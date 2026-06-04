Накануне открытия трансферного окна капитан «Краснодара» получил предложение от клуба из Саудовской Аравии. Насколько реален этот переход и стоит ли на него соглашаться футболисту и «быкам» — в материале LiveSport.Ru.

Заманчивое предложение

Сериал «Эдуард Сперцян может уйти из Краснодара» получил продолжение. На сей раз услугами 25-летнего футболиста всерьез заинтересовались на Ближнем Востоке.

Сперва о подобном варианте продолжения карьеры хавбека в конце мая рассказал агент Тимур Гурцкая, со слов которого один из трех топ-клубов Саудовской Про-лиги уже сделал игроку предложение о переходе. Через несколько дней эту информацию подтвердили и конкретизировали журналисты.

Телеграм-канал «Mash на спорте» назвал клуб, которого заинтересовал Сперцян. Им оказался «Аль-Ахли», который якобы предложил полузащитнику трёхлетний контракт с зарплатой около 10 млн евро в год + бонусы. А по данным «Чемпионата», саудовцы готовы заплатить за Эдуарда, как минимум, 25 млн евро.

Отец футболиста Мкртыч Сперцян подтвердил, что ближневосточный клуб вышел на связь, но заверил, что сын согласия на переход еще не давал: «Пока думаем. Приоритет — Европа. Ждем». В связи с этим «Аль-Ахли» пока не вступал в переговоры с «Краснодаром». Условием для этого является положительное решение Эдуарда, которого опять же пока нет.

Европа не самоцель для Сперцяна

Потенциальный отъезд Сперцяна из «Краснодара» — одна из главных интриг текущего межсезонья. Уже который год эксперты и болельщики называют Эдуарда одним из главных претендентов, кто может покинуть РПЛ. Но полузащитник до сих пор продолжает выступать за родной клуб.

В разное время писали об интересе к игроку сборной Армении со стороны «Порту», «Аякса», «Жироны», «Комо», «Севильи» и даже «ПСЖ». Почти каждое трансферное окно появляется новость, что за футболистом следит «Лидс Юнайтед», который возглавляет бывший наставник «быков» Даниель Фарке.

Даниель Фарке globallookpress.com

Больше всего Сперцян был близок к уходу из «Краснодара» прошлым летом, когда российский клуб получил два официальных предложения от «Саутгемптона» из Чемпионшипа (последнее — на сумму 16 млн долларов + 2 млн в виде бонусов). Но их отклонили: Сперцян не был уверен, что вывез бы Чемпионшип, а «Краснодар» хотел бы получить для своего воспитанника более стоящее предложение.

Впоследствии Эдуард заявил, что расстройств по поводу не сложившегося после выигранного титула трансфера в европейский клуб не испытывает.

Это жизнь, все нормально. Я счастлив в «Краснодаре». Это мой дом. Да, не удалось уехать, но что поделать? Все знают, что я хочу попробовать свои силы в Европе. Сейчас не получилось. Ну и что теперь, опустить руки? Так я только хуже для себя сделаю. Как сложится, так оно и должно быть. Эдуард Сперцян полузащитник ФК «Краснодар»

Желание у Сперцяна, конечно, есть, но последовать примеру Далера Кузяева, который променял «Зенит» на аутсайдера Лиги 1, он явно не собирается. Эдуард признался, что ждет достойного предложения от хорошего клуба, который будет по-настоящему заинтересован в полузащитнике и давать ему играть. А вот, например, упасть вдвое по зарплате ради европейского клуба футболист не готов.

Кстати, по старому контракту с «Краснодаром» Сперцян зарабатывал в районе 1,5-2 млн евро в год. Не так давно он продлил его до 2029 г., и данные о его новом окладе в СМИ не просочились. Но можно предположить, о какой сумме договорились игрок и клуб, если учесть, что самый высокооплачиваемый футболист «Краснодара» Джон Кордоба получает около 3,5-4 млн евро в год.

Чем встретит Саудовская Аравия

В финансовом плане Сперцян от перехода в «Аль-Ахли» точно выиграет. Отработав трехлетний контракт, он может получить 30 млн евро, чем обеспечит себя до конца жизни, и еще несколько лет продолжить играть на высоком уровне.

«Аль-Ахли», действительно — один из топ-клубов Саудовской Аравии. Да, за последние 40 лет национальный чемпионат он выигрывал лишь однажды — в 2016 г. В этом году команда из Джидды заняла третье место, отстав от «Аль-Насра» на 5 очков. Зато последние два сезона «Аль-Ахли» побеждал в Элитной Лиге чемпионов АФК — получается, «ПСЖ» азиатского розлива.

Маттиас Яйссле globallookpress.com

На протяжении трех лет пост главного тренера занимает 38-летний Маттиас Яйссле, который перебрался на Ближний Восток после двух чемпионств в Австрии вместе с «Ред Булл Зальцбург». Оттуда молодой специалист перенял стиль агрессивного контрпрессинга, когда команда начинает встречать соперника сразу у чужой штрафной. «Аль-Ахли» играет по схожей с «Краснодаром» расстановке: 4-3-3 или 4-2-3-1. Но ключевое отличие состоит в том, что «быки» играют с акцентом на контроль мяча, а подопечные Яйссле, наоборот, долго у себя мяч не оставляют и вместо комбинационных развивают быстрые вертикальные атаки.

Если Сперцян перейдет в «Аль-Ахли», то станет пятым по стоимости игроком в лиге и вторым в команде, где самым дорогим футболистом остается французский полузащитник Энзо Мийо, которого прошлым летом купили у «Штутгарта» за 30 млн евро. Вместе с ним в то окно состав саудовцев пополнил его соотечественник Валентен Атангана Эдоа, которого за 25 млн евро приобрели у «Стад Реймс». Кроме того, игру «Аль-Ахли» в атаке определяют известный по игре за «Порту» вингер Галено и форвард Айван Тоуни, который в 49 матчах минувшего сезона забил 42 гола.

Страшиться перехода в чемпионат Саудовской Аравии не стоит. Все-таки там сейчас выступают не только возрастные футболисты (такие как Криштиану Роналду, Садио Мане, Карим Бензема), но и известные сверстники Сперцяна: Кинглси Коман, Жоао Феликс, Тео Фернандес, Матео Ретеги, Мусса Диаби.

На Ближнем Востоке будет реальная возможность пополнить коллекцию трофеев: «Аль-Ахли» однозначно ежегодно будет претендовать на самые высокие места как внутри страны, так и на международном уровне. К тому же переходом в Саудовскую Аравию Сперцян не закрывает себе дорогу в Европу. В этом сезоне из того же «Аль-Ахли» в «Порту» перешел Габриэль Вейга, а «Барселона» арендовала защитника «Аль-Хилаля» Жоау Канселу.

Правда, такие переходы пока немногочислены и в основном связаны либо с возрастными футболистами (например, Обамеянг), либо с игроками, которые не оправдывают своей высокой зарплаты (как Дуран). В крайнем случае, вариант с возвращением в Россию никуда не денется. Так что при отсутствии приличного варианта в Европе такое предложение стоит принять.

Время выбрать деньги

Что касается «Краснодара», то ситуация для клуба выглядит двояко. С одной стороны, Сперцян — лидер команды, находящийся в самом расцвете сил. На протяжении пяти последних сезонов он держит высокую планку результативности, а в этом году вообще стал лучшим ассистентом РПЛ (17 голевых передач) и вторым после Кордобы бомбардиром (13 голов).

Эдуард Сперцян (ФК «Краснодар») vk.com/fckrasnodar

Найти замену такому мастеровитому футболисту, который, тем более, не подпадает под лимит на легионеров, будет сложно. Среди россиян уж точно, а заграницей — не каждый иностранец согласится переехать в Россию на приемлемые деньги.

С другой стороны, несмотря на феноменальный по цифрам сезон, рыночная стоимость Сперцяна, согласно данным портала Transfermarkt, на протяжении года остается на одном и том же уровне — 25 млн евро. С учетом сомнительных перспектив сборной Армении и продолжающегося отстранения отечественных клубов от еврокубков, а также неумолимого взросления (7 июня исполнится 26 лет), скорее всего, резервов для подорожания Эдуарда как игрока «Краснодара» нет. Тем более, в некоторых странах (прежде всего, в Германии, Англии, Португалии) не очень настроены на то, чтобы заключать сделки с россиянами.

Так что предложение на 25 млн евро (а сумма во время переговоров еще может вырасти) в экономическом плане — лучшее. Сергей Галицкий как успешный бизнесмен не может этого не понимать. Вырученных средств хватит на то, чтобы и Сперцяну найти замену (если не качественно, то по позиции — например, Александр Коваленко из «Сочи»), и состав усилить игроками других амплуа.

К тому же кейсы Алана Дзагоева, Федора Смолова, Федора Чалова показывают, что можно переждать и в итоге упустить возможность продать футболиста за хорошие деньги. В общем, «быкам» надо соглашаться на продажу Сперцяна. Даже несмотря на то, что чемпионат Саудовской Аравии пока не так высоко котируется относительно европейских лиг. Но что в итоге решит Сергей Николаевич — загадка.