Football365 после катастрофы вратаря «Тоттенхэма» Антонина Кински в матче с «Атлетико» вспоминает самые жестокие и унизительные замены в истории футбола.

Игор Тудор взял пример с Жозе Моуринью и Юргена Клоппа, когда совершенно безжалостно заменил Антонина Кински в матче против «Атлетико».

Рискнув выпустить Кински в стартовом составе выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», Тудор уже на 17-й минуте понял, что вынужден снять молодого вратаря с игры и вернуть в рамку Гульельмо Викарио.

К тому моменту «шпоры» уже горели в три мяча, причем первый и третий голы стали прямым следствием грубых ошибок Кински.

Хаотичная эпоха Тудора в «Тоттенхэме» продолжает скатываться в пучину полного безумия.

Эрик Дайер

Жозе Моуринью рассыпался в извинениях перед Эриком Дайером — «очень умным парнем, который прекрасно понимает, что такое команда», — после того как, казалось, обвинил игрока сборной Англии в неком номинативном детерминизме в матче против «Олимпиакоса» в ноябре 2019 года (фамилия Dier созвучна с английским словом dire — «ужасный, кошмарный». Журналисты иронизируют, что его фамилия предопределила качество его игры в том матче).

Эрик Дайер и Жозе Моуринью globallookpress.com

«Самым сложным моментом в игре стали не два пропущенных нами мяча, а та самая замена в первом тайме.

Это было больно не только для игрока, но и для меня. Это нелегко нам обоим. Дело было не в его игре, а в том, что требовалось команде», — говорил тогда Моуринью.

Но этот ход, по крайней мере, сработал: уступая в два мяча уже к 20-й минуте первого домашнего матча под руководством Моуринью, «шпоры» смогли совершить камбэк и победить со счетом 4:2, а вышедший вместо Дайера Кристиан Эриксен в итоге оказал огромное влияние на игру.

Эрик Байи

Вряд ли кого-то удивляет, что у Моуринью богатая история унизительных замен. Но что особенно забавно, некоторые из них действительно становятся прологом к невероятным камбэкам.

Жозе Моуринью и Эрик Байи globallookpress.com

Когда «Манчестер Юнайтед» уступал дома «Ньюкаслу» со счетом 0:2 в матче, который, как поговаривали, должен был стать для Моуринью последним вне зависимости от результата, Байи сняли с игры уже на 20-й минуте, выпустив вместо него Хуана Мату.

Испанец вскоре отыграл один мяч, а затем Антони Марсьяль и Алексис Санчес довершили впечатляющий переворот в игре. При этом Скотт Мактоминей, а затем и Неманья Матич, были вынуждены закрывать позицию в центре обороны.

Неманья Матич

Кстати, о бывшем игроке «Манчестер Юнайтед».

Моуринью требует от своих игроков довольно многого. Португальцу нужна абсолютная самоотдача, он хочет, чтобы футболисты становились его верными последователями и безоговорочно проникались его философией.

Неманья Матич и Жозе Моуринью globallookpress.com

Терпение и настрой его состава часто подвергаются проверке на самой что ни на есть публичной арене.

«Честно говоря, чувствовал я себя ужасно после той замены.

В первую очередь я мужчина, и, конечно, в тот момент мне было паршиво. Но, как вы знаете, я не стал устраивать сцен, я повел себя как профессионал», — говорил Неманья Матич в ноябре 2016 года, вспоминая поражение «Челси» от «Саутгемптона» в октябре 2015-го.

«Обычно некоторые игроки бурно реагируют на такое и создают проблемы, но, как видите, я не стал возмущаться и проявил уважение к тренеру, клубу и своей команде», — добавил серб.

Матич вышел вместо Рамиреса в перерыве при счете 1:1. Спустя 28 минут «святые» повели 3:1, и Матич был немедленно снят с игры.

Но именно его реакция настолько впечатлила Моуринью.

С ним у меня связано то, что останется в памяти навсегда. Это был матч, в котором он сидел на скамейке, я выпускаю его на 45-й минуте и убираю на 70-й или 75-й. Он был очень расстроен. Но на следующий день он подходит ко мне и говорит: «Я недоволен, но это моя вина. Я недоволен тем, что вы со мной сделали, но это моя вина, потому что, учитывая то, как я играл, я могу понять эту замену. Так что давайте просто двигаться дальше». Жозе Моуринью Бывший главный тренер «Челси»

Должно быть, играть под руководством Жозе было абсолютно выматывающим занятием.

Джо Коул и Шон Райт-Филлипс

На самом деле Моуринью — не единственный тренер, когда-либо увлекавшийся искусством унизительных замен, но он абсолютно точно является его главным мастером.

Во время своего первого пришествия в «Челси» «Особенный» в матче с «Фулхэмом» (проиграли 0:1) в марте 2006 года принес в жертву двух игроков.

Джо Коул и Шон Райт-Филлипс globallookpress.com

Лидировавшие в таблице «синие» оказались в роли догоняющих уже на 15-й минуте после гола Луиша Боа Морте, а «Фулхэм», проигравший до этого четыре матча подряд, буквально разрывал соперника.

«Челси» к тому моменту уже уступил «Барселоне» и «Мидлсбро» в двух из последних семи встреч, и Моуринью отчаянно не хотел оформлять нежелательный хет-трик из поражений.

На 26-й минуте португалец понял, что с него достаточно. Но одной тактической заменой дело не ограничилось, и тут во всей красе проявилась пресловутая нелюбовь Моуринью к вингерам. И Коул, и Райт-Филлипс были сняты с игры, уступив место Дидье Дрогба и Дэмьену Даффу. К сожалению, не помогло, «Челси» всё равно проиграл.

Деян Ловрен

«После матча с "Тоттенхэмом" я был зол. Это было вовсе не так, будто я говорил: "Парни, ничего страшного, бывает, забудьте". Я был по-настоящему в бешенстве. Я снял Деяна с игры через 25 минут и потом даже не разговаривал с ним.

Но спустя несколько дней я увидел, что он ждет разговора со мной, и сказал: заходи. Он говорит: "Вы сняли меня уже через 20 минут". Потому что ты играл плохо. Но тогда же я сказал ему — возможно, именно это и стало решающим моментом, когда до него всё дошло, — что считаю его топовым центральным защитником, на все сто процентов», — говорил экс-главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя замену Ловрена.

Юрген Клопп и Деян Ловрен globallookpress.com

Слово «плохо» — это еще очень мягко сказано про игру Ловрена за «Ливерпуль» против «Тоттенхэма» в октябре 2017 года. Вся команда провела ужасный матч, но игра хорвата была чем-то совершенно особенным — в худшем смысле.

Ловрен допустил две грубейшие ошибки, после которых Гарри Кейн и Сон Хын Мин обеспечили хозяевам преимущество в два мяча, а затем кореец едва не сделал счет разгромным, пробив в перекладину.

К тому моменту, когда Ловрена сняли с игры, «Ливерпуль» уже успел отыграть один мяч. Те полчаса ощущались как конец карьеры, но уже в мае следующего года он играл в финале Лиги чемпионов, во многом благодаря тому самому молчаливому воспитательному приему Клоппа.

Андрос Таунсенд

Разгромная победа «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом» (3:0) в марте 2015 года запомнилась скорее празднованием гола Уэйна Руни, а не чем-то другим: нападающий с юмором обыграл свое поражение в кухонном боксерском поединке с Филом Бардсли, случившемся за несколько дней до матча.

Андрос Таунсенд globallookpress.com

Капитан «Юнайтед» отличился на 34-й минуте, а беспомощный «Тоттенхэм» (бывает ли он другим?) так и не смог ничем ответить.

За три минуты до того, как Руни поставил точку в одном из самых удачных для Луи ван Гала дней на «Олд Траффорд», Почеттино понял, что с него хватит. Но он предпочел не устраивать показательную порку никому из своих защитников, несмотря на то, что Кайл Уокер, Дайер, Ян Вертонген и Дэнни Роуз были попросту разорваны соперником.

Вместо этого он пожертвовал правым вингером Таунсендом, который, как отмечалось в отчете Daily Mirror, «раз за разом ужасно оголял зону Уокера».

Смещаться в центр и лупить по воротам с 30 метров — не самая надежная оборонительная тактика, согласны. Но тем не менее.

Эммануэль Эбуэ

Квинтэссенция унизительной замены. Та самая, которую вспоминают чаще всех остальных.

На 32-й минуте Самиру Насри пришлось покинуть поле из-за травмы. Вышедший вместо него Эбуэ не дотянул даже до финального свистка.

Эммануэль Адебайор провожает с поля Эммануэля Эбуэ globallookpress.com

«Эбуэ играл дольше, чем мне хотелось бы», — признался Арсен Венгер после победы «Арсенала» над «Уиганом» (1:0) в матче Премьер-лиги в декабре 2008 года.

Это была нервная, тяжелая и совсем неубедительная победа, лучше всего выраженная именно выступлением Эбуэ, который пережил унижение редкого сорта: его убрали с поля после того, как он вышел на замену.

Что еще хуже, вместо него появился Микаэль Сильвестр.

Правого защитника освистали собственные болельщики, а в следующем матче (ничьей 1:1 с «Мидлсбро») он провел все 90 минут на скамейке. Его следующее появление состоялось лишь в самой концовке встречи с «Ливерпулем» (1:1). Но на этот раз ему всё же удалось продержаться до конца игры.

Клаудио Касапа

Сэм Эллардайс признался, что был «полностью убит» после того, как его «Ньюкасл» в ноябре 2007 года был разгромлен «Портсмутом» Харри Реднаппа.

Клаудио Касапа globallookpress.com

После этого уроженец Дадли продержался на «Сент-Джеймс Парк» всего два месяца, и немалую роль в его скором крахе сыграл Клаудио Касапа.

Премьер-лига повидала немало великолепных бразильцев, но Касапа находится по другую сторону этой границы.

К моменту, когда центрального защитника сняли с игры уже на 18-й минуте, «Ньюкасл» проигрывал со счетом 1:3.

Сначала его выставил на посмешище Бенджани Мварувари, но лишь когда Джон Утака буквально смял бразильца, забивая третий мяч, Эллардайс понял, что с него хватит. Даже 427 пинт вина не помогут стереть это воспоминание из памяти.

Хаим Мегрелашвили

Мы тут уже наслушались жутких историй, но все они меркнут по сравнению с тем, что произошло с Мегрелашвили.

В течение двух подряд выездных матчей Эредивизи в марте 2008 года левый защитник дважды выходил в стартовом составе «Витесса», однако в общей сложности провел на поле всего 21 минуту.

У Ада де Моса тогда был значительно более низкий болевой порог, чем у всяких там Моуринью и Тудоров. Будучи тренером «Витесса», он снял Мегрелашвили с игры всего через шесть минут после начала матча с «Твенте», который завершился поражением со счетом 3:4.

Вернув израильского защитника в стартовый состав на следующую игру против «Бреды» (3:3), де Мос затем повез свою команду в гости к АЗ Алкмар. При счете 0:0 наставник «Витесса» заменил Мегрелашвили уже на 15-й минуте, причем без малейших признаков травмы.

А чтобы окончательно добить «лежачего», он заявил официальному сайту клуба, что замена была сделана «слишком поздно» (в итоге «Витесс» проиграл 1:2).