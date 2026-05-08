Одни не могут, другие не хотят

9 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лацио — Интер с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лациале» уже потеряли шансы на попадание в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Лацио» на 11 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лациале» переиграли «Кремонезе» (2:1).

До того команда не смогла одолеть «Удинезе» (3:3). А вот кубковый поединок с «Аталантой» завершился успехом в серии пенальти.

В пяти своих последних матчах «Лацио» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Лациале» на финише чуть преобразились. Команда не проигрывает 4 матча подряд.

Причем «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» досрочно ходят в чемпионах. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» на 12 очков опережает идущий вторым «Наполи». При этом команда в среднем забивает больше 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» переиграли «Парму» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Торино» (2:2). А вот чуть ранее она разделалась с ершистым «Комо» (3:2).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Змеи» нынче выглядят достаточно симпатично. Команда не проигрывает уже два месяца.

При этом «Интер» в среднем пропускает меньше гола за матч. Да и римлянам команда не проигрывает уже три с половиной года.

«Змеи» уже вряд ли будут надрываться в оставшихся матчах чемпионата. Шанс проявить себя получат некоторые резервисты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Интер» вряд ли будет надрываться, да и «лациале» забивают с некоторой натугой.

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60

