дерзкая ставка за 5.25 на матч Лиги чемпионов

6 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бавария — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 5.25.

«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» нынешний сезон проводят продуктивно. Команда досрочно выиграла Бундеслигу.

При этом «Бавария» бьется за триумф на всех трех фронтах. А вот забивает команда больше 3 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баварцы» не смогли одолеть «Хайденхайм» (3:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда с боем уступила ПСЖ (4:5). А вот поединок с «Майнцем» завершился натужным успехом (4:3).

В пяти своих последних матчах «Бавария» добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Баварцы» в последних матчах слишком часто пропускают. Зато привычно результативен опытный Харри Кейн.

Причем «Бавария» традиционно успешно противостоит ПСЖ. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане нынешний сезон проводят вполне успешно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем ПСЖ на 6 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает больше 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане не сумели переиграть «Лорьян» (2:2).

До того команда в перестрелке одолела «Баварию» (5:4). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Анже» (3:0).

При этом ПСЖ в пяти последних матчах победил 3 раза. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Парижане явно способны прибавить в нужный момент. Да и подбор игроков у Луиса Энрике шикарнейший.

При этом ПСЖ ныне вполне прилично выглядит в атаке. Плюс Луис Энрике в минувшем туре чемпионата предоставил отдых ряду лидеров.

В этом поединке парижане явно будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. Да и быстроногий Хвича Кварацхелия комфортно себя чувствует в контригре.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.20 и 4.50.

Прогноз: Парижане в последних матчах несколько прибавили, да и забивать в их составе есть кому.

5.25 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.25 на матч «Бавария» — ПСЖ принесёт чистый выигрыш 4250₽, общая выплата — 5250₽

Ставка: Ничья за 5.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше двух мячей.

11.00 Тотал меньше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 11.00 на матч «Бавария» — ПСЖ принесёт прибыль 10 000₽, общая выплата — 11 000₽

Ставка: Тотал меньше 1.5 за 11.00

Пять причин, почему ставка зайдет