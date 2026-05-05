6 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бавария — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 5.25.

«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» нынешний сезон проводят продуктивно.  Команда досрочно выиграла Бундеслигу.

При этом «Бавария» бьется за триумф на всех трех фронтах.  А вот забивает команда больше 3 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Баварцы» не смогли одолеть «Хайденхайм» (3:3).

До того команда с боем уступила ПСЖ (4:5).  А вот поединок с «Майнцем» завершился натужным успехом (4:3).

В пяти своих последних матчах «Бавария» добыла 3 победы.  В этих поединках команда забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Состояние команды: «Баварцы» в последних матчах слишком часто пропускают.  Зато привычно результативен опытный Харри Кейн.

Причем «Бавария» традиционно успешно противостоит ПСЖ.  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане нынешний сезон проводят вполне успешно.  Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем ПСЖ на 6 очков опережает ближайшего преследователя.  При этом команда в среднем забивает больше 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Парижане не сумели переиграть «Лорьян» (2:2).

До того команда в перестрелке одолела «Баварию» (5:4).  А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Анже» (3:0).

При этом ПСЖ в пяти последних матчах победил 3 раза.  Команда отличилась 14 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Парижане явно способны прибавить в нужный момент.  Да и подбор игроков у Луиса Энрике шикарнейший.

При этом ПСЖ ныне вполне прилично выглядит в атаке.  Плюс Луис Энрике в минувшем туре чемпионата предоставил отдых ряду лидеров.

В этом поединке парижане явно будут действовать с оглядкой на результат первой встречи.  Да и быстроногий Хвича Кварацхелия комфортно себя чувствует в контригре.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65.  Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.20 и 4.50.

Прогноз: Парижане в последних матчах несколько прибавили, да и забивать в их составе есть кому.

Ставка: Ничья за 5.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше двух мячей.

Ставка: Тотал меньше 1.5 за 11.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Оборона мюнхенцев слишком часто ошибалась в последних поединках
  • «Бавария» прекрасно выглядит в атаке
  • Парижане не проигрывают 4 матча кряду
  • После перестрелки в первой встрече соперники вряд ли будут столь явно оголять тылы
  • Оба наставника дали передохнуть лидерам в минувшем туре своих чемпионатов