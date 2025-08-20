Сперцян может перейти из «Краснодара» в клуб из Англии. Но есть нюанс

По последним данным, в услугах капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заинтересован «Саутгемптон», который по итогам сезона-2024/25 вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Англичане уже отправили «быкам» два официальных предложения. Разберёмся, на какой стадии сейчас переговоры и стоит ли армянскому полузащитнику переезжать на Туманный Альбион.

«Саутгемптон» видит в Сперцяне ключевого игрока

Летнее трансферное окно близится к закрытию. Весной предполагалось, что одним из его главных событий в РПЛ станет переход капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб. Однако армянский полузащитник продолжил выступать за «быков» и за 5 туров вырвался в лидеры чемпионата России по результативности: 3 гола и 4 передачи.

В последние дни стало известно, что интерес к Сперцяну проявляет английский клуб «Саутгемптон». Более того, «святые» уже вступили в переговоры с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего футболиста.

Первое предложение на сумму 11 млн долларов не устроило «быков». Об этом лично Сперцяну 15 августа сообщил президент клуба Сергей Галицкий, который обещал, что не будет препятствовать уходу воспитанника, но только при условии поступления достойного получения.

Сергей Галицкий globallookpress.com

По информации источника Armenie Football, Сперцян согласен на переход в английский клуб, однако он хочет, чтобы «Краснодар» так же хорошо заработал на его трансфере, как на прошлогодней продаже Матвея Сафонова французскому «ПСЖ» за 20 млн евро. Поэтому хавбек не обиделся на руководство «быков», которое отклонило первое предложение англичан.

Сперцяна в составе «святых» хочет видеть главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл. Специалист, будучи тренером французского «Ланса», еще год назад хотел подписать полузащитника, но тогда клубы не сумели договорился из-за суммы трансфера.

Есть список игроков, на которых мы обращаем внимание, и Эдуард находится в нем. Он хороший игрок. Он доказал свою состоятельность, а мы заинтересованы в хороших игроках. Уилл Стилл

Все футбольные трансферы

Поэтому англичане, предвидя скорое закрытие трансферного окна (в ночь с 1 на 2 сентября) не стали затягивать и отправили на юг России второе улучшенное предложение. Теперь они готовы заплатить 14 млн долларов и перечислить % от последующей перепродажи. Ответ на эти условия еще не поступил.

Агент Вадим Оганян, представляющий интересы 25-летнего футболиста, провел переговоры с «Саутгемптоном» и узнал о той роли, в которой главный тренер и спортивный директор английского клуба хотят видеть Сперцяна в команде.

Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нем, — это большая редкость, это не может не подкупать. Вадим Оганян

Отметим, как изменилась позиция сторона футболиста относительно возможного продолжения карьеры. В июне она отложила вариант с присоединением к новичку АПЛ «Лидсу». Но за лето более солидных и предметных предложений за исключением «Жироны» из Ла Лиги не поступило. Так что сейчас на повестке дня переговоры с «Саутгемптоном».

В каком состоянии сейчас «святые»?

Сезон-2024/25 «Саутгемптон» провёл крайне неудачно. Команда заняла последнее место, чуть не установив антирекорд АПЛ: при 30 поражениях было набрано 12 очков, забито голов меньше всех (26) и пропущено больше всех (86). При таком выступлении неудивительно, что «святые» по ходу сезона дважды сменили главного тренера — в декабре расстались с Расселлом Мартиным, который годом ранее вывел «Саутгемптон» из Чемпионшипа, а в апреле — с заменившим его Иваном Юричем.

В межсезонье главным тренером «Саутгемптона» назначали одного из самых молодых тренеров из топ-5 лиг: трёхлетний контракт заключён с 32-летним Уиллом Стиллом, который последние 3 года работал в Лиге 1 с командами-середняками: «Реймсом» и «Лансом». Основными принципами игры команд под руководством Стилла можно назвать интенсивный высокий прессинг, персональная опека, быстрые атаки. А в первых матчах нового сезона тренер использовал расстановку 3-4-2-1.

Я не люблю сидеть, ждать и быть пассивным. Я бы хотел, чтобы команда доминировала, прессинговала и была максимально агрессивна. Уилл Стилл

Перед Стиллом поставлена обязательная для выполнения задача — напрямую вернуться в Премьер-лигу, т. е. занять первое или второе место в Чемпионшипе. Такие амбиции руководства «Саутгемптона» вполне обоснованы: глобального изменения состава не произошло, многие ключевые игроки остались, да и на новичков деньги у клуба есть.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, «Саутгемптон» является самой дорогой командой Чемпионшипа — 203 млн евро, что даже на 1 млн дороже, чем состав петербургского «Зенита».

Стоит ли переходить: все «за» и «против»

Если Сперцян перейдёт в «Саутгемптон», то он наравне с Тайлером Диблингом станет самым дорогим игроком клуба (по 25 млн евро). Вообще, 19-летний вингер должен был стать главной продажей клуба этим летом. Однако «святые» отклонили последнее предложение «Эвертона» по игроку на сумму порядка 40 млн фунтов, запросив 45+5 млн фунтов и право на 25% от суммы перепродажи. В итоге трансфер сорвался.

Если Диблинг всё же останется в команде, то он станет либо одним из главных конкурентов Сперцяна за место в стартовом составе, либо его незаменимым партнером. Вообще, ростер «Саутгемптона» на данный момент довольно насыщен игроками атаки: 5 нападающих, 4 вингера и 4 центральных полузащитника. Хотя, по последним данным, отдельно от основы тренировались Джо Арибо и Сэмьюэл Эдози, которые наверно скоро уйдут.

В то же время покупка Сперцяна за 14 млн долларов может стать самым дорогим трансфером на вход в это межсезонье не только для «Саутгемптона», но для всего Чемпионшипа. Поэтому будет странно, если клуб готов так потратиться на игрока, которого не будут включать в стартовый состав.

Эдуард Сперцян vk.com/fckrasnodar

Для того, чтобы продолжить карьеру в клубе из Чемпионшипа, необходимо быть уверенным в своих физических данных. Футболисты здесь сталкиваются с серьезной нагрузкой, которая связана с большим количеством единоборств и множеством матчей: 46 игр, а также встречи в рамках Кубка Англии и Кубка лиги.

Нагрузка в европейских чемпионатах выше, чем в РПЛ, и не всем футболистам удается адаптироваться под новые требования. Так, например, после перехода из московского «Динамо» не получилось закрепиться в Испании Аресну Захаряну, который уже второй год мучается с травмами.

Арсен Захарян globallookpress.com

Хотя Сперцян на 3 года старше, по идее должен обладать более зрелым и физически крепким организмом, да и травмы ранее его особо не одолевали. Из последнего можно вспомнить разве что полученную в марте травму голеностопа, из-за которой полузащитник выбыл из строя на месяц.

Тем не менее, переход в Англию всё равно станет для Эдуарда шагом вверх в карьере. И не стоит смотреть на то, что Чемпионшип — это лишь второй по силе футбольный дивизион страны. В этой лиге, конечно, футбол попроще, но в плане мастерства игроков и уровня конкуренции она может дать фору РПЛ.

На глазах у Сперцяна есть успешный пример другого нападающего, который поменял чемпионат России на Чемпионшип. Вильсон Изидор, который в РПЛ выступал за «Локомотив» и «Зенит», год назад перебрался в «Сандерленд». В сезоне-2024/25 француз забил 13 голов, отдал 2 голевые передачи и вместе с командой вышел в АПЛ. Благодаря этому его рыночная стоимость возросла в 3 раза: с 4 до 12 млн евро.

Так что для Эдуарда, который уже стоит 25 млн евро, выступление за «святых» может привести к дополнительной капитализации. Тем более, «Саутгемптон» давно зарекомендовал себя в качестве поставщика звезд для топ-команд. Ранее в его составе начинали свой путь к вершинам мирового футбола такие игроки, как Вирджил ван Дейк, Садио Мане, Гарет Бейл, Люк Шоу, Ромео Лавия. Конечно, «Саутгемптон» — это не предел мечтаний, но он может стать трамплином для последующего перехода в более статусный клуб.