Иногда матч ломается из-за одного эпизода, иногда — из-за одного провального отрезка. А иногда команда просто закапывает себя настолько глубоко, что никакая тактика уже не имеет значения. Именно это и произошло с «Тоттенхэмом» в Мадриде. Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов превратилась для команды Игора Тудора в катастрофу уже к 22-й минуте, а финальный счёт 2:5 даже немного обманчив. Да, после дикого дебюта в этой игре «Тоттенхэм» всё же забил дважды и временами напоминал живую команду. Но в Мадриде лондонцы даже не успели почувствовать давление «Атлетико», а уже привезли себе три мяча. А в чудо в ответной встрече верится очень слабо.

Результат матча Атлетико Мадрид 5:2 Тоттенхэм Лондон 1:0 Маркос Льоренте 6' 2:0 Антуан Гризманн 14' 3:0 Хулиан Альварес 15' 4:0 Робен Ле Норман 22' 4:1 Педро Порро 26' 5:1 Хулиан Альварес 55' 5:2 Доминик Соланке 76' Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте ( Пабло Барриос 69' ), Джонни Кардозо, Джулиано Симеоне, Адемола Лукман ( Александр Сёрлот 69' ), Хулиан Альварес ( Николас Гонсалес 73' ), Антуан Гризманн ( Коке 81' ) Тоттенхэм: Антонин Кински ( Гульельмо Викарио 17' ), Джед Спенс ( Ксави Симонс 83' ), Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Кристиан Ромеро, Арчи Грей, Папе Сарр, Педро Порро, Матис Тель ( Конор Галлахер 46' ), Ришарлисон ( Жоау Палинья 68' ), Рандаль Коло Муани ( Доминик Соланке 46' ) Жёлтые карточки: Джед Спенс 4' (Тоттенхэм), Ришарлисон 60' (Тоттенхэм), Арчи Грей 62' (Тоттенхэм), Кевин Дансо 80' (Тоттенхэм), Кристиан Ромеро 85' (Тоттенхэм)

Статистика матча 7 Удары в створ 5 2 Удары мимо 5 58 Владение мячом 42 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 15 Фолы 12

Главной предматчевой неожиданностью стало решение Тудора оставить Гульельмо Викарио в запасе и выпустить в старте Антонина Кински. Для молодого чеха это был шанс вернуться в ворота и показать, что он способен бороться за статус первого номера. Но уже через четверть часа этот шанс обернулся, возможно, самым ужасным событием для вратаря во всей карьере.

«Тоттенхэм» рухнул, Тудор публично унизил Кински

Первый гол «Атлетико» пришёл уже на шестой минуте. После короткого розыгрыша у своих ворот Кински получил мяч от Кристиана Ромеро, поскользнулся в момент передачи и фактически подарил хозяевам атаку. Мяч быстро оказался у Хулиана Альвареса, тот покатил на Маркоса Льоренте, и испанец спокойно пробил в угол. Ошибка была грубой, но по-настоящему страшным для «Тоттенхэма» стало не это, а то, как команда после неё растаяла. И особенно — как задёргался сам Кински.

Маркос Льоренте globallookpress.com

Если первый гол можно было списать на единичный сбой, то всё остальное напоминало коллективную панику. Через несколько минут «Атлетико» забил снова. Простая длинная передача вскрыла оборону гостей, Джед Спенс ошибся в верховой борьбе, Пап Сарр проиграл свой эпизод, ван де Вен тоже поскользнулся, Антуан Гризманн вышел на ударную позицию и не простил — 2:0.

Антуан Гризманн globallookpress.com

А на 15-й минуте случился эпизод, после которого вечер Кински закончился (главное, чтобы не карьера). Ван де Вен отдал передачу назад вроде бы в простой ситуации, но голкипер, пытаясь сыграть левой, снова ошибся, мяч отскочил от его же ноги прямо к Альваресу. У аргентинца был, пожалуй, самый лёгкий момент сезона — мяч нужно было просто закатить в пустые ворота. 3:0 к 15-й минуте после двух результативных ошибок вратаря. И именно в этот момент Тудор принял решение, которое ещё долго будут обсуждать.

Гол Альвареса globallookpress.com

На 17-й минуте Кински был заменён. Не в перерыве, не после паузы, не после разговора с тренером — сразу, посреди пожара, в который его сначала бросили, а потом с позором вытащили. На поле вышел Викарио, а чех отправился в подтрибунное помещение в состоянии, которое легко считывалось даже без крупных планов. Психологический удар после такого провала трудно переоценить.

Реакция на решение Тудора получилась красноречивой. Даже на трибунах «Метрополитано» этот момент встретили не привычным злорадством, а скорее недоумением. Многие бывшие футболисты и эксперты позже скажут то же самое: да, Кински провалился, но ответственность за этот выбор лежит не только на нём. Вратаря поставили в крайне токсичную среду, а затем практически публично лишили поддержки. Ну а главная проблема Тудора в том, что эта замена не спасла матч.

Антонин Кински уходит с поля globallookpress.com

«Атлетико» добивает гостей до перерыва, «Тоттенхэм» пытается ожить

Едва Викарио вошёл в игру, как «Тоттенхэм» пропустил четвёртый. Итальянец сначала вытащил тяжёлый мяч после стандарта, но на добивании первым оказался Робен Ле Норман. На табло было уже 4:0, а на часах — только 22-я минута. После такого любой нормальный матч обычно заканчивается, даже если до финального свистка ещё больше часа. «Тоттенхэм» выглядел командой, которая одновременно потеряла план на игру, самообладание и понимание, как вообще дожить до перерыва.

Робен Ле Норман globallookpress.com

И всё же один важный штрих в эту историю гости добавили ещё до паузы. На 26-й минуте Педро Порро неожиданно сократил отставание, точно пробив после прохода Ришарлисона. Этот гол ничего не менял глобально, но хотя бы немного сбил ощущение абсолютного унижения. При 1:4 матч хотя бы перестал быть совсем уж сюрреалистичным.

Педро Порро globallookpress.com

Хотя спокойнее от этого не стало. «Атлетико» всё равно продолжал находить пространство, Льоренте мог забивать ещё, ван де Вен балансировал на грани очередного удаления, а оборона «шпор» по-прежнему жила в режиме катастрофы. После перерыва у «Тоттенхэма» был короткий отрезок, когда показалось, что матч можно хотя бы вернуть в рамки приличия. Ришарлисон едва не забил после подачи, Викарио стабилизировал игру на ленточке, а хозяева чуть отпустили темп.

Но именно в тот момент, когда лондонцы поверили в себя, «Атлетико» оформил, возможно, самый красивый эпизод вечера. Ян Облак спас после удара Ришарлисона, тут же запустилась быстрая атака, Гризманн пяткой вырезал передачу в свободную зону, а Альварес убежал с центра поля и хладнокровно реализовал момент, 5:1. Этот гол как бы подтвердил разницу между командами в этот вечер. «Тоттенхэм» создавал себе проблемы сам, а «Атлетико» с готовностью превращал их в голы.

Хулиан Альварес globallookpress.com

При всём ужасе стартового отрезка «Тоттенхэм» всё же нельзя упрекнуть в полном отказе от борьбы. Уже после пятого пропущенного команда Тудора сумела забить ещё раз. На этот раз Облак решил поддержать коллегу Кински и тоже ошибся в начале атаки, а Доминик Соланке воспользовался подарком. Счёт 2:5 перед ответной игрой всё-таки выглядит чуть менее безнадёжно, чем 1:5 или тем более 0:4, которые горели в дебюте. Проблема в том, что даже эти два гола не отменяют общего впечатления. «Тоттенхэм» оставил в Мадриде не просто плохой результат, а очень неприятный образ команды, у которой в критический момент всё рушится.

Гол Соланке globallookpress.com

«Атлетико» почти в четвертьфинале, но Симеоне не станет расслабляться

Для «Атлетико» это была почти идеальная еврокубковая ночь. Команда быстро наказала соперника за слабость, забила пять, получила солидный перевес перед поездкой в Лондон и при этом снова показала, насколько опасной может быть в переходах. Но при этом у Симеоне точно не будет ощущения, что всё уже решено. «Атлетико» в этом сезоне уже позволял соперникам камбеки, и два пропущенных мяча против столь нестабильного «Тоттенхэма» — маленькое, но всё же напоминание, что оборона мадридцев тоже не безгрешна.

И всё же, если оценивать не теоретически, а по игре на поле, интрига в этой паре уже убита. Чтобы спасти сезон в Европе, «Тоттенхэму» теперь нужно не только забивать минимум трижды дома, но и впервые за долгое время провести матч без саморазрушения. Судя по тому, что произошло в Мадриде, именно это для нынешних «шпор» и выглядит самой сложной задачей.