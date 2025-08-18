«Арсенал» снова нашёл уязвимость «Юнайтед» и увёз победу с «Олд Траффорд»

Новый сезон — новые надежды, но всё те же старые проблемы: «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима стартовал в Премьер-лиге с поражения. Единственный гол на 13-й минуте забил Риккардо Калафьори после углового Деклана Райса. «Арсенал» удержал преимущество и продлил беспроигрышную серию в гостях до 15 матчей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон 0:1 Гол: 0:1 Риккардо Калафьори (13') Манчестер Юнайтед: Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Люк Шоу (Гарри Магуайр, 80'), Диогу Далот (Амад Диалло, 55'), Патрик Доргу, Бруну Фернандеш, Каземиро (Мануэль Угарте, 65'), Мэйсон Маунт (Беньямин Шешко, 65'), Алтай Байындыр, Брайан Мбемо, Матеус Кунья Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори (Майлс Льюис-Скелли, 72'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Юрриен Тимбер, 72'), Букайо Сака, Мартин Субименди, Деклан Райс (Микель Мерино, 83'), Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли (Чуквунонсо Мадуэке, 60'), Виктор Дьёкереш (Кай Хаверц, 60') Предупреждения: Риккардо Калафьори (42'), Патрик Доргу (85'), Дэвид Райа (85'), Юрриен Тимбер (90 + 1'), Майлс Льюис-Скелли (90 + 3')

Случилось это так, как будто всё было запрограммировано заранее. «Арсенал» заработал угловой, Райс навесил с левого фланга, в штрафной «Юнайтед» началась привычная толкотня. Байындыр, вновь получивший шанс в воротах вместо ещё не готового Онанa, не сумел пробиться сквозь толпу игроков. Мяч перелетел через кипера, и Калафьори у дальней штанги кивком головы завершил комбинацию.

Николя Жовер, специалист «Арсенала» по стандартам, работает в клубе уже четвёртый сезон, и именно эти эпизоды снова стали козырем. В прошлом сезоне «Юнайтед» уже страдал от угловых в матчах против «Арсенала», и история повторилась.

Рикардо Калафьори и Деклан Райс globallookpress.com

«Юнайтед»: немного огня, но та же хрупкость

Справедливости ради, хозяева не выглядели безнадёжно. Патрик Доргу попал в штангу, Матеус Кунья заставил Давида Райю вытянуться в струну и кончиками пальцев вытащить мяч из угла. Вышедший после перерыва Беньямин Шешко внёс движение в атаку, открывался между защитниками, искал пространство. Но получались лишь полумоменты: удар головой мимо, несогласованность при подаче с фланга, лишние касания в решающей фазе.

Аморим говорил, что команда стала физически более готовой и более прессингующей — и действительно, в центре поля «Юнайтед» боролся острее, чем весной. Но проблема № 1 — вратарская позиция — осталась. Байындыр смотрелся неуверенно, и это сразу переносилось на защитников.

Микель Артета и Рубен Аморим globallookpress.com

Для «Арсенала» этот вечер стал первым знакомством с Виктором Дьёкерешем в Премьер-лиге. Швед, купленный у «Спортинга», боролся, цеплялся, но часто ошибался в передачах и не успевал принимать решения. Его сменил Кай Хаверц, но и тот не добавил яркости.

Виктор Дьёкреш globallookpress.com

У «Юнайтед» же внимание было приковано к Шешко. Словенец вышел на последние 25 минут и показал то, чего не хватало команде: движение в штрафной, умение оттягивать защитников и прессинговать первым номером. Пока без голов, но намёк на будущее — обнадёживающий.

Если говорить о персоналиях, то у «Арсенала» главным героем стал не столько автор гола, сколько Давид Райя. Семь сейвов — больше, чем у любого кипера в первом туре. Особенно выделялся эпизод, когда он выбросил руку в падении и достал мяч после удара Куньи. И ещё — сравнение с оппонентом: если Байындыр на угловом терялся, то Райя уверенно кулаком вынес мяч после подачи Бруну Фернандеша, буквально «подвинув» де Лигта с дороги.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Взгляд вперёд

Для «Арсенала» это начало сезона выглядит прагматичным: игра была далека от идеала, Дьёкереш ещё не встроился, атакующие ходы часто захлебывались. Но победа на «Олд Траффорд» всегда ценится, а серия без поражений на выезде набирает вес.

«Юнайтед» же продолжает вязнуть в собственных проблемах. 200 миллионов на атаку не спасут, если при каждом угловом сердце трибун будет замирать. В следующем туре Аморима ждёт непростой выезд к «Фулхэму», и там ему нужно будет искать ответы быстрее, чем появляются новые вопросы.