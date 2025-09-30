Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Алматы готовился к невероятному событию: впервые в городе принимали матч группового этапа Лиги чемпионов, и соперником «Кайрата» оказался сам мадридский «Реал». Трибуны гудели, болельщики верили, что их команда, пусть и дебютант турнира, сумеет зацепиться за эмоцию и создать проблемы гранду. В первые минуты хозяева действительно выглядели смело: они пробовали прессинговать, несколько раз выбегали в атаку и даже вынудили Тибо Куртуа вступить в игру. Но постепенно класс гостей сказался.

Результат матча

КайратАлма-АтаКайрат0:5Реал МадридРеал МадридМадрид
0:1 Килиан Мбаппе 25' пен. 0:2 Килиан Мбаппе 52' 0:3 Килиан Мбаппе 74' 0:4 Эдуардо Камавинга 83' 0:5 Браим Диас 90+3'
Кайрат:  Шерхан Калмурза,  Александр Мартынович,  Егор Сорокин,  Луиш Мата,  Александр Мрынский,  Офри Арад (Олжас Байбек 64'),  Дамир Касабулат,  Еркин Олегулы Тапалов (Юг Станоев 65'),  Валерий Громыко (Гиорги Зариа 80'),  Жорже Жоржинью (Эдмилсон Фильо 65'),  Дастан Сатпаев (Рикардиньо 80')
Реал Мадрид:  Тибо Куртуа,  Фран Гарсия,  Давид Алаба,  Рауль Асенсио,  Арда Гюлер (Джуд Беллингхэм 80'),  Франко Мастантуоно (Браим Диас 70'),  Орельен Чуаэми (Эдуардо Камавинга 80'),  Даниель Себальос,  Килиан Мбаппе (Гонсало Гарсия 81'),  Винисиус Жуниор (Родриго 70'),  Дин Хейзен
Жёлтые карточки:  Валерий Громыко 48' (Кайрат),  Офри Арад 55' (Кайрат)

Матч раскачивался до середины первого тайма, пока один эпизод не изменил всё.  Франко Мастантуоно, юный талант «Реала», прорвался в штрафную и вынудил 18-летнего вратаря «Кайрата» Шерхана Калмурзу выйти за пределы вратарской.  Тот сбил соперника, и арбитр без колебаний указал на «точку».  К мячу подошёл Килиан Мбаппе — хладнокровно пробил низом в угол, и это было лишь первое слово француза этим вечером.

Момент фола на Мастантуоно
Момент фола на Мастантуоно https://www.realmadrid.com/

До перерыва «Реал» создал ещё несколько моментов: Арда Гюлер бил издали, Винисиус искал пространство на левом фланге, но счёт так и остался 0:1.  «Кайрат» за это время тоже успел напомнить о себе: Громыко выстрелил из-за штрафной, а Колесниченко едва не замкнул прострел.  Алматы аплодировал — хозяева достойно держались.

Сейв Куртуа
Сейв Куртуа https://www.realmadrid.com/

После перерыва началась магия

Второй тайм стал ареной для главного героя вечера.  На 52-й минуте Куртуа выбил мяч далеко вперёд (кажется, наугад), Килиан Мбаппе рванул с центра поля и, оставив защитников «Кайрата» позади, изящно перебросил Калмурзу — гол, который точно будет в нарезке хайлайтов 2-го тура ЛЧ.

Второй гол Мбаппе
Второй гол Мбаппе https://www.realmadrid.com/

Через несколько минут показалось, что «Кайрат» получает шанс вернуться в игру: арбитр назначил пенальти за фол Себальоса на Громыко.  Но ВАР вмешался и разбил сердца болельщиков — мяч перед нарушением задел руку самого игрока хозяев.  Этот момент стал, в общем-то, определяющим: казахстанцы вздохнули, но упущенная возможность словно сломала их.

И тут снова зажёгся Мбаппе.  На 73-й минуте Родриго в фирменном стиле влетел в штрафную, протащил мяч к линии, отдал Гюлеру, а тот в касание подыграл Килиану.  Француз пробил в одно касание — в угол, без шансов для вратаря.  Хет-трик — уж очень хотелось Мбаппе забрать домой мяч с первого матча ЛЧ в Алматы.

Мбаппе празднует третий гол
Мбаппе празднует третий гол https://www.realmadrid.com/

Но даже на этом «Реал» не остановился.  Алонсо даже снял с игры Мбаппе, но вышли те, кому есть, что доказывать.  На 83-й минуте Камавинга откликнулся на навес Родриго и головой сделал счёт 0:4 — первый гол француза после долгого восстановления.  Уже в компенсированное время ещё один юный талант, Гонсало Гарсия, прорезал защиту пасом на Браима Диаса, и испанец аккуратно закатил мяч в дальний угол. 0:5 — победа в стиле «королей».

Браим Диас
Браим Диас https://www.realmadrid.com/

Личное шоу и исторический рекорд

Для Мбаппе этот вечер стал особенным: его голы стали 58-м, 59-м и 60-м в Лиге чемпионов.  Он обошёл Томаса Мюллера и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров турнира.  Француз не скрывал амбиций:

— «Три — это прекрасно, но я всегда хочу больше.  Реал купил меня, чтобы я решал такие матчи.  И я хочу решать их снова и снова».

Для «Реала» поездка в Казахстан получилась своеобразным восстановлением.  После тяжёлого разгрома 2:5 от «Атлетико» команда Алонсо не раскисла и сняла вопросы о настрое.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Кайрат» же, несмотря на разгром, получил опыт, о котором ещё будут говорить: домашний дебют в Лиге чемпионов против самого «Реала» — урок на будущее.  Болельщики не замолчали даже при 0:5, скандируя имя своей команды.