The Athletic рассказывает, как Ханс-Дитер Флик, Ламин Ямаль и воспитанники Ла Масии превратили «Барселону» в лучшую команду Ла Лиги.

«Барселона» второй сезон подряд празднует победу в Ла Лиге — успешную защиту титула каталонцы оформили после победы над мадридским «Реалом».

Команда Ханса-Дитера Флика обыграла принципиального соперника 2:0 на «Камп Ноу» в воскресенье и увеличила отрыв на вершине таблицы до 14 очков за три тура до финиша — догнать каталонцев уже невозможно.

В дебютном сезоне Флика каталонцы оформили внутренний требл, выиграв Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны. Также «сине-гранатовые» становились чемпионами в сезоне-2022/23 — таким образом, клуб взял три титула за последние четыре года.

Корреспонденты The Athletic Пол Бальюс и Лайя Сервелло Эрреро рассказывают историю нового успеха «Барселоны».

Насколько важен был Ханс-Дитер Флик?

Сменив Хави в мае 2024 года, Флик с первых дней продемонстрировал умение тушить пожары. Немец пришел с четкой структурой работы и ясным пониманием того, как управлять командой в шумной и непростой обстановке.

Игроки быстро приняли его идеи и с тех пор следуют за тренером. Захватывающий тактический подход, умение работать с раздевалкой и развитие молодых талантов стали ключевыми факторами успеха этой команды.

Флик — тренер, который редко оказывается в центре громких заголовков. Но в важные моменты он умеет посылать команде сигналы, которые действительно доходят до игроков.

«Эго убивает успех», — сказал 61-летний специалист на пресс-конференции после ничьей с «Райо Вальекано» (1:1) 31 августа, незадолго до первой международной паузы сезона. Тогда вокруг команды уже ощущалось напряжение. Перед этим «Барселона» с трудом обыграла «Леванте», и все чаще возникало чувство, что команда сталкивается с типичным синдромом второго сезона.

Грамотная работа с прессой и несколько своевременных слов поддержки внутри коллектива сыграли огромную роль в том, чтобы изменить ситуацию. После домашней победы над «Севильей» со счетом 5:2 15 марта Гави сказал, что Флик «как отец». И подобное отношение к тренеру разделяют многие футболисты команды.

Это спокойствие помогло сохранить и трезвый взгляд на игровой стиль команды. Верность Флика рискованной модели с агрессивным прессингом и высокой линией обороны временами приводила к болезненным результатам.

В октябре «Севилья» разгромила «Барселону» со счетом 4:1 — сразу после домашнего поражения от победителя прошлой Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен». Флик умеет не обращать внимания на шум вокруг команды, но при этом умеет и слушать.

После поражения от «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании 12 февраля игроки открыто поделились своими опасениями. Они считали, что в ключевых встречах, особенно на фоне проблем с физической готовностью, команде не помешало бы больше прагматизма.

Футбол Флика привлекателен своей атакующей направленностью и большим количеством моментов, но он работает только тогда, когда вся команда идеально выполняет оборонительные обязанности. После той игры на «Метрополитано» и последовавшего затем поражения в чемпионате от «Жироны» стало заметно, что тренер прислушался к мнению игроков.

С тех пор «Барселона» выиграла все 11 матчей Ла Лиги. Поражение 1:2 от «Жироны» в феврале оставило каталонцев в двух очках позади «Реала», но дальше «сине-гранатовые» прошли дистанцию безошибочно.

Турбулентность, царившая на «Сантьяго Бернабеу», резко контрастировала со стабильным прогрессом команды Флика — возможно, именно это и стало главным фактором последних успехов каталонцев на внутренней арене.

Впрочем, болельщики наверняка ждали большего. Главной мечтой сезона для «Барселоны» была Лига чемпионов — турнир, который клуб не выигрывал с 2015 года. В прошлом сезоне поражение от будущего финалиста «Интера» в полуфинале оставило ощущение упущенного шанса. В этом году ключевую роль сыграли удаления в обоих матчах против «Атлетико».

Что касается самого Флика, ожидается, что он продлит контракт, срок которого истекает летом 2027 года. В клубе полностью доверяют немецкому специалисту. И после того, что «Барселона» показала за последние два сезона, трудно понять, почему должно быть иначе.

А что насчет Ламина Ямаля?

Как никогда прежде, это — «Барселона» Ямаля.

В прошлом сезоне атакующее трио Ламин Ямаль — Рафинья — Роберт Левандовский стало одним из главных факторов успеха команды Флика, которая покорила Европу. Но в нынешнем сезоне только Ямаль сумел сохранить прежний уровень — и даже прибавить.

Рафинью серьезно замучили травмы. Бразилец трижды получал травму задней поверхности бедра и из-за этого провел всего 21 матч в Ла Лиге. Если в прошлом сезоне он забил 34 мяча, то теперь ограничился 19 голами во всех турнирах.

Левандовский и вовсе периодически оказывался в запасе — что, возможно, вполне естественно, учитывая, что в августе польскому ветерану исполнится 38 лет. В этом чемпионате он забил 13 голов против 27 в прошлом сезоне.

Его сменщик Ферран Торрес тоже провел неровный сезон, оставив Флика с проблемой на позиции центрального нападающего. И все же именно «Барселона» с большим отрывом остается самой результативной командой Ла Лиги — 89 забитых мячей. Главная причина — Ямаль.

18-летний вундеркинд проводит лучший сезон в своей карьере. В 28 матчах Ла Лиги он набрал 27 результативных действий — 16 голов и 11 ассистов. Во всех турнирах показатели еще внушительнее: 24 гола и 17 голевых передач.

И эти цифры выглядят еще более впечатляющими, если учитывать, через что Ямалю пришлось пройти по ходу кампании. В этом сезоне он столкнулся с первой серьезной травмой в карьере — хроническими проблемами с пахом, известными как пубалгия. Из-за этого между «Барселоной» и Федерацией футбола Испании даже возник конфликт по поводу того, как должен проходить процесс восстановления игрока.

В прошлом месяце Ямаль получил еще и травму задней поверхности бедра, которая досрочно завершила для него сезон. Впрочем, в «Барселоне» рассчитывают, что к чемпионату мира он уже восстановится.

Ямаль получил и важный урок вне поля. Перед первым «Эль-Класико» сезона в октябре он пошутил о том, что «Реалу» исторически помогают судьи — и эта история обернулась против него. «Барселона» проиграла 1:2, сам Ямаль выдал слабый матч, а несколько игроков «Реала», включая его партнера по сборной Испании Дани Карвахаля, напомнили ему о тех словах.

«Нормально, что игроки "Реала" завелись после этого. Вероятно, для него это станет уроком», — рассказал The Athletic источник, близкий к Ямалю, после той встречи.

С тех пор молодой футболист изменил свое поведение — в частности, стал гораздо менее активным в социальных сетях. И в этом нет ничего необычного или тревожного. Для подростка нормально учиться на подобных ошибках. По-настоящему удивительно другое — кажется, потолка у таланта Ямаля попросту не существует.

Ла Масия снова стала сердцем «Барселоны»

Два года назад «Барселона» нуждалась в перезагрузке. Огромную роль в этом сыграл Флик — но не меньшую сыграла и клубная академия. К концу сезона-2023/24 стало окончательно ясно: Ламин Ямаль — талант поколения. Фермин Лопес и Пау Кубарси уже тогда успели показать свой потенциал.

С тех пор каждый из них сделал шаг вперед и превратился в важнейшую часть команды. А рядом появились новые молодые футболисты — особенно ценные для клуба в момент, когда финансовые проблемы серьезно ограничили возможности «Барсы» на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне, особенно после рождественской паузы, серьезно прибавил Марк Берналь. Возможно, он сделал бы это еще год назад, если бы не разрыв передней крестообразной связки, который 18-летний полузащитник получил в августе 2024 года.

Берналь, Ямаль и Кубарси (19 лет) вместе выступали за команды Ла Масии, составленные из игроков 2007 года рождения. Сегодня все они — уже состоявшиеся футболисты элитного уровня. Еще один представитель того поколения — 18-летний правый защитник Хави Эспарт, который тоже вполне может получить свой шанс.

Появление таких воспитанников вдохновляет не только других молодых игроков академии, но и болельщиков клуба, для которых успехи Ла Масии всегда были частью идентичности «Барселоны». Матч против «Леванте» в ноябре 2012 года, когда на поле одновременно находились 11 выпускников академии, до сих пор вспоминают как символ эпохи.

В победном домашнем матче над «Мальоркой» (3:0) 7 февраля в стартовом составе было сразу семь воспитанников Ла Масии: Алехандро Бальде, Кубарси и Эрик Гарсия в обороне; Марк Касадо, Дани Ольмо и Фермин Лопес в полузащите; Ямаль — в атаке.

История Дани Ольмо при этом особенная: он занимался в академии «Барселоны» в раннем возрасте, но в 16 лет перебрался в загребское «Динамо», а летом 2024 года вернулся в клуб после перехода из «Лейпцига».

По ходу того матча со скамейки вышли еще два воспитанника — Берналь и 19-летний Томми Маркес.

Флик уже говорил, что хотел бы до конца сезона выпустить стартовый состав, полностью состоящий из воспитанников академии. С момента его назначения восемь игроков Ла Масии дебютировали за основную команду. А средний возраст стартового состава «Барселоны» в этом сезоне — самый низкий в Ла Лиге.

Иногда значение Ла Масии в клубе недооценивали. Теперь это точно в прошлом. Когда «Барселоне» это было нужнее всего, академия снова оказалась рядом.

Феноменальный сезон Жоана Гарсии

В разгар прошлогоднего летнего трансферного окна The Athletic поговорил с одним из высокопоставленных руководителей «Барселоны» о ситуации с вратарями в клубе. Собеседника спросили, не станет ли рискованным шагом подписание Жоана Гарсии из «Эспаньола», если в команде уже остаются капитан Марк-Андре тер Стеген и Войцех Щенсный, и не ударит ли это по атмосфере в раздевалке.

«Риском было бы как раз не подписать Жоана Гарсию, — ответил источник. — Если бы мы остались только с тер Стегеном, у которого проблемы со спиной, и Щенсным как единственным вариантом для основы, это стало бы проблемой. А подписание Жоана — точно нет».

Спортивный директор Деку еще в прошлом сезоне определил позицию вратаря как одну из слабых точек команды. Летом он был твердо намерен решить этот вопрос — и решение полностью себя оправдало.

Гарсия стал единственным действительно крупным приобретением каталонцев, и 24-летний голкипер выдал лучший сезон среди всех вратарей Ла Лиги. Несмотря на экстремально высокую линию обороны, «Барселона» пропустила меньше всех в чемпионате Испании — всего 31 мяч после 35 туров.

Сейчас Гарсия уверенно идет к трофею Саморы — награды, которую получает вратарь с лучшим соотношением пропущенных голов к количеству матчей в Ла Лиге.

Если команда Флика завершает сезон с лучшей обороной чемпионата — при том, что еще на старте кампании лидер защиты Иньиго Мартинес покинул клуб без полноценной замены, а крайние защитники Жюль Кунде и Алехандро Бальде заметно сдали по уровню игры, — то это прежде всего заслуга Гарсии.

Безусловно, стоит отметить и других защитников, сумевших прибавить по ходу сезона, включая Эрика Гарсию и Жерара Мартина. Но именно Жоан Гарсия уже сейчас выглядит одним из самых удачных трансферов «Барселоны» за последние годы — и, похоже, тем вратарем, который определит целую эпоху клуба.

Что дальше?

Несмотря на успехи, «Барселону» ждет очень важное лето.

Флик уже говорил, что его главная мечта — вернуть каталонскому клубу трофей Лиги чемпионов. Но для этого команде потребуется серьезное усиление.

Вылет от «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов был связан не только с удалениями — возможно, еще большую роль сыграли травмы. Те же мадридцы выбили «Барсу» и из полуфинала Кубка Испании.

В решающий отрезок сезона команда потеряла таких игроков, как Рафинья и Френки де Йонг, а у Флика практически не осталось пространства для ротации. В итоге тренеру пришлось рассчитывать на футболистов, находившихся далеко не в лучшей форме.

В октябре The Athletic подробно рассказывал о недовольстве внутри команды системой физической подготовки. Постоянные травмы раздражали даже самого Флика, который публично жаловался на количество повреждений у игроков. Улучшение структуры в этом направлении может стать одной из первых задач летом.

В клубе также внимательно будут следить за ситуацией с Ламином Ямалем на чемпионате мира. «Барселоне» и Федерации футбола Испании необходимо избежать перегрузки игрока и не форсировать его возвращение после травмы задней поверхности бедра. Болельщики клуба прекрасно помнят историю Педри, который в 2021 году сыграл и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде в Токио.

Не менее важны и трансферные решения. Главные приоритеты — новый центральный нападающий и центральный защитник. Наиболее желанными кандидатами считаются форвард «Атлетико» Хулиан Альварес и защитник «Интера» Алессандро Бастони. Однако пока неясно, позволят ли финансовое положение клуба и ограничения Ла Лиги по зарплатной ведомости подписать обоих.

Кроме того, клубу предстоит определиться с будущим ряда футболистов. Арендованный у «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд временами выглядел очень ярко, однако The Athletic сообщал в прошлом месяце, что интерес «Барселоны» к полноценному выкупу англичанина заметно остыл.

В этом сезоне Рашфорд записал на свой счет 14 голов и 11 результативных передач во всех турнирах — включая великолепный гол со штрафного в «Эль-Класико», после которого «Барселона» фактически оформила чемпионство в противостоянии с главным соперником.

Летом клуб наверняка расстанется с несколькими игроками, чтобы освободить место в зарплатной ведомости и заработать дополнительные средства. Но Деку намерен вывести этот проект на новый уровень уже в ближайшие месяцы.

И для болельщиков «Барселоны» это действительно захватывающая перспектива.