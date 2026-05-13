Football365 разбирает шесть самых токсичных и беспощадных тренерских должностей в мировом футболе.

Даже в лучших условиях карьера футбольного тренера может оказаться недолгой, а смесь завышенных ожиданий, звездных игроков с раздутым эго и руководства, готового нажать на курок при первой неудаче, делает некоторые клубы по-настоящему токсичным местом работы.

На фоне очередной драмы в мадридском «Реале» мы решили взглянуть на шесть самых тяжелых тренерских должностей в мировом футболе прямо сейчас.

Сборная Англии

Фраза «It’s coming home» давно стала самоироничным мемом, всплывающим перед каждым крупным турниром, но она точно отражает уровень давления, который испытывает любой главный тренер сборной Англии.

Если говорить прямо, для родоначальников футбола любой результат, кроме победы на чемпионате мира, воспринимается как провал — особенно с учетом того, что мужская сборная не выигрывала крупных турниров уже 60 лет.

Футбол — главный вид спорта в стране, поэтому с началом каждого турнира 60 миллионов человек внезапно превращаются в экспертов. И никто не хочет слушать аргументы вроде: «Ну вообще-то испанская система подготовки молодежи десятилетиями развивала техничных игроков, а в Англии традиционно предпочитали длинные передачи на мощного форварда».

Гарет Саутгейт был близок к успеху и сумел развеять ту тяжелую атмосферу негатива, которая висела над его предшественниками. Но Томас Тухель — человек со стороны, и при первом же серьезном сбое критика в его адрес будет беспощадной.

«Манчестер Юнайтед»

Прошло уже 13 лет с того момента, как Алекс Фергюсон объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед», но его тень до сих пор нависает над «Олд Траффорд», напоминая каждому новому тренеру о величии прошлого.

Фергюсон установил практически недостижимую планку, и даже после его ухода от клуба продолжали ждать прежнего уровня. Реальность же оказалась совсем иной.

Любому из многочисленных тренеров, которых пытался назначать клуб, приходилось крайне непросто. Во-первых, есть семья Глейзеров, которая не только выкачивала из клуба деньги, но и доверяла управление людям вроде Эда Вудворда, явно не готовым к такому уровню ответственности.

Теперь футбольными вопросами занимается INEOS во главе с Джимом Рэтклиффом, но и они уже успели принять несколько весьма странных решений, которые сложно назвать фундаментом для будущих успехов.

Скромность Рубена Аморима резко контрастировала с привычным для «Юнайтед» образом клуба-победителя. Майкл Каррик сумел немного стабилизировать ситуацию, но команда при нем выступала только в одном турнире.

В следующем сезоне — независимо от того, останется ли Каррик или клуб пригласит кого-то другого — от «Манчестер Юнайтед» снова будут требовать борьбы на всех четырех фронтах. Проблема в том, что этот клуб уже давно не выглядит командой, способной выдерживать такую нагрузку.

«Барселона»

Для тренера «Барселоны» недостаточно просто побеждать — нужно делать это «правильным» способом.

Стиль, заложенный Йоханом Кройфом, давно превратился в негласную конституцию клуба для любого наставника «Барселоны». Вера в эту философию настолько сильна, что даже в сезон, когда Луис Энрике привел команду к треблу, зимой ходили разговоры о его возможной отставке — якобы из-за слишком прямолинейного футбола.

Как и в случае с мадридским «Реалом», одной из главных проблем остается испанская пресса, на фоне которой английские СМИ кажутся почти дружелюбными. Но Хансу-Дитеру Флику приходится справляться не только с этим: в клубе действует выборное руководство, а президент и совет директоров думают о переизбрании не меньше, чем о спортивных результатах.

Есть и другая проблема — €3,5 млрд долгов, накопленных из‑за катастрофического управления Жозепа Бартомеу. Неудивительно, что прошлым летом «Барселона» потратила на трансферы всего 25 миллионов евро.

В итоге Флику приходится работать под колоссальным давлением как внутри клуба, так и за его пределами, при этом не имея возможности тратить деньги так свободно, как клубы АПЛ теряют их между подушек дивана. И да — если твой футбол покажется недостаточно «барселонским», тебе быстро укажут на дверь.

«ПСЖ»

Луис Энрике, возможно, и нашел формулу успеха, но это вовсе не означает, что работа в «ПСЖ» стала легче.

Главная сложность тренерской должности в парижском клубе заключается в том, что успех здесь измеряется только одним — победой во всех турнирах.

Если условный «Арсенал» выиграет АПЛ, но уступит в финале Лиги чемпионов, мало кто назовет сезон провальным. Но если «ПСЖ» берет чемпионат Франции и не выигрывает Лигу чемпионов — это уже воспринимается как катастрофа.

Ожидания в клубе запредельные. Да, у тебя практически неограниченный трансферный бюджет, но вместе с ним приходит и обязательство быть лучшим тренером мира.

«Челси»

Главная проблема работы в «Челси» заключается, похоже, в том, что тренеру там не дают полноценно тренировать. Соглашаясь на должность главного тренера, ты автоматически соглашаешься и на бесконечное вмешательство со стороны BlueCo.

Американский инвестиционный фонд диктует свои правила, медицинский штаб получает право влиять на решения, и именно это довело Энцо Мареску до точки, когда он решил уйти. Руководство определяет, кого покупать и кого продавать, а состав формируется скорее с расчетом на будущую прибыль, чем на завоевание трофеев.

Для середняка АПЛ такая модель, возможно, и сработала бы. Но недавняя история «Челси» создала совсем другой уровень ожиданий — от клуба требуют побед в крупнейших турнирах, а любой иной результат воспринимается как провал.

В итоге тренер оказывается в практически безвыходной ситуации: молодой и нестабильный состав, чрезмерно вовлеченное руководство и невероятно высокая планка ожиданий. Что ж, удачи.

«Реал» Мадрид

Клубы переживают подъемы и спады, эпохи меняются, но работа в «Реале» по-прежнему остается самой невыносимой тренерской должностью в мировом футболе.

В нынешнем своем воплощении «Мадрид» — такая же мыльная опера, как и всегда, только вот способность параллельно с этим все же выигрывать трофеи куда-то испарилась. Следующему тренеру достанется раздевалка, где игроки буквально готовы драться друг с другом.

Есть Килиан Мбаппе — феноменальный футболист, который при этом словно не вписывается в команду уровня победителя Лиги чемпионов. Есть Винисиус Жуниор, который свято верит, что он лучший игрок в истории футбола, и не желает слушать возражений.

А даже те, кто действительно выкладывается на поле — вроде Федерико Вальверде — оказываются заняты конфликтами с партнерами по команде.

И все это на фоне ожиданий, при которых любой результат ниже победы в Лиге чемпионов считается провалом. А порой и этого недостаточно — особенно если ты осмелишься проиграть чемпионскую гонку «Барселоне».

Это невероятно тяжелая работа, которая, кажется, подходит лишь очень узкому кругу тренеров.