The Athletic рассказывает о серьезных проблемах, которые мешают популяризации тенниса.

В первый же день Australian Open корты Мельбурн-Парка увидели один из лучших ударов года. Мария Саккари в матче против француженки Леолии Жанжан исполнила форхенд на приеме в стиле сквоша — удар получился настолько хорош, что она сама не могла поверить в свою гениальность. Этот момент и её ошеломленная реакция восхитили болельщиков и игроков на стадионе и в соцсетях; видео репостили официальные аккаунты турнира и бесчисленное множество других пабликов.

Женская теннисная ассоциация ( WTA), которая управляет женским профессиональным теннисом, но не организует ни один из турниров «Большого шлема», тоже опубликовал пост об этом, пытаясь распространить информацию. Но возникла проблема. В соцсетях под фотографией с недоумевающей Саккари множество фанатов спрашивали, почему им не дают возможность посмотреть видео.

«К сожалению, у нас нет прав на трансляцию Australian Open, но поверьте нам на слово — это было невероятно», — ответила пресс-служба тура.

Мария Саккари globallookpress.com

Australian Open — первый «Шлем» года и один из самых инновационных турниров, но та глобальная сцена, на которой транслируется теннис, чаще представляет собой пример ограниченного обзора и запутанных схем доступа.

Когда третью ракетку мира Коко Гауфф, которая обладает таким же звездным статусом в соцсетях, как и на теннисном корте, спросили в прошлом году, что она хотела бы улучшить в работе WTA, она сделала акцент на пользовательском контенте (UGC). Речь о клипах, нарезках хайлайтов, мемах и других медиа, которые создают игроки и фанаты отдельно от официального контента теннисных туров или правообладателей.

WTA не может создавать это сама (иначе это не будет «пользовательским» контентом), но она может следовать тем принципам, которые делают такой контент столь привлекательным.

Очевидно, я из тех, кто много сидит в соцсетях. Нужно следовать трендам, как это делают многие другие виды спорта. Я знаю, что у WTA есть план на этот счет. Они не забывают про обратную связь, и это было главное, на что я обратила внимание. Коко Гауфф Третья ракетка мира

Конфликт между официальным и неофициальным контентом, а также то, как заключаются сделки, определяющие эту разницу, — это центральный вопрос для будущего тенниса.

Представьте теннисного фаната из США, который хочет посмотреть следующий турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» в Париже. У него есть несколько вариантов: купить билеты и полететь туда лично, смотреть по телевизору, смотреть через стриминговый сервис, смотреть нарезки на этих сервисах или в YouTube.

Коко Гауфф globallookpress.com

Личное присутствие — это дорого, даже без учета перелета во Францию. Чтобы смотреть по кабельному ТВ, ему придется искать каналы сети Warner Bros.Discovery. В июне 2024 года компания подписала 10-летний контракт на 650 млн долларов на право трансляции турнира в США.

В апреле было объявлено, что восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси присоединится к команде аналитиков на каналах TNT Sports и TBS. Также турнир будет доступен на стриминге Max. Ранее этот турнир показывали в виде «лоскутного одеяла» на разных платформах: NBC, Tennis Channel, Tennis Channel+ и Peacock.

И это — только ради одного «Шлема». Три других турнира хаотично разбросаны между ABC, ESPN и Tennis Channel. Американские фанаты уже выразили недовольство тем, что для просмотра нынешнего Australian Open многим пришлось оформлять дополнительную подписку на уровень ESPN Unlimited, чтобы увидеть матчи (хотя сервис доступен через DirecTV и другие платформы без доплаты).

Если спуститься на ступень ниже, к турнирам ATP и WTA 1000, у фаната есть следующие опции: использовать Tennis Channel или, если нужны только мужские турниры, подписаться на Tennis TV — стриминговый сервис от ATP Media. Но есть нюанс: он запускался как совместный сервис в 2009 году, но WTA покинула платформу в 2016-м. У женского тура есть свой WTA TV, но он не работает на территории США.

Карлос Алькарас в финале Ролан Гаррос-2025 globallookpress.com

Для просмотра хайлайтов фанат может использовать ТВ, стриминги или пойти на YouTube — на официальный канал «Ролан Гаррос».

Такое нагромождение платформ, цен на подписку и разделенных сервисов — это не ошибка, а намеренная функция. Всё потому, что права на трансляции являются центром финансовой экосистемы тенниса.

Вот лишь пара цифр от SP Global:

ESPN заплатит 2,04 млрд долларов за показ US Open до 2037 года;

контракт Уимблдона с ABC и ESPN по состоянию на 2024 год оценивается в 52,5 млн долларов в год.

Эти доходы, наряду с продажей билетов и спонсорством, составляют «три кита», на которых держится заработок теннисных турниров.

На вершине теннисной иерархии доходы от медиаправ занимают львиную долю заработка; чем ниже по пирамиде турниров, тем эта доля меньше. Для крупнейших турниров это означает необходимость жестко защищать свою ценность, что выливается в бюрократическую строгость ограничений на трансляции.

Вот одно из главных препятствий желанию Коко Гауфф видеть больше развлекательного контента: игроки, которые и создают продукт, за который медиакомпании платят так дорого, не могут даже выкладывать свои видео.

На Уимблдоне-2024 австралийская теннисистка Дарья Сэвилл запустила петицию против этого ограничения.

Мне больно от того, что турниры «Большого шлема» сейчас не разрешают игрокам и фанатам делиться кадрами и хайлайтами матчей на своих платформах. Эта устаревшая политика авторских прав лишает нас возможности самопиара и вдохновения более широкой аудитории, особенно молодых спортсменов. Дарья Сэвилл Бывшая 20-я ракетка мира

Дарья Касаткина, сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское и играющая свой первый домашний мэйджор в новом статусе, ведет канал «What The Vlog». Это YouTube-блог, который она делает вместе с фигуристкой Натальей Забияко, показывая фанатам закулисье тура и интервью с коллегами. Касаткина также критиковала запрет на публикацию игроками видео их собственной игры.

«Я с этим немного не согласна, ведь мы же не стримим матч в прямом эфире. Это то, что случилось две недели назад, плюс — это я. Черт возьми, это же я играю этот матч. Я бегала там на корте, а теперь не могу использовать кадры с самой собой», — возмущалась Касаткина в прошлом году.

Дарья Касаткина globallookpress.com

Представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), занимающегося организацией Уимблдона, заявил: «Важно найти баланс между поощрением вовлеченности фанатов и одновременной борьбой с растущей проблемой нелегального пиратского контента, а также защитой контрактных соглашений с нашими вещателями, которые приносят огромную ценность в экосистему тенниса».

Представитель Ассоциации тенниса США (USTA/US Open) добавил: «Наши партнерства с вещателями жизненно важны для роста и успеха US Open.

Мы понимаем, как меняется вселенная контента, создаваемого игроками и фанатами, и поддерживаем желание атлетов продвигать себя. Мы постоянно оцениваем, как можно внести улучшения в эти области, но при этом гарантировать, что наши соглашения с партнерами и их авторские права защищены».

«Ролан Гаррос» и Tennis Australia не ответили на запросы о комментариях.

Касаткина отметила, что WTA относится к публикации видео матчей со своих турниров более лояльно, чем «Шлемы».

Марина Сторти, исполнительный директор WTA Ventures (коммерческого подразделения тура), в прошлогоднем интервью заявила, что вопрос о том, чем могут и не могут делиться игроки, станет важным пунктом обсуждения на будущих переговорах о правах. Также WTA запустила на своем YouTube-канале серию роликов «Inside the Tour», призванную повторить успех популярных видеоблогов игроков, таких как у Касаткиной.

Коко Гауфф globallookpress.com

Один из турниров «Большого шлема» даже нашел хитроумный способ обойти собственные соглашения о вещании, чтобы привлечь более широкую аудиторию. В прошлом году Australian Open бесплатно показывал матчи в прямом эфире на своем YouTube-канале, но вместо реальной телекартинки использовал анимированных персонажей — словно из видеоигры (на основе данных трекинга мяча и игроков). Это стало настоящим хитом: количество просмотров выросло с 246 542 за шесть дней (у базовой версии 2024 года) до 1 796 338 за тот же период в 2025-м. В этом году они повторяют этот эксперимент.

Инновации в трансляциях даются теннису нелегко, учитывая зачастую консервативную аудиторию этого вида спорта.

Я думаю, что трансляции во всех видах спорта застыли на месте. Какие вообще были инновации в широком смысле? Ракурсы камер те же. Комментаторы в основном те же. Появилось больше параллельных трансляций и визуальных фишек, но это само по себе не приводит фанатов в спорт. Фарзин Гораши президент медиакомпании Overtime

Гораши подчеркивает главную проблему: «Если вы лига, которая продала свои права на линейное телевидение, то вы зависите от его аудитории. А средний возраст зрителя ТВ высокий — следовательно, и ваш фанат будет старше. Поэтому сейчас все лиги и правообладатели ломают голову над тем, как омолодить аудиторию и достучаться до новых зрителей иными способами».

Overtime — медиакомпания, ориентированная на спортивных фанатов поколения Z (Gen Z), с фокусом на НФЛ и НБА, заявляющая об аудитории более 100 млн человек.

Недавно ATP-тур подписал с ними партнерство, чтобы принести в теннис формат коротких блиц-интервью с микрофонами-петличками. Эти клипы, которыми фанаты могут бесконечно делиться в соцсетях, становятся главной точкой входа для людей, которые могут знать Коко Гауфф, Бена Шелтона, Карлоса Алькараса или Арину Соболенко скорее как персонажей из соцсетей, танцующих на видео, чем как чемпионов-теннисистов.

Арина Соболенко globallookpress.com

Однако с момента запуска этот контент критикуют за отсутствие сути и глубины даже для самых поверхностных фанатов тенниса.

Другие виды спорта, включая Формулу-1, активно поощряют присутствие своих звезд на сторонних площадках, особенно на стриминговых платформах вроде Twitch. У Amazon (владельца Twitch) был пятилетний контракт с US Open с 2018 по 2023 год. Сделку не продлили, и возможность для кросс-платформенного продвижения исчезла. Гольф добился больших успехов в освоении YouTube.

Стриминговые сервисы формата «напрямую потребителю» (DTC), вроде того, что Tennis Channel запустил в ноябре прошлого года, могли бы внедрить подписки на один конкретный матч, разовые платежи за просмотр принципиальных соперничеств или другие гибкие предложения. Ведь даже относительно скромная ежемесячная плата — это плохая сделка для человека, который хочет следить только за одним игроком или посмотреть лишь случайный финал. Но таких опций пока не существует.

Еще одна ключевая точка входа для новой аудитории — это скандалы и противоречия, то, чего официальные правообладатели часто стараются избегать. На турнире в Мадриде в 2024 году завирусился короткий клип, где Даниил Медведев спрашивает судью, не «Иллюминаты» ли ответственны за решение закрыть крышу. Этот ролик до сих пор висит на YouTube-каналах Tennis Channel и Tennis TV, но в соцсетях его удаляли по жалобам на авторские права.

Даниил Медведев globallookpress.com

Подобные клипы, как и упомянутые выше интервью, — это путь в теннис для фанатов, не знакомых со спортом и его героями. Но чаще всего контракты правообладателей прописаны настолько жестко, что они буквально убивают возможность «обнаружения» контента.

Фанаты, создающие такие «точки входа», сталкиваются с аналогичными препятствиями.YouTube-аккаунт Sabinelisickifansss набрал 27 000 подписчиков, прежде чем был заблокирован за многочисленные страйки (нарушение авторских прав). Аккаунт начинался как место для публикации видео с немецкой теннисисткой и финалисткой Уимблдона Сабиной Лисицки, но перерос в витрину скандальных моментов всего женского тура.

Канал стал популярным благодаря видео вроде «Топ-10 самых НЕНАВИДИМЫХ теннисисток WTA» и «Двойной отскок в WTA (Никакого фэйр-плей) (ДРАМА)».

Однако автор «ходил по тонкому льду», используя огромное количество чужого контента без каких-либо прав. После серии жалоб от Уимблдона, а также страйков от других турниров, канал был удален.

Аккаунт создал Джеки, 25-летний парень из Гонконга. Он завел его восемь лет назад, будучи студентом. В телефонном интервью он признался, что был «шокирован» закрытием канала, несмотря на получение нескольких предупреждений. В прошлом году в письме, направленном в Европейский Союз и подписанном Премьер-лигой, Sky, Warner Bros Discovery и другими, утверждалось, что общая стоимость пиратства для спортивных правообладателей составляет 28,3 млрд долларов ежегодно. Но эта жалоба касалась в первую очередь нелегальных прямых трансляций, а не коротких нарезок из матчей, которые, в некоторых случаях, прошли много лет назад.

Фрагмент матча на турнире в Берлине globallookpress.com

Джеки считает, что «стерильная» политика туров не удовлетворяет желание фанатов видеть драму: «Они никогда не выложат негативные вещи, например, про "худшего игрока в истории". Но я думаю, аудитория WTA хочет знать, кто из игроков сыграл ужасно на "Шлеме" или у кого самая длинная серия поражений в туре.

Этот сегмент теннисного YouTube делает то, чего не могут предложить официальные аккаунты, а хайлайты турниров Большого шлема часто длятся всего две-три минуты».

Джеки решил запустить новую версию своего аккаунта примерно через месяц после блокировки. Он говорит, что теперь гораздо осторожнее относится к публикации кадров с «Шлемов», но твердо убежден: теннисные фанаты часто обделены качеством и количеством бесплатно доступных обзоров с мэйджоров.

Хайлайты на каналах ATP и WTA создаются с помощью искусственного интеллекта, который способен выхватить захватывающие розыгрыши, но часто выдает нарезку, которая не дает фанату абсолютно никакого представления о ходе матча. Видео может внезапно перескочить с момента в середине игры, где ведет один игрок, сразу к матчболу другого.

Кроме того, эти обзоры очень короткие (официальные каналы «Шлемов», чаще всего Australian Open, все же предлагают более длинные пакеты, а иногда и полные матчи). Но даже большие матчи иногда не получают должного освещения. Например, финал турнира в Мадриде 2024 года между Игой Свентек и Ариной Соболенко — широко признанный лучшим матчем года и редкой встречей двух лучших теннисисток мира в финале — был опубликован целиком только на Рождество. Почти через восемь месяцев после того, как был сыгран.

Ига Свентек globallookpress.com

Совместные права на трансляции туров ATP и WTA упростили бы всю эту неразбериху. Такая система уже действует на четырех турнирах Большого шлема, но давно обсуждаемое коммерческое слияние WTA Ventures и ATP в новую компанию под названием Tennis Ventures пока не финализировано.

При этом предлагаемое слияние на данный момент не предполагает распределения доходов 50 на 50: планируется, что ATP будет получать около 80% всей выручки от турниров, медиаправ и спонсорства.

Все видят возможность теснее объединить мужской и женский спорт не только коммерчески, но и с маркетинговой точки зрения. Переговоры продолжаются. Мы видим шанс помочь росту спорта. Думаю, от этого выиграют все — и игроки, и турниры. Марина Сторти Исполнительный директор WTA Ventures

Теннис не одинок в достижении этой точки перелома в спортивных медиа. Медиакомпании пытаются нащупать баланс между угасанием того, что приносило деньги в прошлом (линейное вещание и кабельное ТВ), и подъемом того, что может принести деньги в будущем, но пока по большей части не приносит (стриминг).

Пример из бейсбола: MLB и ESPN расторгли свою сделку, которая должна была действовать до 2028 года, уже в конце сезона-2025. Источники, знакомые с позицией ESPN, сообщили The Athletic, что телеканал, который должен был выплатить лиге 550 млн долларов за три оставшихся сезона, счел эту цифру слишком завышенной по сравнению с реальной рыночной стоимостью.

Даниил Медведев globallookpress.com

Спорт все еще восстанавливается после пандемии, который был финансово разрушительным; продление сделок по медиаправам на этом фоне было жизненно важным.

В краткосрочной перспективе теннисные турниры и туры видят простую формулу: дорогие сделки по правам и жесткие ограничения для медиа обеспечат высокий спрос на платное ТВ и билеты на стадионы.

Но в долгосрочной перспективе, когда стриминг неизбежно обгонит кабельное ТВ, эти ограничения, которые мешают фанатам как узнавать о спорте («открывать» его для себя), так и смотреть его на постоянной основе, могут больно аукнуться.

Если стоимость вещательных сделок упадет, а другие сервисы не покроют этот дефицит (потому что их статистика покажет, что фанатов стало меньше, ведь пути входа в этот спорт были перекрыты), теннисные турниры внезапно обнаружат себя во главе сломанной системы.

Именно это трение между «точками входа» для фанатов и полноценным просмотром турниров станет критическим для тенниса. И ситуация, когда руководящий орган (WTA) не может даже поделиться видео, где его звезда демонстрирует свой талант, — это яркий симптом того, насколько сложно будет преодолеть этот конфликт.