5 мая в 1/2 финала плей-офф Кубка Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Коньяспор». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бешикташ — Коньяспор с коэффициентом для ставки за 2.84.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Чёрные орлы» не преуспевают в Суперлиге. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Бешикташ» уже не поднимется выше и не опустится ниже. А вот забивает команда в среднем меньше 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрные орлы» переиграли «Газиантеп» (2:0).

До того команда не сумела переиграть «Карагюмрюк» (0:0). А вот поединок с «Аланьяспором» завершился успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах «Бешикташ» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Чёрные орлы» нынче выглядят симпатично. Команда не пропускает 3 матча подряд.

Причем «Бешикташ» традиционно удачно противостоит «Коньяспору». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Коньяспор»

Турнирное положение: «Зелено-белые» окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Коньяспор» уже не поднимется выше восьмой строчки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелено-белые» уступили «Ризеспору» (2:3).

До того команда переиграла «Трабзонспор» (2:1). Плюс чуть ранее она в Кубке нанесла поражение «Фенербахче» (1:0).

При этом «Коньяспор» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Зелено-белые» нынче выглядят довольно выгодно. Команда вышла в полуфинал Кубка Турции, что уже можно считать локальным успехом.

При этом «Коньяспор» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 16 очками в 16 матчах.

«Зелено-белые» уже больше года не побеждают «Бешикташ». А вот в двух последних очных встречах команда пропускала по 2 мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бешикташ» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.31.

Прогноз: «Коньяспор» заметно прибавил весной, к тому же весьма симпатично выглядит в атаке.

Ставка: «Коньяспор» не проиграет за 2.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в финал Кубка Турции выйдет «Коньяспор».

