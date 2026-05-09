Рискуя завершить второй сезон подряд без крупного трофея, мадридский «Реал» всерьез задумался о возвращении Жозе Моуринью. The Athletic анализирует, может ли это стать решением проблем клуба.

Возвращение Жозе Моуринью в мадридский «Реал» на второй срок выглядит весьма интригующим сценарием.

63-летний бывший наставник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по-прежнему связан контрактом с «Бенфикой», однако мадридцы уже провели переговоры по поводу его назначения на место Альваро Арбелоа.

Соглашение Моуринью с португальским клубом рассчитано до июня 2027 года, но в нем прописан пункт, позволяющий специалисту покинуть команду в течение десяти дней после окончания сезона при выплате компенсации в размере €3 млн (£2,6 млн или $3,5 млн).

На фоне того, что «Реал» близок к завершению второго подряд сезона без крупного трофея, а также переживает крайне турбулентную неделю за пределами поля — включая штрафы для Орельена Чуамени и Федерико Вальверде за драку на тренировочной базе, — работы у Моуринью в случае назначения будет предостаточно.

Так есть ли логика в этом шаге? Дермот Корриган и Гильермо Рай анализируют возможные последствия неожиданного возвращения.

Почему «Реал» хочет вернуть Моуринью?

Президент клуба Флорентино Перес давно предпочитает доверять людям, хорошо понимающим особую природу «Реала». За последнее десятилетие в клуб уже возвращались Карло Анчелотти и Зинедин Зидан, и их опыт вместе со знанием внутренней кухни помогли добиться успеха на одной из самых сложных тренерских должностей в мировом спорте.

Сейчас в Мадриде вновь царит ощущение кризиса — как на поле, так и за его пределами. Последние случаи напряженности и проблем с дисциплиной внутри команды лишь усиливают мнение, что клубу необходим жесткий лидер, способный навести порядок посреди хаоса.

В руководстве также считают, что «Реал» находится под постоянным давлением со всех сторон, поэтому им нужен человек, который будет защищать идею «мадридизма» зубами и когтями.

Первый период работы Моуринью в клубе — с 2010 по 2013 год — сопровождался постоянными конфликтами. Португалец агрессивно вступал в противостояния с собственными футболистами, руководителями клуба, судьями, тренерами соперников и особенно с местной прессой.

При этом некоторые в Мадриде уверены, что вся эта напряженность в долгосрочной перспективе пошла клубу на пользу, став фундаментом для будущих побед в Лиге чемпионов уже при Анчелотти и Зидане.

За последние два года ни Анчелотти, ни Хаби Алонсо, ни Арбелоа так и не смогли полностью взять под контроль раздевалку, наполненную большими эго. Причем ситуацию усложняло и то, что руководство клуба зачастую вставало на сторону своих «галактикос», как это произошло, когда Винисиус Жуниор вступил в конфликт с Алонсо.

Этот сезон «Реал» снова завершает без крупного трофея — второй раз подряд. В прошлый раз подобное случилось по итогам кампании-2009/10, после чего в клуб и пригласили Моуринью.

Во время своего первого периода в Мадриде одной из главных задач португальца было восстановление авторитета главного тренера — того самого авторитета, который постепенно размывался в раздевалке в предыдущие годы.

Перес тогда предоставил Моуринью гораздо больше полномочий, чем обычно получают тренеры «Реала», позволив ему серьезно влиять не только на комплектование состава, но и на более широкие спортивные решения клуба. Немногие наставники — если вообще кто-то — пользовались у Переса таким уровнем доверия.

Поддержат ли это болельщики?

Несмотря на весь хаос и постоянные конфликты во время первого периода работы Жозе Моуринью в «Реале», у португальца всегда оставалось ядро преданных сторонников среди болельщиков клуба.

Даже после того, как он ткнул пальцем в глаз ассистенту главного «Барселоны» Тито Виланове во время потасовки у бровки в проигранном «Эль-Класико» на «Камп Ноу» в августе 2011 года, на трибунах «Сантьяго Бернабеу» месяцами висел баннер с надписью: «Моу — твой палец указывает нам путь».

Впрочем, со временем значительная часть мадридских фанатов устала от поведения Моуринью. Многие представители старой школы, включая бывшего игрока и тренера клуба Хорхе Вальдано, считали, что стиль португальца не соответствует традиционным ценностям «Реала».

Сейчас среди болельщиков накопилось огромное раздражение, причем основная критика направлена скорее в сторону игроков, чем клубного руководства. Влиятельные местные эксперты также активно продвигают мысль о том, что главная проблема команды — недостаточная самоотдача лидеров, включая Килиана Мбаппе.

Спад результатов и ухудшение атмосферы вокруг команды дошли до такой точки, что даже некоторые давние критики Моуринью больше не отвергают его кандидатуру как реальный вариант.

Исторически наиболее успешными тренерами «Реала» обычно становились более дипломатичные специалисты, умеющие выстраивать баланс внутри коллектива, — такие как Висенте дель Боске, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан.

Но Зидан, по общему мнению, ждет работу в сборной Франции после чемпионата мира, а среди доступных кандидатов почти нет тренеров с похожим сбалансированным профилем. Поэтому круг вариантов для «Реала» постепенно сужается — и вместе с этим ослабевает и сопротивление идее возвращения Моуринью.

А что насчет Винисиуса?

В нынешнем сезоне «Реал» трижды встречался с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. В первом матче стыкового раунда плей-офф в Лиссабоне 17 февраля Винисиус заявил, что 20-летний вингер «Бенфики» Джанлука Престианни позволил себе расистские оскорбления в его адрес.

Престианни обвинения отверг. Позже по итогам расследования УЕФА футболист получил дисквалификацию на шесть матчей за дискриминационные высказывания (гомофобные оскорбления).

После той игры Жозе Моуринью сказал следующее...

Что-то здесь не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На каждом стадионе, где играет Винисиус, обязательно что-то случается. Всегда. Жозе Моуринью главный тренер «Бенфики»

Слова тренера вызвали волну критики, однако реакция руководства «Реала» оказалась довольно сдержанной, несмотря на то, что несколько партнеров Винисиуса по команде, включая Килиана Мбаппе и Орельена Тчуамени, публично поддержали бразильца.

Сам Винисиус не комментировал ни слова Моуринью, ни решение УЕФА. Однако источники из окружения игрока в беседе с The Athletic в последние недели дали понять, что не видят проблемы в возможном назначении португальца.

Тем временем переговоры о продлении контракта форварда, который истекает через 13 месяцев, зашли в тупик.

Как отреагируют остальные игроки команды?

Некоторые футболисты уже знают, что кандидатура Моуринью рассматривается всерьез, и внутри части раздевалки эта идея воспринимается позитивно.

Определенная группа игроков приветствовала бы перемены, учитывая, что Альваро Арбелоа, как ожидается, покинет клуб по окончании сезона. На этом фоне любые изменения на тренерском мостике вызывают осторожный оптимизм.

Отдельного внимания заслуживает история Дина Хёйсена, которого Моуринью пригласил в «Рому» на правах аренды из «Ювентуса» в январе 2024 года. Защитник успел провести три матча до увольнения португальца позже в том же месяце, однако оба не раз тепло отзывались друг о друге.

Предсказать общую реакцию раздевалки «Реала» на возможное назначение Моуринью непросто. Помимо Хёйсена, почти никто из нынешнего состава не знаком с его методами работы. Капитан Дани Карвахаль застал предыдущий период Моуринью в клубе, будучи игроком академии, однако в 2012 году был продан в «Байер», так и не дебютировав за основную команду.

«Мы очень быстро поняли, кто такой Моу, уже на предсезонке», — рассказывал Арбелоа в интервью испанскому журналу Jot Down в 2014 году, вспоминая первый сезон Моуринью в Мадриде.

Он орал на всех, даже на Криштиану! Говорил: «Не хочешь бегать? Без проблем — скамейка». Неважно, чемпион мира ты, Кака или игрок молодежки. Мы долго потом вспоминали тот разговор. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Идея возвращения именно такого подхода наверняка нравится как руководству «Реала», так и части болельщиков. Особенно интересно было бы увидеть реакцию звезд команды — например, Мбаппе и Джуда Беллингема, которых в этом сезоне уже освистывали собственные фанаты.

Во времена первого прихода Моуринью Мбаппе был обычным болельщиком «Реала» и украшал стены своей комнаты плакатами Криштиану Роналду. А в прошлом месяце 27-летний француз поставил лайк под публикацией в социальной сети о возможном возвращении португальского тренера.

А что с тактикой и стилем? Подходит ли Моуринью этому «Реалу»?

За 26 лет тренерской карьеры Жозе Моуринью не раз насмехался над теми, кто считает себя тактическими интеллектуалами. Его философия проста: команда должна быть максимально организованной в обороне и играть вертикально в атаке. Никакого культа владения мячом или чрезмерно сложных игровых схем.

Большая часть успехов «Реала» в последние годы — особенно при Карло Анчелотти в Лиге чемпионов — строилась именно на относительно простом футболе: глубокая оборона и стремительные контратаки.

Лучшие моменты команды при Альваро Арбелоа также приходились на матчи, где игроки были готовы работать друг за друга на пределе возможностей. Яркий пример — победа над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов ранее в этом сезоне, когда Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем были далеки от оптимальной формы.

Возвращение к базовому и прямолинейному футболу может понравиться части нынешнего состава — особенно тем игрокам, которых раздражали попытки Хаби Алонсо слишком детально контролировать их перемещения и решения на поле.

Однако главный вопрос заключается в другом: способны ли методы Моуринью вообще работать на высшем уровне современного футбола? Последний чемпионский титул в лиге португалец выиграл еще в сезоне-2015/16 с «Челси», а его последняя победа в матче плей-офф Лиги чемпионов датируется апрелем 2014 года — и снова во главе лондонского клуба.