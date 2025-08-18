«Арсенал» снова нашёл уязвимость «Юнайтед» и увёз победу с «Олд Траффорд»

Случилось это так, как будто всё было запрограммировано заранее. «Арсенал» заработал угловой, Райс навесил с левого фланга, в штрафной «Юнайтед» началась привычная толкотня. Байындыр, вновь получивший шанс в воротах вместо ещё не готового Онанa, не сумел пробиться сквозь толпу игроков. Мяч перелетел через кипера, и Калафьори у дальней штанги кивком головы завершил комбинацию.
Николя Жовер, специалист «Арсенала» по стандартам, работает в клубе уже четвёртый сезон, и именно эти эпизоды снова стали козырем. В прошлом сезоне «Юнайтед» уже страдал от угловых в матчах против «Арсенала», и история повторилась.
«Юнайтед»: немного огня, но та же хрупкость
Справедливости ради, хозяева не выглядели безнадёжно. Патрик Доргу попал в штангу, Матеус Кунья заставил Давида Райю вытянуться в струну и кончиками пальцев вытащить мяч из угла. Вышедший после перерыва Беньямин Шешко внёс движение в атаку, открывался между защитниками, искал пространство. Но получались лишь полумоменты: удар головой мимо, несогласованность при подаче с фланга, лишние касания в решающей фазе.
Аморим говорил, что команда стала физически более готовой и более прессингующей — и действительно, в центре поля «Юнайтед» боролся острее, чем весной. Но проблема № 1 — вратарская позиция — осталась. Байындыр смотрелся неуверенно, и это сразу переносилось на защитников.
Для «Арсенала» этот вечер стал первым знакомством с Виктором Дьёкерешем в Премьер-лиге. Швед, купленный у «Спортинга», боролся, цеплялся, но часто ошибался в передачах и не успевал принимать решения. Его сменил Кай Хаверц, но и тот не добавил яркости.
У «Юнайтед» же внимание было приковано к Шешко. Словенец вышел на последние 25 минут и показал то, чего не хватало команде: движение в штрафной, умение оттягивать защитников и прессинговать первым номером. Пока без голов, но намёк на будущее — обнадёживающий.
Если говорить о персоналиях, то у «Арсенала» главным героем стал не столько автор гола, сколько Давид Райя. Семь сейвов — больше, чем у любого кипера в первом туре. Особенно выделялся эпизод, когда он выбросил руку в падении и достал мяч после удара Куньи. И ещё — сравнение с оппонентом: если Байындыр на угловом терялся, то Райя уверенно кулаком вынес мяч после подачи Бруну Фернандеша, буквально «подвинув» де Лигта с дороги.
Взгляд вперёд
Для «Арсенала» это начало сезона выглядит прагматичным: игра была далека от идеала, Дьёкереш ещё не встроился, атакующие ходы часто захлебывались. Но победа на «Олд Траффорд» всегда ценится, а серия без поражений на выезде набирает вес.
«Юнайтед» же продолжает вязнуть в собственных проблемах. 200 миллионов на атаку не спасут, если при каждом угловом сердце трибун будет замирать. В следующем туре Аморима ждёт непростой выезд к «Фулхэму», и там ему нужно будет искать ответы быстрее, чем появляются новые вопросы.