The Athletic зафиксировал самые интересные события второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Второй тур Лиги чемпионов впервые подарил ощущение настоящей интриги.

Все это повлияло на наши обновленные прогнозы, подготовленные на основе данных Opta. На протяжении турнира мы будем отслеживать шансы каждого клуба:

— вылететь по итогам общего этапа;

— напрямую выйти в 1/8 финала (заняв место в топ-8);

— попасть в стыковые матчи (с 9-го по 24-е место);

— выиграть турнир, финал которого пройдёт в Будапеште 30 мая.

Ну а пока поговорим о том, как выступили главные фавориты и кто стал главным победителем и неудачником второго тура.

Матч недели

«Ювентус» во второй раз подряд оказался участником захватывающего поединка — на этот раз в гостях у «Вильярреала» на «Эстадио де ла Керамика».

Хотя матч не получился таким результативным, как встреча первого тура с дортмундской «Боруссией» (4:4), зрелищности ему было не занимать: 30 ударов, из которых 10 — в створ.

На 18-й минуте Жорж Микаутадзе, оступившись, всё же сумел подняться и замкнуть передачу Николя Пепе, выведя вперед «желтую субмарину». Вскоре Санти Комесанья едва не удвоил преимущество, но Маттиа Перин кончиками пальцев перевел мяч в штангу. А чуть позже Арнау Тенас выдал потрясающий сэйв после удара Уэстона Маккенни.

«Вильярреал» — «Ювентус» globallookpress.com

Однако именно Тенас ошибся после удара через себя Федерико Гатти, позволив туринцам сравнять счет в начале второго тайма. Это произошло сразу после того, как Джонатан Дэвид умудрился не попасть в пустые ворота, чем поверг тренера «Юве» Игора Тудора в шок. Уже на 56-й минуте «Старая синьора» вышла вперед: Франсишку Консейсан наказал Дани Парехо за неточный пас.

Дэвид снова оказался близок к голу, но угодил в перекладину, а уже на 90-й минуте Ренату Вейга спас «Вильярреал» от поражения. Радость португальца была особенной, поскольку не так давно он выступал за «Ювентус».

В итоге ничья оставила команды примерно в том же положении, что и до матча. Их календарь впереди позволяет рассчитывать как минимум на борьбу за плей-офф.

Как показали себя фавориты?

«Пари Сен-Жермен». Победа в концовке над «Барселоной» благодаря голу Гонсалу Рамуша подняла парижан на вторую строчку в прогнозах. Шансы на топ-8 выросли с 61 до 80 %, а вероятность выиграть турнир увеличилась с 12 до 14 %. Любопытно, что в прошлом сезоне на этом этапе команда «Барса» тоже имела три очка (поражение от «Монако» и победа над «Янг Бойз»).

«Барселона». Соскользнула с третьего на седьмое место. Вероятность попадания в топ-8 упала с 71 до 55 %. Но впереди матчи с «Олимпиакосом» и «Брюгге», так что исправить ситуацию вполне реально.

«Пари Сен-Жермен» выиграл на поле «Барсы» даже без Усмана Дембеле globallookpress.com

«Ливерпуль». Поражение от «Галатасарая» снизило шансы на титул с 20 до 15 %, а на топ-8 — с 84 до 59 %. Беспокоит не столько результат, сколько сама игра. Календарь тоже не радует: «Реал» в 4-м туре и «Интер» в 6-м.

«Арсенал». Воспользовался осечкой «Ливерпуля» и вышел на первую строчку в прогнозах. Ожидаемые 19 очков в лиге, вероятность выиграть турнир — 18 %. Теперь именно команда Микеля Артеты — главный фаворит финала в Будапеште. Впереди непростые матчи с «Атлетико», «Баварией» и «Интером», но база для успеха уже заложена.

«Бавария». Впечатляющая форма с августа и разгром «Пафоса» (5:1) подняли вероятность титула с 6 до 10 %. Шансы на топ-8 — 69 % (было 50 %). Жеребьевка у мюнхенцев самая тяжёлая по версии Opta: впереди игры с «ПСЖ» и «Арсеналом». Но при Гарри Кейне, набравшем феноменальную форму (14 голов и 3 ассиста в 7 матчах Бундеслиги и ЛЧ), всё выглядит не так уж страшно.

«Арсенал» globallookpress.com

«Интер». Стартовал матчами против аутсайдеров («Аякс» и «Славия»), сохранив изначальные 4% на победу в турнире. Но уже напоминает прошлогодний путь до финала: Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам оформили по дублю, а за два тура команда позволила соперникам нанести всего три удара в створ. Следующие соперники — «Юнион Сент-Жиллуаз» и «Кайрат», и это шанс продолжить уверенный старт перед встречами с «Атлетико», «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Боруссией».

Турнирная таблица после второго тура общего этапа ЛЧ globallookpress.com

«Реал» Мадрид. В первом туре против «Марселя» команде Хаби Алонсо местами откровенно везло, тогда как встречу с «Кайратом» она провела просто идеально — уверенная победа 5:0. Это повысило их вероятность попасть в топ-8 до 62%. Однако шансы на титул пока остаются скромными — всего 5%. До Рождества мадридцев ждут куда более серьезные испытания — матчи против «Ювентуса», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити». Разочаровал, упустив победу в Монако. Эрлинг Холанн сделал дубль, но и он, и Пеп Гвардиола признали, что команде нужно прибавлять. Несмотря на это, вероятность победы в турнире у «Сити» чуть выросла — с 9 до 10%, но вот шансы на топ-8 снизились с 70 до 61 %. Впереди матчи с «Вильярреалом» и «Байером», и они должны помочь избежать провала вроде того, что был в прошлом сезоне на общем этапе.

Главные взлёты и падения

«Карабах». Впечатляющий рывок в прогнозах. Начав с 35-го места, азербайджанцы поднялись на 29-е благодаря победе над «Бенфикой». А после домашнего успеха в игре с «Копенгагеном» (2:0) и вовсе взлетели на 20-е место. Теперь у них всего 25% шансов на вылет, 68% — на попадание в стыки и даже 7% — на топ-8.

«Карабах» globallookpress.com

«Аякс». Худший старт за долгие годы. Четырехкратный обладатель Кубка чемпионов/Лиги чемпионов начал с поражений от «Интера» и «Марселя» без единого забитого мяча. Разгром 0:4 во Франции поднял вероятность вылета еще до стыков до 85%. Дальше — матч с «Челси», и это вряд ли станет облегчением.

«Юнион Сент-Жиллуаз». Тоже испытывает качели нового формата. После первого тура команда была на 11-й строчке, но поражение от «Ньюкасла» (0:4) отбросило бельгийцев на 21-е место. Тем не менее, у них остаются 59% шансов хотя бы пробиться в стыки.

«Галатасарай». Победа над «Ливерпулем» резко изменила картину. После разгрома от «Айнтрахта» (1:5) турки шли лишь 31-ми, а теперь поднялись на 19-е место. Шансы на стыки выросли с 35 до 62 %, но впереди их ждет серьёзный календарь — встречи с «Монако», «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Преследователи

«Боруссия» Дортмунд. Уверенно обыграла «Атлетик» («Дортмунд» забил восемь голов всего лишь в двух матчах). Шансы напрямую выйти в 1/8 финала выросли с 23 до 32%. Но впереди — самые серьезные испытания: «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Интер».

«Челси». После поражения от «Баварии» сумел одержать первую победу — дома против «Бенфики» Жозе Моуринью. Шансы на топ-8 пока остаются на уровне 37%. Ключевыми будут матчи с «Барселоной» и «Наполи».

«Челси» — «Бенфика» globallookpress.com

«Наполи». Во многом благодаря бывшему игроку «Ман Сити» Кевину Де Брейне. Он дважды ассистировал арендованному у «Манчестер Юнайтед» Расмусу Хейлунну в матче против «Спортинга» (2:1). Шансы на топ-8 выросли с 17 до 27%, а вероятность вылета по итогам общего этапа снизилась с 21 до 9 %.

«Тоттенхэм». Ушел от поражения в гостевом матче с «Буде-Глимт» (2:2), переживая первые испытания под руководством Томаса Франка. Шансы на прямой выход в 1/8 упали с 40 до 29%. Впереди — выезды к «Монако» и «ПСЖ», между которыми домашний матч с «Копенгагеном». Лишь к 6-му туру против «Славии» календарь станет легче.

«Атлетико» Мадрид. Продолжает голевую серию — 13 мячей в трех последних матчах. На этот раз разгромили «Айнтрахт» (5:1), который за тур до этого сам уничтожил «Галатасарай» с тем же счетом. Благодаря победе вероятность вылета «Атлетико» упала с 31 до 15 %. Но жеребьевка у них одна из самых тяжелых (6-я по сложности), и уже в следующем туре — матч против «Арсенала». Поэтому шансы на топ-8 остаются сравнительно низкими — всего 18 %.

«Ньюкасл». Разгром «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:0) может стать первым признаком того, что обновленная атака наконец-то нашла взаимопонимание. В этом матче отличились Ник Вольтемаде, Энтони Гордон (дважды с пенальти), а также Харви Барнс. Эта победа более чем вдвое увеличила шансы команды финишировать в топ-8 — с 13 до 29%. Дальше у них матчи против «Бенфики» и «Атлетика», а самый сложный матч — против «ПСЖ» дома — ждет лишь в заключительном туре.