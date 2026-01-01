GOAL в рамках проекта «Наследие» рассказывает о главной проблеме сборной Германии. Страна, подарившая миру Герда Мюллера и Мирослава Клозе, на десять лет отказалась от чистых нападающих ради «ложных девяток» и контроля мяча. Эксперимент провалился, и теперь немцы мучительно ищут нового героя, способного вернуть им футбольную идентичность.

«Наследие» — серия статей и подкастов GOAL, посвященная чемпионату мира 2026 года. Каждую неделю мы погружаемся в истории и наследие, сформировавшие величайшие футбольные нации.

На очереди Германия — страна, когда-то славившаяся самыми опасными нападающих в мире. От Герда Мюллера до Мирослава Клозе футболка с девятым номером была символом мощи, точности и гордости.

Однако после 2014 года она превратилась в знак вопроса, став отражением команды, которая все еще ищет своего следующего топ-форварда, а возможно, и свою собственную идентичность.

Если смотреть через призму немецкого футбола, становится ясно, что главный успех сборной в этом тысячелетии также ознаменовал начало довольно фундаментального кризиса. По крайней мере, сейчас, оглядываясь назад, об этом легко рассуждать.

Когда Мирослав Клозе забил свой 16-й гол на чемпионате мира в памятной матче против Бразилии (7:1) в полуфинале мундиаля 2014 года, став лучшим бомбардиром в истории турнира (рекорд, который остается непобитым по сей день), он не только завершил свою личную международную карьеру. Он также положил конец эпохе так называемого «классического немецкого центрфорварда», в числе которых Уве Зеелер, Герд Мюллер, Клаус Фишер, Хорст Хрубеш, Руди Фёллер, Юрген Клинсманн и Оливер Бирхофф.

На протяжении более 13 лет Клозе (137 матчей и 71 гол за сборную) считался воплощением супер эффективной «девятки». Клозе, чья звезда на международной арене взошла после его пяти мячей на ЧМ-2002, остается последним на данный момент топ-нападающим в Германии. Его уход из сборной после триумфа на ЧМ-2014 означал потерю четкой идентичности в атаке.

С тех пор позиция немецкой «девятки» была по большей части вакантной, заполняемой множеством тактических экспериментов и постоянным поиском подходящего преемника.

Поиски преемника

Марио Гомес, долгое время находившийся в тени Клозе, мог бы стать тем самым наследником. Он также играл в роли нападающего-столба, привнося отличное голевое чутье и умение завершать атаки, и при этом не слишком отличался от Клозе в плане физической мощи и игры головой.

Мирослав Клозе globallookpress.com

Но между Гомесом и национальной командой так и «не возникло химии». Многолетний нападающий «Штутгарта» и «Баварии» всегда с трудом реализовывал моменты в майке сборной, порой выдавая затяжные серии без голов в официальных матчах.

Когда в игре группового этапа Евро-2008 против Австрии Гомес умудрился промахнуться по воротам с убойной дистанции, запустив мяч выше перекладины, ему еще долго пришлось терпеть насмешки со стороны немецких болельщиков.

Оставшись без Клозе, Германия какое-то время пыталась добиться успеха с так называемыми «ложными девятками». Они переквалифицировали «десяток» или ставили в центр вингеров. Марио Гётце, Томас Мюллер, Серж Гнабри и Кай Хаверц — лишь некоторые из тех, кому пришлось пробовать себя в роли ложной девятки. Все это были попытки заменить мощь Клозе на изящество комбинационной игры.

Марио Гомес globallookpress.com

После трех катастрофических турнира — ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022 — стало ясно, что эта подмена не сработала.

С тех пор, и особенно с прицелом на ЧМ-2026, вопрос, который годами висел над головами различных чиновников Немецкого футбольного союза, стал звучать все настойчивее: куда делась историческая ДНК немецкого нападающего?

Попытка ответить на этот вопрос приводит нас к философии развития молодежи в последние полтора десятилетия, смешанной с надеждой найти хорошее решение путем адаптации международных трендов.

Молодежные академии немецких профессиональных клубов, как правило, выпускают разносторонних (универсальных) игроков атаки, от которых ожидают умения комбинировать, правильно интерпретировать пространство и участвовать в прессинге. Игроков вроде Гётце, например. Он принес Германии победу на ЧМ-2014 своим голом в финале и играл за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию», но его карьера тем не менее осталась с легким оттенком недосказанности.

Пережиток прошлого

Подготовка чистых, мощных «девяток» воспринималась скорее как пережиток прошлого, из-за чего эту цель больше не рассматривали всерьез.

Бесценная способность обладать истинным голевым чутьем или развивать его целенаправленно, чтобы уметь продавить двух защитников, оказаться у мяча на долю секунды раньше и буквально занести его в ворота всем телом в манере Герда Мюллера — эта мощь была принесена в жертву ради технической гибкости.

Герд Мюллер globallookpress.com

Теперь чаще требовались игроки атаки, способные участвовать в розыгрыше мяча, отчасти потому, что якобы статичный центрфорвард воспринимался как тактический «тормоз». Его уничижительно описывали как фигуру, которая лишь нарушает плавность владения мячом и требует «простых» решений, таких как навес с фланга, что в те годы считалось довольно примитивной атакующей стратегией.

Следствием этого идеологического заблуждения стало систематическое обеднение одной из самых важных позиций в игре. Там, где когда-то стояли Герд Мюллер, Фёллер, Клинсманн, а позже Клозе, сковывая линии обороны или изматывая соперников одним своим присутствием, внезапно образовалась пустота.

Следующее поколение игроков, включая Томаса Мюллера, Гётце, Тимо Вернера, Хаверца и Гнабри, умело тактически грамотно врываться в свободные зоны. Однако им часто не хватало последнего касания в момент решающего противостояния в штрафной площади.

«Худшие среди топ-сборных»

Фундаментальной ошибкой в подготовке было предположение, что физической жесткости и инстинкту убийцы «настоящей девятки» можно научиться позже, в то время как в юные годы приоритет отдавался когнитивным и техническим навыкам «десятки» или вингера.

Но успех Клозе основывался не только на его постоянном присутствии и бесконечных единоборствах с соперниками, но и на тотальной нацеленности на ворота. Это, безусловно, навык, но это также и ментальная установка, которая тренируется годами и должна быть закреплена. Иначе нападающий не может стать успешной конечной точкой атаки ни в теории, ни на практике.

Томас Мюллер globallookpress.com

В Германии молодых, физически сильных талантливых игроков атаки часто поощряли опускаться глубже, предлагать себя под передачу, вместо того чтобы использовать свои физические преимущества в самой опасной зоне поля. В тренировках доминировали страх потери мяча и любовь к идеальной структуре.

Шанс, импровизация и, возможно, даже грубая сила в штрафной площади — всё то, что является частью гена классической «девятки», — отошли на второй план.

Ханнес Вольф, директор по развитию Немецкого футбольного союза с лета 2023 года, быстро распознал эту тактическую ошибку в структуре академий. Недавно он прямо заявил: «Мы допускали ошибки, нет смысла обманывать себя. Мы были худшими среди топ-сборных с точки зрения развития игроков этого профиля».

Ставка на прагматизм

Это стало жесткой пощечиной всей философии подготовки, и Вольф поставил перед собой задачу изменить ее.

Если мы возьмем игру 11 на 11, у нападающего наберется 30 касаний мяча за 90 минут. Если он тренируется полчаса, у него, если посчитать, будет 10 касаний. Как вы собираетесь развивать нападающих через чистый формат 11 на 11, через двусторонки? Это не работает. Раньше это работало, но они росли не на тренировках. Они росли на дворовых площадках. Ханнес Вольф Директор по развитию Немецкого футбольного союза

Следствием оскудения выбора немецких нападающих стало то, что на пути к ЧМ-2026 сборная продолжает искать прагматичное решение. «Немецкого Гарри Кейна» или таланта, который однажды мог бы стать топ-игроком, попросту нет.

Никлас Фюллькруг globallookpress.com

Дебют Никласа Фюллькруга в составе сборной Германии в ноябре 2022 года стали самым явным сигналом конца идеологии «ложной девятки». На тот момент экс-форварду «Вердера» было 29 лет и 280 дней — он стал самым возрастным дебютантом среди полевых игроков со времен Мартина Макса в 2002 года.

Хотя Фюллькруг и не является топ-игроком, он привнес именно те качества, которые довел до совершенства Клозе: физическую мощь, умение играть головой и навыки завершения. Его вызов стал ставкой на прагматизм. Этот вынужденный отход от мнимого эстетического идеала был поддержан и руководством.

«У нас нет большого количества топ-нападающих»

Спортивный директор Немецкого футбольного союза Руди Фёллер, в прошлом легендарный нападающий, слишком хорошо знает, что на турнирах (особенно там) нужен человек, способный забивать голы, пусть иногда простые, но важные.

«Я неоднократно подчеркивал, что нам нужен такой тип нападающего, который гарантирует голы и готов выполнять грязную работу», — говорил Фёллер.

Тим Кляйндинст globallookpress.com

Позже он выразился еще яснее: «Конечно, мы бы предпочли иметь центрфорварда мирового класса, но на данный момент у нас такого нет. Мы все знаем, что у нас нет огромного количества топ-нападающих. Их не так много, и мы должны беречь их. Мы должны выжимать из них максимум».

Появление Тима Кляйндинста из менхенгладбахской «Боруссии», которого Юлиан Нагельсманн впервые вызвал в октябре 2024 года в качестве замены травмированному Фюллькругу (в возрасте 29 лет и 41 дня) и который также впечатляет физической мощью, послужило еще одним доказательством «возвращения к истокам». А также подтверждением того, что тактическая перестройка в Германии не сработала.

Теперь команда снова пробовала играть с такими футболистами, как Фюллькруг и Кляйндинст. Они давали команде реальную опцию для вертикальной игры, снимали часть давления с полузащиты и обеспечивали вингерам понятного адресата для передач. Они также вернули столь необходимую жесткость.

В конце концов, ни Фюллькруг, ни Кляйндинст не являются утонченными волшебниками. Но они мастера игры в одно касание в штрафной, умеют укрыть мяч корпусом, стоя спиной к воротам, и обладают решимостью сунуть ногу туда, где другие колеблются. Однако и Фюллькруг, и Кляйндинст далеки от статуса «топ-форвард».

Восхождение Вольтемаде

С годами Немецкому футбольному союзу пришлось осознать, что типаж классического нападающего нельзя заменить — его нужно возрождать.

Главная задача сейчас — не загонять новые таланты снова в непонятные роли, а развивать их природные сильные стороны. Появится ли в результате «новый Клозе», покажет время, но направление движения должно быть верным.

Ник Вольтемаде на данный момент — игрок, который лучше всего воплощает физическое доминирование классического форварда в сочетании с современными требованиями игры. При росте чуть менее двух метров 23-летнему футболисту самой судьбой предначертана роль «девятки», но при этом он обладает замечательной техникой и просто огромным талантом. Он один из тех, кто способен стать топ-игроком.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Когда Нагельсманн и Фёллер наблюдали, как Вольтемаде (который с тех пор перешел в «Ньюкасл» за 69 млн фунтов) блистал в составе «Штутгарта» в финале Кубка Германии в мае прошлого года, они могли заметить «его технические навыки и элегантность, с которой он может обыгрывать соперников».

«Мощь и понимание игры» у Вольтемаде — «на высшем уровне», считает Фёллер.

«Несмотря на рост, ему еще нужно улучшать игру головой, но это вещи, которым, безусловно, можно научиться и натренировать. Если он прибавит на несколько процентов, его ждет великая карьера», — уверен Фёллер.

Лакмусовая бумажка

Вольтемаде может стать тем, кто перекинет мост между наследием Клозе и сегодняшними требованиями футбола. Это как раз тот нападающий, чье главное оружие — физика и инстинкт, но который также обладает тактическим интеллектом, чтобы вписываться в прессинг и комбинации системы Нагельсмана.

К тому же, он чрезвычайно подвижен и техничен. Развитие Вольтемаде — это, в некотором смысле, лакмусовая бумажка для новой философии Немецкого футбольного союза.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Нагельсманн недавно был вполне доволен прогрессом игрока, у которого в активе уже восемь матчей за сборную: «Думаю, он неплохо справился. Ему еще предстоит сделать несколько шагов, но он на правильном пути».

Слова тренера сборной также можно понимать как инструкцию для Вольтемаде: использовать свой талант и регулярно прогрессировать.

Развитие большего количества таких игроков теперь требует переосмысления на всех уровнях. Детские тренеры должны снова разрешить специализацию на позиции нападающего. Требуется больше индивидуальных тренировок, сфокусированных исключительно на технике ударов и игры головой под экстремальным давлением. Частота повторений этих конкретных ситуаций, которую Вольф называет необходимой, должна расти экспоненциально, чтобы в идеале сохранить тот инстинкт, который отличал кого-то вроде Клозе.

С помощью Вольфа Германия должна гарантировать, что нападающие снова научатся принимать решения в штрафной площади. Речь о том, что было забыто в эпоху хайпа вокруг владения мячом.

Только так сборная Германии, которая по-прежнему обладает богатым выбором техничных полузащитников, сможет найти один из, возможно, последних недостающих элементов пазла для успеха. Надежда пока зыбкая, но необходимость очевидна: преемственность немецкой традиции бомбардиров должна быть восстановлена, чтобы конкурировать с лучшими сборными мира.