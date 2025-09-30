Алматы готовился к невероятному событию: впервые в городе принимали матч группового этапа Лиги чемпионов, и соперником «Кайрата» оказался сам мадридский «Реал». Трибуны гудели, болельщики верили, что их команда, пусть и дебютант турнира, сумеет зацепиться за эмоцию и создать проблемы гранду. В первые минуты хозяева действительно выглядели смело: они пробовали прессинговать, несколько раз выбегали в атаку и даже вынудили Тибо Куртуа вступить в игру. Но постепенно класс гостей сказался.
Результат матча
Матч раскачивался до середины первого тайма, пока один эпизод не изменил всё. Франко Мастантуоно, юный талант «Реала», прорвался в штрафную и вынудил 18-летнего вратаря «Кайрата» Шерхана Калмурзу выйти за пределы вратарской. Тот сбил соперника, и арбитр без колебаний указал на «точку». К мячу подошёл Килиан Мбаппе — хладнокровно пробил низом в угол, и это было лишь первое слово француза этим вечером.
До перерыва «Реал» создал ещё несколько моментов: Арда Гюлер бил издали, Винисиус искал пространство на левом фланге, но счёт так и остался 0:1. «Кайрат» за это время тоже успел напомнить о себе: Громыко выстрелил из-за штрафной, а Колесниченко едва не замкнул прострел. Алматы аплодировал — хозяева достойно держались.
После перерыва началась магия
Второй тайм стал ареной для главного героя вечера. На 52-й минуте Куртуа выбил мяч далеко вперёд (кажется, наугад), Килиан Мбаппе рванул с центра поля и, оставив защитников «Кайрата» позади, изящно перебросил Калмурзу — гол, который точно будет в нарезке хайлайтов 2-го тура ЛЧ.
Через несколько минут показалось, что «Кайрат» получает шанс вернуться в игру: арбитр назначил пенальти за фол Себальоса на Громыко. Но ВАР вмешался и разбил сердца болельщиков — мяч перед нарушением задел руку самого игрока хозяев. Этот момент стал, в общем-то, определяющим: казахстанцы вздохнули, но упущенная возможность словно сломала их.
И тут снова зажёгся Мбаппе. На 73-й минуте Родриго в фирменном стиле влетел в штрафную, протащил мяч к линии, отдал Гюлеру, а тот в касание подыграл Килиану. Француз пробил в одно касание — в угол, без шансов для вратаря. Хет-трик — уж очень хотелось Мбаппе забрать домой мяч с первого матча ЛЧ в Алматы.
Но даже на этом «Реал» не остановился. Алонсо даже снял с игры Мбаппе, но вышли те, кому есть, что доказывать. На 83-й минуте Камавинга откликнулся на навес Родриго и головой сделал счёт 0:4 — первый гол француза после долгого восстановления. Уже в компенсированное время ещё один юный талант, Гонсало Гарсия, прорезал защиту пасом на Браима Диаса, и испанец аккуратно закатил мяч в дальний угол. 0:5 — победа в стиле «королей».
Личное шоу и исторический рекорд
Для Мбаппе этот вечер стал особенным: его голы стали 58-м, 59-м и 60-м в Лиге чемпионов. Он обошёл Томаса Мюллера и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров турнира. Француз не скрывал амбиций:
— «Три — это прекрасно, но я всегда хочу больше. Реал купил меня, чтобы я решал такие матчи. И я хочу решать их снова и снова».
Для «Реала» поездка в Казахстан получилась своеобразным восстановлением. После тяжёлого разгрома 2:5 от «Атлетико» команда Алонсо не раскисла и сняла вопросы о настрое.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Кайрат» же, несмотря на разгром, получил опыт, о котором ещё будут говорить: домашний дебют в Лиге чемпионов против самого «Реала» — урок на будущее. Болельщики не замолчали даже при 0:5, скандируя имя своей команды.