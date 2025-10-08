Автор ESPN Грэм Хантер объясняет, почему катастрофическое падение интенсивности, кадровые проблемы и внутренние конфликты могут оставить «Барселону» без трофеев впервые за годы.

Если во время международной паузы вы вдруг окажетесь за бокалом с болельщиком «Барселоны», который начнет уверять вас, что их унизительное поражение 1:4 от «Севильи» могло бы закончиться иначе — не промахнись Роберт Левандовский с пенальти и не упусти Руни Бардагжи убойный момент при счете 2:1, — просто улыбнитесь ему сочувственно, оплатите напиток и проводите его домой.

Он отрицает реальность. И делает это в полной мере. Страх точит его футбольную душу, как крыса грызет дерево кухонного шкафа.

Да, «угасающий огонь некогда великого польского форварда» мог бы сделать счет 2:2, если бы он реализовал 11-метровый. И да, в этом гипотетическом сценарии стремительный молодой швед мог бы затем вывести действующих чемпионов Ла Лиги вперед — 3:2. И тогда, как рыбаки, мы все имели бы право рассказывать байки о «той самой упущенной возможности», которые так приятно пересказывать.

Но команда Ханси Флика не просто заслужила это поражение — оно вполне могло быть еще болезненнее, ведь уже к перерыву счет легко мог стать 1:5. Более того, такой разгром напрашивался уже несколько недель.

В этом сезоне «Барселона» провела почти 1000 официальных минут — восемь матчей в Испании и два в Европе. Если быть щедрым, на достойном уровне она сыграла примерно 480 минут — всего 48%. Это провал. Такой уровень неприемлем для клуба, который не только хочет удержать статус обладателя трех трофеев, но и обязан подтверждать амбиции в Лиге чемпионов.

Не верите мне на слово — и не надо. Просто переслушайте послематчевые пресс-конференции Ханси Флика и перечитайте слова его игроков.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Первый сигнал о том, что команда не машет рукой, а тонет, прозвучал уже в первом туре. Ведя в счете против девятерых игроков «Мальорки» (включая второй гол, который позже сам судейский комитет признал ошибочным), «Барса» выглядела ленивой, вялой и самодовольной.

После игры недовольный немецкий тренер устроил разнос: «Мне не понравилось наше выступление — мы играли с концентрацией на 50%. Нужно уметь управлять матчами и сохранять интенсивность… даже когда кажется, что обыграть девятерых легко».

Дальше — хуже. В гостях новичка Примеры «Леванте» каталонцы к перерыву горели 0:2, и счет мог быть разгромным, если бы не спасительные сейвы Жоана Гарсии. Против «Райо Вальекано» ситуация повторилась: их перебегали, выдавили из зоны комфорта, серьезно переиграли по ожидаемым голам (xG), и лишь чудом команда ушла с ничьей, а не с поражением.

Фрагмент матча «Райо Вальекано» — «Барселона» globallookpress.com

«Мы допустили слишком много ошибок, не контролировали игру через мяч», — признал Флик после того матча. А затем добавил фразу, которая мгновенно разошлась по заголовкам: «В прошлом сезоне мы были настоящей командой, но эго убивает успех».

Слова прозвучали как приговор — особенно потому, что тренер не уточнил, о ком именно идет речь: о конкретных игроках или о руководстве клуба. На следующий день влиятельная каталонская газета Diario Sport написала в редакционной статье: «Флику стоит быть осторожнее… в таком темпе он может не доработать до конца сезона». Поразительно.

Даже скромный и недавно вышедший в элиту «Реал Овьедо» без особых проблем вскрывал прессинг и оборону «Барселоны». Да, «блауграна» победила 3:1 на «Карлос Тартьере», но это была уже четвертая игра в Примере, где каталонцы пропускали первыми и вынуждены были устраивать камбэк. Для нейтральных зрителей это зрелищно, но чемпионы так не играют.

И вот наступило воскресенье. Главный тренер «Севильи» Матиас Альмейда собрал все слабые стороны «Барсы», которые видел за предыдущие недели, и пообещал своим игрокам: соперник выйдет на поле со «стеклянной челюстью», «сбившимся дыханием» и «ногами из свинца».

Этот боевой клич сработал. «Севилья» попросту растоптала каталонцев. Реализуй хозяева все свои моменты и добавь их к четырем забитым мячам — они бы переписали почти 80‑летний клубный рекорд домашнего разгрома «блауграны» (4:0 в 1947‑м).

Маркус Рашфорд и Алексис Санчес globallookpress.com

Небольшая зарисовка. Я смотрел матч рядом с легендой «Севильи» Диего Капелем. Помните этого юркого, дерзкого и скоростного левого вингера, игравшего бок о бок с Фредди Кануте и забившего в финале Кубка Испании‑2010 против «Атлетико»? В том розыгрыше он дважды огорчил «Барсу» на «Камп Ноу»: сначала выбил команду Гвардиолы, а затем помог взять трофей в финале.

Капель до сих пор живет в «жарочном котле» Европы — Севилье, все так же предан клубу с детства и зеленеет от злости, стоит лишь упомянуть удачную игру «Бетиса».

Но, как и большинство испанцев, он привык к мысли: если твоя команда доминирует над «Барселоной» (или «Реалом») и все-таки пропускает — как случилось незадолго до перерыва, когда Маркус Рашфорд вколотил мяч мощнейшим ударом с лета, — то все, исход предрешен. «Барса» и «сливочные» делают это снова и снова — как метроном, если ты их фанат, и как бесконечная пластинка, если нет.

Бедный Капель буквально мучился, когда «Барса» забила тот великолепный гол после филигранного паса Педри. Не меньше он страдал, когда Аднан Янузай не реализовал злополучный пенальти, а спустя пять минут Руни упустил стопроцентный шанс, пробив прямо в греческого вратаря хозяев Одиссеаса Влаходимоса.

Отступление для читателя: я сказал Капелю, что он слишком пессимистичен и что «Барса», несмотря на моменты, снова играет очень слабо. И, как ни удивительно, когда мы встретились после матча, он признал: «Ты был прав. Ты ведь меня предупреждал».

Пожалуй, здесь самое время заняться небольшой саморефлексией.

В своей первой колонке для ESPN в новом сезоне, ровно восемь недель назад, я писал: «Неужели "Барселона" — единственный клуб в мире, про который можно объяснить нейтральному наблюдателю уровень хаоса и конфликтов, в которых он тонет, и при этом предсказать, что команда возьмет два или три внутренних трофея? »

Ну что ж, слово «фаворит» сейчас звучит, мягко говоря, слишком самоуверенно. Пришло время это признать. Однако пока еще рано полностью отказываться от того прогноза: ни «Реал», ни «Атлетико» не выглядят командами, которые железно отберут у каталонцев чемпионский титул.

Ламин Ямаль и Роберт Левандовский globallookpress.com

Если болельщики «Барселоны» хотят утверждать, что часть проблем вызвана внешними факторами — это, в общем-то, справедливый аргумент. Из недели в неделю команда не знает, где будет проводить домашние матчи: на «Стадионе Йохана Кройфа»? На олимпийском «Монжуике»? Или все-таки на «Камп Ноу», как постоянно обещает президент?

Они болезненно ощущают отсутствие Ламина Ямаля и Рафиньи, когда те травмированы, и не менее болезненно — потерю Иньиго Мартинеса, которому позволили уйти бесплатно в знак уважения, хотя именно на него Флик рассчитывал как на лидера обороны.

Наконец, отношения между руководством, тренером и командой серьезно испортились из-за ситуации с Марком-Андре тер Стегеном. Сам Флик признал: «Была ли коммуникация всегда на должном уровне? Думаю, здесь есть куда расти — даже с моей стороны».

К этому добавьте постоянные попытки спортивного директора Деку «прощупать почву» и понять, кто готов покинуть клуб ради исправления финансовых показателей и соблюдения правил фэйр-плей.

Всё это крайне тревожно.

Фрагмент матча «Ньюкасл» — «Барселона» globallookpress.com

А как насчет физической формы команды? Выносливости? «Барселона» выглядит уставшей весь сезон — за исключением разве что матча с «Валенсией» (которая выглядела ужасно) и лучшей своей игры в кампании — против «Ньюкасла». Когда не хватает энергии или настроя, страдает прессинг, соперники получают время подумать и точно разыграть мяч, а там уж как день сменяет ночь — начинаются проблемы в обороне.

После поражения от «Севильи» Педри признал: «Ужасное выступление. Мы словно не понимали, что делать с мячом. Нам не хватало ни интенсивности, ни качества».

Если команда Флика не вернется к своему прежнему уровню прессинга, то ей придется либо полностью менять модель игры в обороне, либо попрощаться с мечтами о любых трофеях в этом сезоне.

По данным собственной аналитической платформы Ла Лиги — Performance Football Intelligence, — одна из самых ярких прессингующих команд Европы прошлого сезона теперь отбирает мяч с помощью подкатов и перехватов реже, чем средний показатель по чемпионату. Падение, которое трудно назвать иначе как катастрофическое.

В воскресенье Флик заявил: «После международной паузы мы вернемся и будем бороться за победу во всех турнирах».

Его оптимистичное обещание в духе телешоу — «Мы вернемся сразу после перерыва! » — звучит, возможно, правильно по тону. Но если команда не проведет масштабную «перезагрузку», не достанет из шкафа старый боевой настрой, не сохранит ключевых игроков в строю и, возможно, не начнет снова ставить успех выше личных амбиций, то впереди ее ждет куда больше проблем.