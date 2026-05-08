9 мая в 9-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Женис». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Жетысу — Женис с коэффициентом для ставки за 2.90.
«Жетысу»
Турнирное положение: «Жетысу» намерен побороться за медали чемпионата. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Жетысу» на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Жетысу» не сумел переиграть «Кайсар» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Атырау» (2:0). Да и поединок с «Улытау» завершился уверенной викторией (2:0).
В пяти своих последних матчах «Жетысу» победил 3 раза. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Жетысу» нынче выглядит весьма уверенно. Команда до последней ничьей победила 3 раза кряду.
Причем «Жетысу» традиционно неудачно противостоит «Женису». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» ходит в середняках лиги. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Женис» на 5 очков отстает от тройки лидеров. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Женис» одолел крепкий «Тобол» (1:0).
До того команда сумела переиграть «Окжетпес» (3:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Алтаем» (0:0).
При этом «Женис» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Женис» поднаторел в плане результатов. Команда победила дважды кряду.
При этом «Женис» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда не столь удачно выступает на полях соперников. В трех выездных поединках добыто лишь три зачетных пункта.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Женис» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.77.
Прогноз: «Жетысу» стремится подтянуться к группе лидеров, да и «Женис» неудачно выступает в выездных матчах.
Ставка: Победа «Жетысу» за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.01
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Жетысу» не проигрывает 4 матча кряду
- «Женис» набрал всего 3 очка в 4 выездных поединках
- «Женис» на чужих полях забил всего один мяч в 4 матчах
- «Жетысу» в трех своих последних поединках пропустил всего один мяч
- «Женис» в среднем забивает меньше гола за матч