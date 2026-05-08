9 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лацио — Интер с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лациале» уже потеряли шансы на попадание в еврокубки.  Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Лацио» на 11 очков отстает от топ-6.  А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Лациале» переиграли «Кремонезе» (2:1).

До того команда не смогла одолеть «Удинезе» (3:3).  А вот кубковый поединок с «Аталантой» завершился успехом в серии пенальти.

В пяти своих последних матчах «Лацио» победил 2 раза.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Лациале» на финише чуть преобразились.  Команда не проигрывает 4 матча подряд.

Причем «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Интеру».  В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» досрочно ходят в чемпионах.  Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» на 12 очков опережает идущий вторым «Наполи».  При этом команда в среднем забивает больше 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Змеи» переиграли «Парму» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Торино» (2:2).  А вот чуть ранее она разделалась с ершистым «Комо» (3:2).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы.  Команда отличилась 14 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Змеи» нынче выглядят достаточно симпатично.  Команда не проигрывает уже два месяца.

При этом «Интер» в среднем пропускает меньше гола за матч.  Да и римлянам команда не проигрывает уже три с половиной года.

«Змеи» уже вряд ли будут надрываться в оставшихся матчах чемпионата.  Шанс проявить себя получат некоторые резервисты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Интер» вряд ли будет надрываться, да и «лациале» забивают с некоторой натугой.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Миланцы уже обеспечили себе чемпионский титул, и полностью утратили турнирную мотивацию
  • «Лацио» не может победить «Интер» уже 3 с половиной года
  • «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч
  • «Лациале» имеют сложности в плане реализации
  • «Змеи» явно предстанут в экспериментальном кадровом сочетании