении десяти лет. Кроос был метрономом — контролировал темп, задавал направление. Модрич — дирижёром, вскрывавшим оборону передачами из глубины.

Их не заменили. Беллингем — другой типаж: больше про атаку, меньше про контроль. Мбаппе и Винисиус не прессингуют с первой линии. В итоге «Реал» два сезона играл с системной дырой в середине поля.

Питарч — не Кроос и не Модрич. Он — другой. Он — про движение, про прессинг, про энергию. Managing Madrid опубликовал разбор его игры против «Сити»: 63 высокоинтенсивных давления за 76 минут — больше всех в команде. В пересчёте на 90 минут — 75, на 15 больше Винисиуса. По данным УЕФА — 10,93 км за неполный матч. Точность передач — 91,34%.

Это не контроль Крооса. Это нечто другое: энергия, которая сжимает пространство для соперника и даёт партнёрам время на мяче. По сути — то, чего «Реалу» не хватало больше всего.

Его главное качество — характер. Он всегда хочет мяч. Даже под давлением — не чувствует его. Я понимаю, что людей удивляет его дебют в Лиге чемпионов. Но он играет потому, что я полностью доверяю ему делать то, что он умеет. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Испания или Марокко

Питарч родился в Испании. Вырос в мадридских академиях. Играл за юношеские сборные Испании — U-19 и U-20, участвовал в молодёжном ЧМ-2025 (четвертьфинал).

Но у него есть марокканский паспорт — через деда по отцовской линии, который родом из Аль-Хосеймы на севере Марокко. По правилам FIFA, выступления за юношеские сборные не привязывают игрока окончательно — решение становится необратимым только после дебюта за взрослую сборную в официальном матче.

Марокканская федерация активно работает с семьёй. По данным As, ему предлагают ускоренную интеграцию в основную сборную, возможность играть на ЧМ-2026. Схема знакомая: так же несколько лет назад переманили его одноклубника Брахима Диаса. Ямаль, который тоже имел право играть за Марокко (через отца), — выбрал Испанию.

Сам Питарч пока не определился:

Я ещё не принял окончательного решения. С Испанией всё отлично, но я скоро решу. Тьяго Питарч игрок «Реала»

Marca утверждает, что приоритет — Испания. Но «скоро» в этом контексте может означать и до конца сезона, и до объявления заявки на ЧМ-2026.

Испанская федерация, по слухам, рассматривает возможность включить его в ближайшую заявку U-21 — как сигнал серьёзности намерений. Но взрослая сборная Испании — это Педри, Гави, Субименди. Конкуренция жёстче, чем в Марокко. И Марокко это понимает.

18 лет и 226 дней

Статистический факт, который стоит зафиксировать: в матче с «Сити» Питарч стал самым молодым игроком «Реала», который дважды выходил в стартовом составе в нокаут-раунде ЛЧ. 18 лет и 226 дней. Предыдущий рекорд — Винисиус Жуниор, на 10 дней старше.

Для понимания масштаба: когда Роналду перешёл из «МЮ» в «Реал» (2009), Питарчу было два года . Когда Кроос и Модрич выиграли финал ЛЧ-2018 в Киеве, ему было десять. А теперь он стартует там, где играли они, — и делает это так, будто был здесь всегда.

Тьяго будет получать возможности в первой команде. Иметь такого игрока — удовольствие Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Пройдёт время — и мы узнаем, был ли это прорыв на десятилетие или яркий, но короткий эпизод. Пока — 18-летний парень из Фуэнлабрады с марокканским дедушкой бегает по полю «Бернабеу» больше всех и не боится мяча. Для начала — неплохо.