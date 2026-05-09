10 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Хетафе». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Овьедо — Хетафе с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» отчаянно бьются за выживание.  Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Овьедо» на 9 очков отстает от спасительной 17 позиции.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Синие» уступили «Бетису» (0:3).

До того команда была бита «Эльче» (1:2).  А вот поединок с «Вильярреалом» завершился боевым паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Овьедо» добыл 2 виктории.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Синие» не преуспевают в плане стабильности результатов.  Команда все никак не оторвется от дна таблицы.

Причем «Овьедо» традиционно неудачно противостоит «Хетафе».  В пяти очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» пытаются финишировать в еврозоне.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Хетафе» на 3 очка отстает от топ-6.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Городские» были биты «Райо Вальекано» (0:2).

До того команда уступила мощной «Барселоне» (0:2).  А вот чуть ранее она сумела одолеть «Реал Сосьедад» (1:0).

При этом «Хетафе» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Городские» нынче несколько приуныли в плане результатов.  Команда уступила 2 раза кряду.

При этом «Хетафе» достаточно продуктивно выступает на чужих полях.  В 17 выездных матчах команда набрала 23 очка.

«Городские» в трех своих последних выездных встречах добыли две победы.  Причем в этих поединках «Хетафе» пропустил 2 мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хетафе» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: «Хетафе» выглядит монолитнее соперника, к тому же исторически успешно ему противостоит.

Ставка: Победа «Хетафе» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.50

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Овьедо» уже 9 лет не обыгрывает «Хетафе»
  • «Хетафе» сражается за выход в еврокубки
  • «Овьедо» дома забивает в среднем менее гола за матч
  • «Хетафе» в среднем пропускает гол за матч
  • «Овьедо» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч