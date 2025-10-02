Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский по свежим следам связался и поговорил о матчах 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с Кириллом Дементьевым, ведущим телекомпании Setanta Sport, вещающей на страны бывшего Союза.

— 5 форменных разгромов в девяти матчах первого игрового дня — такую Лигу чемпионов мы хотели?

— Нынешний формат турнира — все еще большой компромисс, попытка усидеть на двух стульях. То есть, и репрезентативность с одной стороны, с другой — спортивная составляющая. Понятно, что это гибридная модель. Поэтому разрыв в классе будет отражаться на результатах, от этого никуда не уйти. Но лично мне, конечно, не интересно смотреть такие избиения. Хотя есть и те, кому это кажется торжеством атакующего футбола.

— Зачем нужны такие команды, как «Пафос», «Славия», «Кайрат», которые и коммерческого интереса не представляют?

— Конечно, они отстают. Но появляется шанс на дополнительные сенсации, чего от футбола и ждем. Вспомним, как «Шериф» обыгрывал мадридский «Реал». В целом же, интерес для команд маленьких. Мадриду все эти поездки в Казахстан, или в какие-то еще далекие непонятные им страны ножом по сердцу.

— Так еще и увеличить число участников хотят?

— Все еще витает призрак Суперлиги, поэтому пытаются брать количеством.

— У вас нет ностальгии по тому Кубку чемпионов, когда там играли одни чемпионы?

— Он давно уже никому не нужен, давайте быть реалистами. Не даст коммерческого успеха, сегодня это главенствует.

— Понятно, «Кайрат» крупно проиграл «Реалу» (0:5) еще до матча, не помогли песни и пляски в аэропорту с казахскими сладостями для испанцев.

— «Реалу» эти ритуальные танцы в аэропорту вообще не нужны. По глазам игроков было видно, что не совсем поняли, куда попали. Но для Казахстана, болельщиков «Кайрата», — это круто! Ясно, что истерия вокруг этого матча с билетами за квартиру была чрезмерной. И все же я бы спокойнее к этому относился — не каждый раз выдается такой шанс. В данном случае, — часть жизни, и все. При этом не стоит забывать, что все люди разные и везде традиции различаются.

С точки зрения игровой составляющей довольно бессмысленно этот матч обсуждать, поскольку ясно, что одна команда намного сильнее другой. Было и так понятно, что на поле «Кайрату» особо делать нечего.

— 18-летнего вратаря стоит ставить на такие матчи?

— Там больше, как я понимаю, некого. Такой опыт даст ему максимум возможностей. Никакой психологической травмы не будет. Что там в моменте с пенальти без оглядки ринулся, так и Дасаев в свое время мог. Тут дело не в отсутствии опыта — секунда все решает.

«Кайрат» — «Реал» «Реал»

— «Ливерпуль» потерпел второе поражение подряд. Нет прошлогоднего запаса прочности?

— Да, и сразу пошла известная пляска, как все плохо. Но «Ливерпуль» не провел еще ни одного матча в этом сезоне с полноценными победами. Многие на последних минутах. Связано это с тем, что Слот устроил кадровую и идейную перестройку. В прошлом же сезоне ему досталась готовая команда от Клоппа. Он кое-что, но незначительно изменил. И стало получаться. Сейчас же у него совершенно иные идейные установки. Сходу все не стало выходить.

«Ливерпуль» слишком долго играл в одном стиле, и менять все эти заводские установки не так просто. Нужно запастись терпением, и посмотреть, насколько это в итоге сработает. Сейчас кричать и требовать возвращения прошлого сезона довольно глупо. Хотя включаются эксперты типа Джимми Каррагера, которые считают, что надо там прошлое все вернуть. Ха-ха, с его опытом можно было понять, что так не бывает. Нельзя все резко повернуть вспять. Посмотрим, что сделает ни от кого независимый Слот, насколько он крепок к критике и к неудачам.

— При прежней схеме розыгрыша «Галатасарай» мог победить (1:0) с меньшей долей вероятности?

— Не думаю, что это как-то сидит в голове игроков, как и предстоящий матч АПЛ с «Челси». Ну а кому и когда там было легко? И это лишь три очка в турнире из восьми туров, который только начинается. Давайте не будем драматизировать ситуацию, если мы с позиции болельщиков «Ливерпуля» говорим.

— Мохаммед Салах и Александер Исак в запасе — тренерская недооценка ситуации?

— Все то же самое. Не искал простых путей. Переоценка собственных амбиций тоже маловероятна. Равная игра. На то и наиграли.

— Георгий Мамардашвили получает шанс?

— Конечно, получает. Посмотрим, как сыграет с «Челси». Еще не знаем, насколько серьезна травма Алисона. Но «Ливерпуль» все же не «Валенсия», тут не столько чудеса нужны, сколько стабильность.

— Ждали какого-то чуда имени Жозе Моуриньо против «Челси»?

— Не самый интересный получился матч. Возвращение Моуриньо, это все красиво, но он давно потерял тренерскую индивидуальность. У него остаются образ, резкие фразы, харизма... Но как тренер последнее что-то интересное демонстрировал в «Реале». После чего откровенно едет на репутации и багаже, не собираясь как-то особенно развиваться. Сейчас ждать от него каких-то откровений странно. Вот в очередной раз мы все это увидели. В кубковых турнирах способен дать результат. Но пока большой вопрос, как до этой стадии добраться.

— То есть, победа «аристократов» (1:0) не вызывает никаких нареканий?

— В нынешнем состоянии «Челси» выжал максимум. Могли и не выиграть, не будь этого чудесного автогола. Без Палмера совсем другая игра, ее практически нет. Ничья, на мой взгляд, была бы более справедливым исходом. Но «Бенфика» сделала все, чтобы ее не случилось.

— «Атлетико» два раза подряд забивает по пять, и не абы кому — Диего Симеоне в какой-то другой футбол заиграл?

— Нет. Он всегда так и хотел играть, просто говорил другое. Появились исполнители, которых не было. Хулиан Альварес в первую очередь — забивает и отдает. Потом в средней линии достаточно новых лиц, которые во многом все поменяли.

— Но такое преимущество с «Айнтрахтом» (5:1), который сам сейчас в Бундеслиге шесть забил, не что-то из ряда вон выходящее?

— Невозможно сравнивать. Там команда заточенная на свой чемпионат, не имеющая никакого европейского опыта. Я вообще не понимаю, как можно выходить, и играть с открытым забралом с «Атлетико» на его поле. «Айнтрахт» — очень молодая команда, меняла стиль с более закрытого на атакующий. Баланса явно не хватает в оборонительном смысле. «Атлетико» наоборот набрал.

«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

— Самый напряженный матч «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» (2:2) — скорее досадная потеря очков для норвежцев?

— Вот «Буде» одна из тех маленьких команд, которая отличается осознанным стилем. Способна многих удивить, и не только потому, что играет за полярным кругом. Если сравнить этот матч с «Тоттенхэмом» и те, что проводила с ним же год назад в полуфинале Лиги Европы, огромная разница. Норвежцы прибавили в уверенности. Стандарты англичан сыграли решающую роль, иначе бы хозяева выиграли обязательно.

— Ко вчерашним матчам. Шансы «Карабаха» на выход после уверенной победы над «Копенгагеном» (2:0) уже не столь иллюзорны?

— Фантастика! Но уже две победы. Тем более, обе по игре в целом, особенно вчера. Видно, что команда даже с серьезными соперниками готова играть с позиции силы. Она мне как раз слега напоминает «Будё-Глимт» своей философией. Тут, как называется, нужно продолжать. Ясно, что Гурбанов считает очки. Не знаю, сколько достаточно для выхода.

— «Монако» не проиграл «Манчестер Сити» (2:2) вопреки всему?

— С учетом кадровых проблем монегасков, безусловно. Даже во Франции играет с огромным количеством ошибок. Но не стоит льстить себе. И «Сити» уже не тот сокрушающий, никому не дающий играть, что два года назад. Понятно, сейчас вышли на путь исправления — и Фоден воскрес, и Доку прибавил. Поэтому такая ничья не настолько удивительна. «Ман Сити» уж точно не будет, как год назад, с такими истязаниями бороться за «24». А «Монако» можем только похвалить, команда сыграла выше ожиданий.

— Результат матча «Барселона» — «ПСЖ» (1:2) при таком составе парижан удивил?

— Игра удалась. Понятно, матч во втором туре такого идеологического значения не имел, при этом команды хотели показать себя. Видно было, что Флик эмоционально был очень вовлечен, как и Луис Энрике. «ПСЖ» сохранил структуру, даже несмотря на кадры. Отсутствие всей атакующей тройки пережил совершенно спокойно. Вот эти молодые Мбайе, Маюлю сыграли на высшем уровне.

Понятно, «Барселона» подходящая для них команда, поскольку всегда много рискует и дает играть. Создает моменты для себя и для соперника, поэтому по ней с ума сходят. Думал, что у «Барсы» будет преимущество, а после 20 первых минут «ПСЖ» смотрелся лучше. И в очередной раз мы увидели, насколько хороши крайние защитники Хакими и Мендеш — это, конечно, ключевые люди. Без них система Луиса Энрике так бы не функционировала.