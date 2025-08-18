Трансферный дайджест. 12 — 18 августа

Эдерсон

«Манчестер Сити», вратарь, 32 года

Похоже, время Эдерсона в «Манчестер Сити» подошло к концу и на него не особо рассчитывает Хосеп Гвардиола. Явным признаком этого стало подписание-возвращение собственного воспитанника Джеймса Траффорда из «Бернли».

За 22-летнего голкипера отдали больше 30 млн евро, понятно не для того, чтобы он согревал скамейку запасных. В первом туре в матче против «Вулверхэпмтона» именно Траффорд появился в «рамке», а резервистом был Ортега.

По прошлому сезону к Эдерсону было немало претензий со стороны тренерского штаба, а недавно Гвардиола вообще заявил, что не в его правилах удерживать футболиста, который не хочет играть в клубе.

По данным знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, турецкий «Галатасарай» предложил «Манчестер Сити» около 10 миллионов евро за бразильского голкипера Эдерсона, но «горожане» настаивают на сумме в 25 млн евро, поэтому обе стороны пытаются найти компромисс и выйти на сделку.

Эдерсон globallookpress.com

За «Манчестер Сити» Эдерсон играет с сезона 2017/18, и все эти годы был первым номером клуба. В минувшем сезоне бразилец сыграл 40 матчей, пропустил в них 54 гола, 10 раз сыграв всухую.

Наш прогноз: Эдерсон покинет стан «горожан».

Ибраима Конате

«Ливерпуль», защитник, 26 лет

Мадридский «Реал» продолжает попытки усилить центр обороны и теперь его взор обращен в пользу Ибраима Конате из «Ливерпуля». В настоящий момент «сливочные» спешно пытаются договориться о переходе с чемпионом АПЛ, но сделать это будет очень сложно.

Нынешнее соглашение 26-летнего француза с «Ливерпулем» действует до лета 2026 года, и клуб опасается повторения ситуации с Трентом Александером-Арнольдом, который ушел в «Мадрид» в качестве свободного агента.

По информации As, «Ливерпуль» может принять предложение от «Реала» в последние дни трансферного окна за приемлемую для себя сумму.

При этом королевский клуб не намерен предлагать за Конате больше 20-25 миллионов евро, в то время как «Ливерпуль» рассчитывает на 50 миллионов.

Ибраима Конате globallookpress.com

В минувшем сезоне Конате провел 31 матч в АПЛ, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. За «Ливерпуль» он играет с 2021 года, перебравшись из «РБ Лейпциг». Сейчас центральный защитник оценивается на Transfermarkt в 60 млн евро.

Наш прогноз: Конате этот сезон, скорее всего, доиграет в АПЛ.

Адам Уортон

«Кристал Пэлас», полузащитник, 21 год



«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 21-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона, сообщает Talksport.

Причиной такого интереса к талантливому англичанину стал срыв переговоров по Карлосу Балеба из «Брайтона», за которого манкунианцы предлагали колоссальные средства.

Уже второй сезон Уортон привлекает внимание топовых европейских клубов, ранее говорилось об активном интересе к нему со стороны мадридского «Реала» и «Ливерпуля».

В прошлом сезоне англичанин провел 20 матчей в АПЛ, сделав 2 результативные передачи. За «Кристал Пэлас» Уортон выступает с января 2024 года из «Блэкберна», воспитанником которого и является.

Адам Уортон globallookpress.com

Хавбека отличает высокая мобильность на поле, отличная техника и пас. Сейчас на портале Transfermarkt его оценивают в 45 млн евро, а контракт с «Кристал Пэлас» действует 4 года. В его активе есть три матча в составе сборной Англии.

Наш прогноз: минимум до зимы Уортон доиграет в «Кристал Пэлас».

Кристофер Нкунку

«Челси», полузащитник, 27 лет



Лондонский «Челси» не рассчитывает на Кристофера Нкунку в этом сезоне и готов его отпустить в случае хорошего для себя предложения.

По данным журналиста SportMediaset Орацио Аккомандо, мюнхенская «Бавария» намерена направить первый запрос «Челси» по 27-летнему полузащитнику Кристоферу Нкунку.

Известно, что за 27-летнего француза «аристократы» намерены выручить не менее 40 млн евро. Эти деньги «Челси» необходимы на приобретение Хави Симонса из «РБ Лейпциг», который стоит в два раза дороже.

Также по информации Sky Sports, ранее «Бавария» не смогла арендовать Нкунку, так как «Челси» средства необходимы именно сейчас для соблюдения финансового fair-play.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Нкунку имеет опыт выступления в Бундеслиге за «РБ Лейпциг» (2019-2023), там он был одним из самых ярких футболистов чемпионата Германии и заслужил приглашение в «Челси». За английский клуб всего он провел 62 матча, забил 18 мячей и сделал 5 ассистов.

Наш прогноз: Нкунку покинет «Челси» и переедет в «Баварию».

Леон Бэйли

«Астон Вилла», полузащитник, 28 лет



Итальянская «Рома» намерена заполучить в свои ряды ямайского вингера Леона Бэйли из «Астон Виллы». Инициатором трансфера выступает новый главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини.

По манере игры Бэйли очень похож на лидера «Аталанты» Адемолу Лукмана, которого Гасперини здорово «прокачал», превратив из талантливого, но не нестабильного футболиста, в одного из самых ярких футболистов итальянской Серии А, найдя ему новую позицию на поле.

По информации инсайдера Николо Скиры, «Рома» и «Астон Вилла» пришли к соглашению об аренде вингера за 3 миллиона евро с выкупом за 20 миллионов по окончании сезона. В случае полноценного трансфера Бэйли подпишет соглашение до 2030 года.

В минувшем сезоне Бэйли сыграл 24 матча в АПЛ, выйдя в стартовом составе лишь в 14-встречах, забив в них один гол и сделав 2 ассиста.

Леон Бэйли globallookpress.com

За «Астон Виллу» 28-летний футболист выступает с 2021 года, перебравшись из леверкузенского «Байера». Сейчас полузащитник оценивается на трансферном рынке в 28 млн евро.

Наш прогноз: Бэйли переберется в «Рому».

Эдон Жегрова

«Лилль», полузащитник, 26 лет

Уже второй сезон идут разговоры о возможном переходе вингера «Лилля» Эдена Жегровы в туринский «Ювентус», но сейчас они как никогда близки к реальности.

По информации портала Football Italia, «старая синьора» уже сделала запрос по 26-летнему косовару и теперь ожидает ответа от «Лилля».

В случае положительного ответа от французов «Ювентус» готов ускорить продажу аргентинца Николаса Гонсалеса, на которого претендует мадридский «Атлетико».

Еще одним претендентом на Жегрову является «Марсель», который тоже намеревается сделать «догам» официальное предложение по техничному хавбеку с отличной левой ногой. Нынешнее соглашение 26-летнего вингера с «Лиллем» заканчивается через год.

Эдон Жегрова globallookpress.com

В прошлом сезоне Жегрова провел из-за серьезной травмы в Лиге 1 всего 12 матчей, забил в них 4 мяча и отметился одним ассистом. Игрок оценивается на Transfermarkt в 25 млн евро. Также косовар выступал за «Генк», «Базель» и «Сент-Трюйден».

Наш прогноз: Жегрова станет футболистом «Ювентуса».

Валентин «Тати» Кастельянос

«Лацио», нападающий, 26 лет



Петербургский «Зенит» нацелился на лидера атак «Лацио» Тати Кастельяноса и хочет его заполучить до закрытия летнего трансферного окна.

По данным журналиста Николо Скира, для «Зенит» 26-летний аргентинец является первым в шорт-листе на позиции центрального нападающего, а российский клуб готов выплатить за него круглую сумму.

Ситуация осложняется тем, что вернувшийся в «Лацио» Маурицио Сарри во всеуслышание заявил, что не намерен отпускать Кастельяноса из клуба. Итальянский специалист известен своей вспыльчивостью, поэтому в случае ухода аргентинца может взять и разорвать контракт с «орлами». Такие прецеденты в его тренерской карьере уже случались. Президенту римлян Клаудио Лотито такой ход со стороны Сарри точно не нужен.

К тому же у «Лацио» нет альтернативы аргентинскому бомбардиру и времени на поиски забивного нападающего остается не так много. Нынешнее соглашение Кастельяноса истекает в 2028 году.

Тати Кастельянос globallookpress.com

В прошлом сезоне нападающий забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах Серии А. Сейчас Кастельяноса на Transfermarkt оценивают в 25 млн евро. Два года назад «Лацио» приобрел его у «Жироны» за 15 млн евро. В активе нападающего есть два матча в составе сборной Аргентины.

Наш прогноз: Кастельянос останется в «Лацио».