GOAL объясняет, почему матч с «Пари Сен-Жермен» превратился в жесткий урок для самоуверенных звезд «Барселоны».

Ламин Ямаль перед матчем Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» заранее подогрел интерес к своему возвращению в состав «Барселоны». 18-летний футболист выложил в соцсетях отрывок из фильма «Адвокат дьявола», где персонаж Аль Пачино рассуждает о давлении: «Некоторые под прессом собираются, другие ломаются. Можешь ли ты продемонстрировать свой талант по первому требованию? Можешь ли ты уложиться в срок? Спать спокойно по ночам? »

Позже Ямаль опубликовал свое фото с победного Евро-2024 в составе сборной Испании, подписав: «Давление? Я вернулся — и миссия вернулась вместе со мной».

Под «миссией» подразумевалось стремление «Барсы» доказать, что именно она — сильнейшая команда Европы. Педри еще накануне матча с «ПСЖ» заявил, что не сомневается в статусе каталонской команды — она лучшая на континенте.

Конечно, вера в себя — обязательный элемент большого спорта. Но между уверенностью и самоуверенностью проходит тонкая грань. Проблема в том, что громкие слова могут обернуться насмешкой, если за ними не последует подтверждение на футбольном поле. Домашний матч «Барсы» против «ПСЖ» стал наглядным подтверждением этого правила.

Феерия «Барсы» на старте

Легко понять, почему «Барса» пребывала в отличном настроении перед визитом парижан.

После четырех побед над «Реалом» в прошлом сезоне, команда начала защиту титула в Ла Лиге серией из семи матчей без поражений: 19 очков из 21 возможного и первое место.

Ферран Торрес globallookpress.com

В Лиге чемпионов каталонцы открыли кампанию яркой победой над «Ньюкаслом» на шумном «Сент-Джеймс Парк».

И всё это — несмотря на то, что Ямаль пропустил четыре матча, а команда по-прежнему обходилась без Рафиньи и вратаря Жоана Гарсии.

В общем, «Барса» подошла к игре на Монжуике в хорошем состоянии, чего не скажешь о сопернике.

«Сильное заявление» ослабленного «ПСЖ»

Ожидалось, что «ПСЖ» выйдет без Маркиньоса и всей основной линии атаки (Дембеле, Кварацхелии и Дуэ). В довесок команда потеряла Жоау Невеша — ключевого полузащитника.

Витинья globallookpress.com

В итоге у Луиса Энрике отсутствовали сразу шесть игроков стартового состава, добывшего победу в финале ЛЧ над «Интером».

Казалось, что у «Барсы» появился шикарный шанс заявить о себе в матче против действующего чемпиона. Но, как верно заметил Витинья, именно «ПСЖ» послал четкий сигнал своим конкурентам.

«Так бывает. Перед матчами часто звучат заявления. Но нам всё равно. Мы просто хотели сыграть — и выиграли, так что счастливы.

Я горжусь командой, не впервые мы отыгрываемся по ходу матча. Сегодня не было пяти наших основных игроков, но вышли ребята помоложе и тоже справились. Те, кто обычно играет меньше, тоже здорово проявили себя.

Мы уступали одной из лучших команд Европы на ее поле, но смогли переломить ход игры во втором тайме. Это сильное заявление от нашей команды», — сказал португалец после победы на поле каталонцев.

Для «Барсы» же всё обернулось холодным душем.

«Барселона» не удержала преимущество

Каталонцы действительно смотрятся потрясающе, когда они в хорошей форме. Рискованная тактика Ханса Флика, как правило, делает матчи команды зрелищными и практически гарантирует голы.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В игре против «ПСЖ» сине-гранатовые забили в 45-м матче подряд — это новый клубный рекорд.

Начало игры тоже впечатляло: Ямаль выглядел человеком, у которого есть важная миссия. Уже на третьей минуте он «накрутил» троих парижан на фланге, а на 19-й участвовал в атаке, завершившейся голом Феррана Торреса после изящного паса Маркуса Рашфорда.

Однако развить успех «Барсе» не удалось, или скорее, «ПСЖ» попросту не позволил этому случиться. Чем дальше, тем увереннее и смелее выглядели французы.

После матча Флик признал, несмотря на усилия Педри и де Йонга, после 30-й минуты Витинья и остальные полузащитники «ПСЖ» полностью взяли игру под свой контроль. Более того, «Барсе» так и не удалось изменить ситуацию.

Мендеш снова переиграл Ямаля

Одним из ключевых факторов успеха «ПСЖ» стал Нуну Мендеш, выигравший личную дуэль у Ламина Ямаля и обеспечивший парижанам статус первой команды, одержавшей три подряд выездные победы над «Барселоной».

Ламин Ямаль против Нуну Мендеша globallookpress.com

Как и в матче Лиги наций между Португалией и Испанией этим летом, Мендеш буквально выключил Ямаля из игры. Настолько, что звезда «Барсы» на 60-й минуте даже пытался убедить арбитра показать португальцу вторую желтую карточку, хотя фол на нем совершил Фабиан Руис.

Такое поведение выглядело слабым и демонстрировало: именно Мендеш имел куда большее влияние на игру, причем даже в атаке. В то время как Ямаль не совершил ни одного результативного действия, Нуну создал ключевой голевой момент «ПСЖ» еще до перерыва, промчавшись по левому флангу и идеально выложив мяч под удар Сенни Меюлю.

Прессинг «ПСЖ» сломил «Барсу»

Перерыв дал «Барселоне» шанс перезагрузиться, и всё могло сложиться иначе, если бы Дани Ольмо реализовал великолепный момент в середине второго тайма.

Но к тому моменту «Барса» уже сдавалась: и Педри, и де Йонг выглядели измотанными. В этом матче они больше бегали за мячом, чем владели им.

Педри в окружении игроков «ПСЖ» globallookpress.com

«Это было мучительно. Во втором тайме нам было очень тяжело. У них было больше владения, и они держались физически. Когда у тебя нет мяча, устаешь сильнее, а мы слишком часто его теряли.

Они навязали нам свой ритм и стиль. Когда тебя весь тайм прессингуют, это в итоге ломает», — признался защитник каталонцев Эрик Гарсия.

Именно так и произошло: «Барса» просто развалилась под натиском «ПСЖ». Команда Флика потеряла структуру и хладнокровие, а потому исход оказался предсказуемым.

На 90-й минуте Алехандро Бальде потерял позицию, позволив Ашрафу Хакими промчаться по флангу и выложить мяч под удар Гонсалу Рамушу, который идеально воспользовался моментом.

Рамуш заставил замолчать Педри и Ямаля

Ханси Флик был в ярости из-за гола Рамуша в концовке — и не случайно: это уже не первый раз, когда его команда пропускает из-за неспособности правильно завершить матч.

«Когда при счете 1:1 защищаешься в концовке, нужно играть умнее. Этого не произошло. Нужно быть более организованными, перекрывать все зоны. Играть весь матч на максимуме: обороняться, атаковать, использовать пространство, держать мяч. У ПСЖ видно, что каждый умеет это делать. Нам есть чему учиться», — заявил Флик после болезненного поражения.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Этот матч действительно стал уроком для «Барсы». «Сегодня бессмысленно говорить, что мы на одном уровне с "ПСЖ". Но я верю в свою команду. Мы будем работать, чтобы выйти на топ-уровень», — добавил Флик.

У «Барсы» действительно есть потенциал, прогресс под руководством Флика очевиден. Но игрокам нужно держать голову холодной, а ноги — на земле. Тогда требовательный тренер способен привести клуб к победе в Лиге чемпионов — трофею, которого «Барса» не видела с 2015 года. Именно поэтому их недавняя самоуверенность выглядела особенно странно.

Правда, до сих пор остаются сомнения в сверхвысокой линии защиты Флика: именно она позволила Рамушу, нарочно стоявшему в офсайде, получить фору на старте и замкнуть передачу Хакими.

«Мне нравится держаться впереди линии защитников, но оставаться за мячом. Просто жду момента. Есть видео, где Гарри Кейн говорит то же самое. Я сделал то же самое в эпизоде с голом», — объяснял потом Рамуш.

Можно ожидать, что и другие нападающие будут использовать этот прием против «Барсы».

Прогнозы и ставки на футбол

Характерно, что Рамуш не удержался и обратился к Ямалю и Педри, которые, похоже, не уловили главный смысл «Адвоката дьявола» — тщеславие и есть любимый грех дьявола.

«Если ты лучший, докажи это на поле, а не на словах. Мы — чемпионы Европы, тут и так всё ясно», — заявил Рамуш.

И действительно, в отличие от «Барсы», «ПСЖ» показал, как надо играть, а не разбрасывался словами.