«Челси» продлит свою серию поражений в АПЛ?

прогноз на АПЛ, ставка за 2.35

9 мая в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Ливерпуль» и «Челси». Начало встречи — в 14:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Ливерпуль — Челси с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» занимают 4-е место в таблице АПЛ с 58-ю очками в активе после 35-и туров. «Ливерпуль» закрепился в зоне Лиги чемпионов, но еще не гарантировала себе место в топ-5.

Команде осталось провести 3 тура, «Ливерпуль» опережает «Борнмут» (6-е место) на 6 баллов, «вишни» теоретически могут переграть «мерсисайдцев».

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» уступил в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 77-й минуте. Матчем ранее команда обыграла «Кристал Пэлас» (3:1).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ливерпуль» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда сумела забить 9 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: На протяжении долгого времени в нынешнем сезоне «Ливерпуль» штормило, лидеры перестали быть результативными, подводила и защитная линия. Только к концу сезона «Ливерпуль» пришел в хорошую форму.

Стоит отметить, что «мерсисайдцам» тяжело даются матчи против «Челси». В последних 2-х очных встречах «Ливерпуль» уступил (1:3 и 1:2). Получится ли на сей раз победить? Большой вопрос...

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» выбыли из зоны еврокубков ближе к концу сезона. После 35-и туров «Челси» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.

Стоит отмтить, что в гостях команда выступает лучше, нежели дома. По результатам встреч на чужом поле «Челси» занимает 4-е место в лиге, набрав 25 очков из 51-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече «синие» уступили на своем поле «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. До этого «Челси» обыграл «Лидс» (1:0) и пробился в финал Кубка Англии.

У команды продолжается серия поражений в чемпионате Англии, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот отрезок «Челси» пропустил 14 голов при одном забитом мяче.

Состояние команды: «Челси» полностью проваливает концовку сезона. Руководство «синих» решило уволить Лиама Росеньора с поста главного тренера, но даже это не помогло — команда уступила «Ноттингем Форест».

Одним из положительных моментов у «Челси» является игра нападающего Жоао Педро, который сходу стал лидером команды. Форвард забил 15 голов и сделал 5 голевых передач за 33 встречи в рамках нынешнего сезона АПЛ.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах в АПЛ у «Ливерпуля» три победы

«Челси» проиграл 6 последних матчей в АПЛ

В последних 2-х очных встречах «Челси» непременно обыгрывал «Ливерпуль» (2:1 и 3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю» с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.00, а победа «Челси» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.45 и 2.65.

Прогноз: «Ливерпуль» уверенно обыграет «Челси». «Синие» продолжат пробуксовывать на финише сезона.

2.35 Победа «Ливерпуля» с форой (-1).

Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.35.

Прогноз: Команды способны забить довольно много голов.

2.10 Тотал 3.5 больше.

Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.10.