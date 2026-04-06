LiveSport.Ru рассказывает о первой неделе главной части грунтового сезона.

Самый старый (почти) дебютант топ-100

На минувшей неделе стартовала основная серия грунтовых турниров. Несмотря на то, что топы в это время готовились к «Мастерсу» в Монте-Карло, в первые дни апреля все равно было немало любопытных сюжетов.

Одним из главных героев неожиданно стал Марко Трунгеллити, который наконец-то реализовал свою давнюю мечту.

Более того, благодаря успешному выступлению в Марракеше этот аргентинец установил сразу несколько рекордов.

Первый: отныне Трунгеллити самый возрастной дебютант топ-100 за последние 50 лет — в понедельник он поднялся на 76-ю строчку. В конце января латиноамериканцу исполнилось 36 лет.

Второй: Трунгеллити — самый возрастной дебютант финала на уровне ATP.

Марко Трунгеллити globallookpress.com

А еще он остановил прошлогоднего чемпиона турнира в Марракеше: в полуфинале Марко одержал сенсационную победу над Лучано Дардери. Этот итальянец за последний год выиграл четыре титула на грунте.

Конечно, я в это верил — это одна из причин, почему я здесь, иначе это было бы невозможно. Я много работал, как и моя команда, а также жена и ребенок — мы все верили, что сможем побить этот рекорд. И именно это нам сейчас удалось. Марко Трунгеллити Финалист турнира в Марракеше

К сожалению, общее впечатление от его выступления смазало поражение в финале. Трунгеллити провалил решающий матч против Рафаэля Ходара.

Но тут все-таки важно уточнить, что испанец почти в два раза моложе и до финала он провел на два матча меньше, чем соперник, который пробивался в основную сетку через квалификацию. В общем, Трунгеллити банально не хватило «топлива».

Ну а Ходар продолжает подтверждать статус одного из самых талантливых игроков нового поколения, несмотря на то, что до сих пор медиа практически обращали на него внимания.

Рафаэль Ходар globallookpress.com

В конце прошлого года Рафаэль стал участником молодежного Итогового турнира. Интересно, что на тот момент он не входил даже в топ-150. С тех пор 19-летний испанец взлетел в рейтинге более чем на 100 позиций.

В начале года Ходар прошел раунд на Australian Open, потом выиграл по матчу в Далласе и Делрей-Бич, а в марте добрался до третьего круга на «Мастерсе» в Майами. После победы в Марракеше Рафа дебютировал в топ-60 — теперь он 57-я ракетка мира.

Понятно, что он вряд ли повторит путь своих легендарных соотечественников, но очевидно, что Ходар обладает потенциалом на долгое время закрепиться как минимум в двадцатке лучших.

Первый грунтовый титул Пола

Стефанос Циципас вот-вот выпадет из топ-50, но даже это не заставило его пересмотреть график. Греку жизненно важно поправлять положение в рейтинге, но вместо этого он отправился на заработки, став участником выставочного турнира в Ниме. Циципас по-прежнему считает, что турниры категории ATP 250 (те самые «грунтовые водокачки», как называл их Александр Бублик) не соответствуют его статусу.

Другое дело — Томми Пол. Американец давно закрепился в топ-20, но не пренебрегает возможностью забрать пару сотен очков даже на таких турнирах. В ночь на понедельник он стал чемпионом в Хьюстоне, взяв свой первый титул на грунте (до этого в его коллекции были только хард и трава).

Томми Пол globallookpress.com

Состав в Техасе собрался на редкость солидный: Бен Шелтон (8-я ракетка мира), Фрэнсис Тиафо (№20), Лернер Тьен (№22), Брэндон Накашима (№33), Алекс Микельсен (№35) и прошлогодний триумфатор Дженсон Бруксби. Однако из всей этой компании до поздних стадий добрались лишь Пол и Тиафо.

Остальные оказались в тени двух дерзких аргентинцев — Тьяго Тиранте и Романа Андреса Бурручаги.

К слову, Бурручага — сын того самого Хорхе Бурручаги, легендарного нападающего сборной Аргентины, чемпиона мира 1986 года и автора победного гола в финале против Германии. Роман Андрес в Хьюстоне буквально «выкосил» американцев: сначала Накашиму, затем Тьена, а в полуфинале разгромил Тиранте, который до этого выбил Шелтона.

Роман Андрес Бурручага globallookpress.com

Путь Пола к финалу тоже не был прогулкой — чего только стоит один трехчасовой триллер против Тиафо в полуфинале. Финал же выдался максимально драматичным. После первого сета (6:1 в пользу Пола) казалось, что сын футбольной легенды выбросит белый флаг. Однако Бурручага быстро пришел в себя, забрал вторую партию, а в решающем сете не реализовал три матчбола и подачу на матч. Для первого финала в карьере это было болезненно, и дело тут скорее в чистом невезении, чем в нехватке опыта.

Итог недели: Пол сохранил место в топ-20 и пополнил счет на 100 тысяч долларов. Бурручага же совершил рывок на 62-ю строчку рейтинга, доказав (пока, правда, только на грунте), что наконец-то готов конкурировать с игроками из топ-50.

Навоне со второй попытки забрал титул в Бухаресте

В финале турнира ATP 250 в Бухаресте одним из участников тоже был аргентинец.

Два года назад Мариано Навоне остановился в шаге от титула в столице Румынии, проиграв в решающем матче Мартону Фучовичу.

Мариано Навоне globallookpress.com

На этот раз соперником аргентинца стал теннисист, о котором многие до прошлой недели, наверное, и не слышали.

Даниэль Мерида до прошлой недели провел лишь один матч на уровне ATP (в начале марта проиграл Алексу Микельсену на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс), поэтому он точно не был в числе тех, кого ждали в финале.

Главной сенсацией стала победа квалифаера над крепким венгром Фабианом Марожаном в полуфинале. Навоне на этой стадии совершил камбэк в матче против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа.

Финал получился предсказуемо нервным, в третьем сете Мерида вел с брейком, потом проигрывал 3:5, но сумел сравнять счет. Ключевым оказался 12-й гейм решающей партии — 21-летний испанец не взял гейм на своей подаче. Парень явно не справился с эмоциями.

Навоне выиграл дебютный титул на уровне основного тура и вернулся в топ-50. Поразительно, но перед этим лучшим результатом аргентинца на турнирах ATP в текущем сезоне был лишь второй раунд.

Впрочем, это еще одно напоминание, что грунтовый сезон — это время, когда из тени выходят теннисисты, которых не видно и не слышно на харде. Впереди нас ждет еще немало подобных сюрпризов.

Пегула защитила титул в Чарлстоне

«Посмотрев ее матчи на этой неделе, я убеждена, что у Пегулы есть магические способности», — написала 18-кратная чемпионка «Больших шлемов» Крис Эверт после победы Джессики Пегулы в полуфинале турнира в Чарлстоне.

И для таких слов были все основания. Перед этим Пегула совершила три тяжелейших камбэка, проведя на корте в общей сложности более семи часов.

Казалось бы, откуда после этого брать силы на матч против талантливой Ивой Йович, которая в предыдущих раундах не отдала ни сета.

Джессика Пегула после победы в Чарлстоне globallookpress.com

Однако Йович, как до этого Юлия Путинцева, Элизабетта Коччаретто и Диана Шнайдер, тоже не смогла остановить 32-летнюю американку.

«Может быть, еще у меня девять жизней, как у кошки. Я слышала такое несколько раз. Честно говоря, я больше чувствую себя как кошка, чем как обладатель суперсилы. Вероятно, мне просто немного везет», — отшучивалась Пегула после победы над 18-летней Йович.

Параллельно в Чарлстоне разворачивался другой захватывающий сюжет. Юлия Стародубцева приехала на турнир в статусе 89-й ракетки мира. До этого ее лучшим результатом были четвертьфиналы в Пекине и Монастире в 2024-м.

Кто-то скажет, что ей повезло с сеткой в первых раундах, но начиная с четвертьфинала всё было максимально серьезно. Стародубцева прошла Маккартни Кесслер, а в полуфинале разгромила чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз.

Однако против «магии» Пегулы в финале Юлия оказалась бессильна. Решающий матч превратился в мастер-класс от американки, которая отдала украинке лишь четыре гейма.

Зато Джессика классно поддержала Стародубцеву после матча: «Прежде всего, хочу поздравить Юлию. Ты показала потрясающий теннис на этой неделе. Желаю тебе и твоей команде только удачи. Для тех, кто не знает, у нее удивительная история. Советую вам узнать о ней немного больше и продолжать ее поддерживать».

Для Стародубцевой эта неделя стала прорывом: она обновила личный рекорд, поднявшись на 53-ю строчку рейтинга, и заработала крупнейшие призовые в карьере — 218 тысяч долларов.

Прогнозы на теннис

Пегула же второй год подряд стала чемпионкой «пятисотника» в Чарлстоне и выиграла 11-й титул в карьере.

Но остальные цифры впечатляют еще больше: в 2026 году Джессика провела уже около 30 матчей, потерпев всего четыре поражения (три из которых — от Елены Рыбакиной). На данный момент именно Пегула — лидер женского тура по количеству побед в сезоне (24), оставив позади даже Арину Соболенко.