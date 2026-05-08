9 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лацио — Интер с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лациале» уже потеряли шансы на попадание в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Лацио» на 11 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем один мяч за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лациале» переиграли «Кремонезе» (2:1).
До того команда не смогла одолеть «Удинезе» (3:3). А вот кубковый поединок с «Аталантой» завершился успехом в серии пенальти.
В пяти своих последних матчах «Лацио» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Лациале» на финише чуть преобразились. Команда не проигрывает 4 матча подряд.
Причем «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» досрочно ходят в чемпионах. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер» на 12 очков опережает идущий вторым «Наполи». При этом команда в среднем забивает больше 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» переиграли «Парму» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Торино» (2:2). А вот чуть ранее она разделалась с ершистым «Комо» (3:2).
При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Змеи» нынче выглядят достаточно симпатично. Команда не проигрывает уже два месяца.
При этом «Интер» в среднем пропускает меньше гола за матч. Да и римлянам команда не проигрывает уже три с половиной года.
«Змеи» уже вряд ли будут надрываться в оставшихся матчах чемпионата. Шанс проявить себя получат некоторые резервисты.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Интер» вряд ли будет надрываться, да и «лациале» забивают с некоторой натугой.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- Миланцы уже обеспечили себе чемпионский титул, и полностью утратили турнирную мотивацию
- «Лацио» не может победить «Интер» уже 3 с половиной года
- «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Лациале» имеют сложности в плане реализации
- «Змеи» явно предстанут в экспериментальном кадровом сочетании