Футбол кажется незыблемым: два тайма, один мяч, одиннадцать на одиннадцать. Но за 160 лет существования игры её пытались переделать десятки раз — иногда разумно, иногда абсурдно, иногда и то и другое одновременно. Некоторые идеи прижились. Некоторые — провалились. А некоторые настолько странные, что сложно поверить: это правда пробовали.

Монетка (до 1970 г.)

Начнём с того, что реально работало. До 1970 года, если кубковый матч заканчивался вничью после дополнительного времени, победителя определяли подбрасыванием монеты .

Не метафорически. Буквально: капитаны выходили на центр поля, судья подбрасывал монету, кто-то выигрывал — и шёл дальше. После 120 минут бега.

Самый известный случай — полуфинал Евро-1968. Италия против СССР. 0:0 после двух таймов и дополнительного времени. Монета упала на сторону Италии. СССР поехал домой. Италия вышла в финал и выиграла турнир.

Италия — СССР, 0:0. Полуфинал Евро-1968

Серию пенальти ввели только в 1970-м. До этого альтернативой монетке была переигровка — но она требовала дополнительного дня, стадиона и сил игроков, так что монетка казалась практичнее. Что, если задуматься, довольно безумная логика: решить спортивное соревнование случайностью считалось более практичным, чем дать людям ещё раз сыграть.

«Золотой гол» (1993–2004 гг.)

Идея красивая: кто первый забивает в дополнительное время — тот и выигрывает. Матч заканчивается мгновенно. Драма, напряжение, каждая атака может стать последней.

FIFA ввела правило в 1993 году. Первоначальное название — «внезапная смерть» (sudden death), но его быстро заменили на «золотой гол»: маркетологи решили, что «смерть» — не лучшая ассоциация для спортивного мероприятия.

Несколько великих моментов это правило всё-таки подарило. Оливер Бирхофф забил за Германию в финале Евро-96 — первый «золотой гол» на крупном турнире. Давид Трезеге в финале Евро-2000 — в «девятку» на 103-й минуте, Франция стала чемпионом. Анри Камара вывел Сенегал в четвертьфинал ЧМ-2002, забив Швеции на 104-й.

Чехия — Германия 1:2. Финал Евро-1996

Франция — Италия 2:1. Финал Евро-2000

Но проблема обнаружилась быстро. Правило должно было стимулировать атаку — а получилось наоборот. Команды стали играть ещё осторожнее : пропустить «золотой гол» означало мгновенный вылет, без шанса отыграться. Тренеры предпочитали дотянуть до пенальти, а не рисковать. На Евро-96 — четыре серии пенальти, оба полуфинала решены с точки. Менее атакующего дополнительного времени было трудно придумать.

На ЧМ-2002 Южная Корея обыграла Италию «золотым голом» на 117-й минуте — Ан Чон Хван забил после того, как итальянцам отменили два чистых гола. Скандал был чудовищный. Правило из инструмента справедливости превратилось в инструмент случайности.

«Серебряный гол» (2002–2004 гг.)

УЕФА попытался починить «золотой гол» компромиссом. «Серебряный гол»: если команда ведёт после первого экстратайма (15 минут), матч заканчивается. Если нет — играется второй экстратайм. То есть у проигрывающей стороны есть хотя бы остаток тайма, чтобы отыграться.

Звучало разумно. Продержалось два года.

Единственный раз, когда «серебряный гол» решил исход крупного матча, — полуфинал Евро-2004. Греция против Чехии. 0:0 после основного времени. На последних секундах первого экстратайма — буквально за мгновения до перерыва — Траянос Деллас забил головой после углового. Матч закончился. Чехия — команда, которая весь турнир славилась камбэками — вылетела, не успев даже начать отыгрываться. Деллас за всю карьеру в сборной забил один гол. Этот.

Греция — Чехия 1:0. Евро-2004

После Евро-2004 FIFA отменила и «золотой», и «серебряный» голы. Оба были признаны провалившимися экспериментами. Вернулось классическое дополнительное время — полные 30 минут, потом пенальти. Формат, который используется до сих пор.

Шутаут MLS (1996–1998 гг.)

А вот это мало кто помнит. Когда MLS стартовала в 1996 году, американцы решили, что пенальти — слишком скучно. Они ввели «шутаут» (shootout): игрок получал мяч на расстоянии 35 ярдов (около 32 метров) от ворот и бежал на вратаря. 5 секунд на всё — обводку, удар, финт. Если не забил за 5 секунд — эпизод окончен.

Это было зрелищно. Это было необычно. Это было максимально «по-американски» — превратить футбольный тай-брейк в аттракцион. Болельщикам нравилось.

Шутауты в MLS. Вот как это было

Через три сезона MLS отменила шутаут и перешла на стандартные пенальти. Но идея не умерла — через 20 лет Марко ван Бастен, став техническим директором FIFA, предложил вернуть формат для чемпионатов мира. Только с 25 метров и за 8 секунд.

Ван Бастен: человек-реформа

Отдельная глава в истории безумных предложений — это Марко ван Бастен. Великий нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов, три «Золотых мяча». В 2016-м стал техническим директором FIFA — и за несколько месяцев наговорил столько, что хватило бы на целую конституцию нового вида спорта.

Марко ван Бастен в 2017 году globallookpress.com

Вот его пакет предложений, опубликованный в Sport Bild:

Отменить офсайд

«Футбол всё больше напоминает гандбол: девять игроков плюс вратарь набиваются в штрафную, и это стена. Без офсайда нападающие смогут находиться за спинами защитников, и это будет гораздо сложнее для обороны». Ван Бастен ссылался на хоккей на траве, где офсайд отменили в 1998 году — и игра стала быстрее и зрелищнее. Критики отвечали: футбол — не хоккей на траве. Пробная игра без офсайда закончилась 9:7 — занимательно, но на классический футбол не похоже.

Оранжевые карточки вместо жёлтых

Получил оранжевую — уходишь с поля на 10 минут, как в регби. «Жёлтая карточка ничего не даёт атакующей команде, — говорил ван Бастен. — А вот играть 10 на 11 — это по-настоящему пугает». Идея, кстати, не такая дикая — sin-bin прекрасно работает в регби и в хоккее. Но в футболе её так и не протестировали, хотя разговоров было много.

Четыре четверти по 22,5 минуты вместо двух таймов

Как в баскетболе. Больше пауз, больше тактических перестроений, больше рекламных вставок (последнее — вероятно, главная мотивация). Футбольное сообщество встретило это примерно как предложение разрезать «Мону Лизу» на четыре части для удобства просмотра.

Лимит 60 матчей в год для каждого игрока

Единственная идея из пакета, которую никто не назвал безумной. Наоборот — профсоюзы игроков аплодировали. Но клубы, разумеется, были против: меньше матчей — меньше доходов.

Только капитан разговаривает с судьёй — как в регби

Эта идея, что характерно, частично реализовалась: с 2024 года в АПЛ и, что неожиданно, в РПЛ только капитаны имеют право подходить к арбитру для обсуждения решений.

Ван Бастен ушёл из FIFA в 2018-м. Большинство его идей остались на бумаге. Но часть — оранжевые карточки, стоп-часы, ограничение контактов с арбитром — продолжает всплывать в профессиональных дискуссиях и спорах среди болельщиков. Он был безумцем — но безумцем, который задавал правильные вопросы.

Вскоре место ван Бастена занял бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер. И стало даже интереснее.

Убирать игроков в дополнительное время

Одна из самых экзотических идей, которая периодически появляется на форумах и в колонках: в дополнительное время каждые 10 минут обе команды снимают по одному игроку. 10 на 10, потом 9 на 9, потом 8 на 8 — пока кто-то не забьёт. Пространства становится больше, усталость нарастает, рано или поздно кто-то прорвётся.

Доведённая до абсурда версия: если никто не забивает, в итоге на поле остаются два вратаря один на один. Что было бы, конечно, великолепным телевидением.

Идею заблокировали по медицинским соображениям: играть 4 на 4 после трёх часов на поле — это риск травм. Но сама концепция «уменьшать составы для увеличения пространства» не лишена логики. В хоккее овертайм играется 3 на 3 — и это одна из самых зрелищных частей матча.

Увеличить ворота

Предложение, которое всплывает раз в несколько лет: сделать ворота шире или выше, чтобы увеличить количество голов. Текущий размер — 7,32 на 2,44 метра — не менялся с 1863 года. При том что средний рост вратарей с тех пор увеличился сантиметров на двадцать , а техника игры на линии — несопоставимо.

Аргумент «за»: больше голов — больше зрелищности. Аргумент «против»: менять ворота — значит менять всё. Стадионы, штрафные площадки, статистику, рекорды. Плюс больше голов не обязательно означает более интересную игру — иначе баскетбол с его 100+ очков за матч считался бы самым захватывающим видом спорта на свете.

Пока ворота остаются прежними. Но дискуссия продолжается.

Вбрасывание ногой

FIFA тестировала это на юношеском турнире «Future of Football Cup» — вбрасывание ногой вместо руками. Логика: аут руками — единственный момент в футболе, когда полевой игрок берёт мяч в руки. Это замедляет игру и создаёт тактическую аномалию (длинные вбрасывания как скрытые угловые).

Вбрасывание ногой решает обе проблемы: быстрее и не требует специфического навыка. Минус — исчезает Рори Делап и весь жанр «тактического аута», что для кого-то потеря, а для кого-то облегчение.

Пока — только эксперимент. Но IFAB не исключает возвращения к теме.

Кубок Юдана, 1867: всё уже было

Напоследок — деталь, которая ставит всё в контекст. Кубок Юдана 1867 года — первый организованный футбольный турнир в истории, за четыре года до первого Кубка Англии — уже использовал «золотой гол». При ничьей после 90 минут играли час (!) дополнительного времени, первый забитый мяч — победа.

В финале «Норфолк» и «Брумхолл» сыграли 0:0 в основное время. Началось дополнительное. «Норфолк» забил на второй минуте. Матч закончился.

159 лет спустя FIFA ввела то же правило, назвала его «золотым голом», провозгласила инновацией — и через 11 лет отменила как неудачный эксперимент. А в 1867-м это просто работало, без маркетинга и пресс-релизов.

Может быть, главный урок из всей этой истории — не в том, какие правила хороши, а какие плохи. А в том, что футбол сопротивляется изменениям сильнее любого другого вида спорта. Не потому что правила идеальны — а потому что они привычны. И привычка, как выясняется, бывает сильнее логики.

P.S.

К ЧМ-2026 IFAB утвердил пакет изменений: 5 секунд на ауты, 10 секунд на замену, расширение VAR. Оранжевых карточек и четырёх четвертей среди них нет. Пока.