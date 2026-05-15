В пятницу, 15 мая, состоится матч 1/2 финала грунтового «мастерса» в Риме, в котором Янник Синнер встретится с Даниилом Медведевым. Игра начнётся около 20:25 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

21:32 15:15. После долгого обмена на задней обострил Янник справа и выиграл розыгрыш.

21:31 0:15. С ошибки справа начинает Синнер гейм на подаче.

21:29 Тяжело выглядел Янник в этом гейме, несколько раз наклонялся и брал паузы. Возможно, немного проседает физически итальянец.

21:28 2:3. И делает обратный брейк Синнер, заставляя Медведева пробить в небольшой аут.

21:27 AD:40. Здорово держал мяч на задней линии Даниил, но укоротил в сетку.

21:27 40:40. Хорошей первой подачей отыгрывает брейк-пойнт Медведев.

21:27 AD:40. Ещё одна очень близкая ошибка россиянина.

21:26 40:40. Близок был Даниил к тому, чтобы закрыть гейм, но в небольшой аут ударил справа.

21:25 30:40. На задней линии переиграл Медведев соперника — Синнер в аут послал мяч.

21:24 30:30. Очень затяжной обмен ударами — и Янник забирает важный розыгрыш у сетки.

21:23 15:30. Развёл Даниил Синнера по углам, итальянец не успел.

21:22 15:15. Придавил россиянин Янника, но в большой аут по длине пробил.

21:22 0:15. Два пушечных удара справа от Медведева и идеальный укороченный в конце.

21:21 1:3. Всё-таки берёт тяжёлый гейм на подаче Синнер, завершая затяжной розыгрыш укороченным с лёта.

21:20 AD:40. Не принял Даниил кручёную первую подачу.

21:20 40:40. Тем же самым способом отыгрывает Янник и этот брейк-пойнт — уходящая и драйв-воллей с хавкорта.

21:19 40:AD. Вновь справа ошибается итальянец, в сетку бьёт.

21:18 40:40. Отличная подача Синнера и драйв с форхенда навылет.

21:18 40:AD. Справа вновь не перебил сетку Янник, исполняя удар по линии.

21:17 40:40. Небольшой аут с лёта после подачи у Синнера.

21:16 AD:40. Классно итальянец открыл корт кроссом с форхенда и затем слева в пустую часть пробил.

21:16 40:40. Прошла первая у Синнера, ободом принял в аут Медведев.

21:15 30:40. Снова пошёл к сетке итальянец, но Даниил сильно пробил в тело. Брейк-пойнт!

21:14 30:30. Хороший короткий кросс прошёл у Медведева, Янник в коридор отбил. Напряжённый момент.

21:14 30:15. Обвёл Медведев вышедшего к сетке Синнера.

21:13 30:0. Приём в сетку непростой подачи от Даниила.

21:12 15:0. Загонял Синнер россиянина, Медведев не добежал до мощнейшего форхенда.

21:10 0:3. Второй мяч принял в сетку Синнер — Медведев подтверждает брейк!

21:10 30:40. Хорошая уходящая подача и удар справа в самый уголок.

21:09 30:30. Двойная. Трос не помог на втором мяче Даниилу.

21:09 15:30. Поспешил итальянец, ошибся при ударе справа.

21:08 15:15. Подача навылет по центру.

21:08 15:0. Не успел Медведев к дропшоту Синнера.

21:07 0:2. Брейк Медведева! Отличный укороченный, до которого добежал итальянец, но пробил в аут по длине.

21:06 30:40. Форхенд по линии в сетку от Янника — первый брейк-пойнт для россиянина.

21:06 30:30. Здесь уже Синнер хорош — глубоко сыграл и заставил Медведева в аут отбить мяч.

21:05 15:30. Долгий розыгрыш за Даниилом. Здорово поддавил и вышел к сетке, Янник свечку в аут отправил.

21:04 15:15. Ответил Медведев аутом по длине слева, хотя в защите отрабатывал неплохо.

21:03 0:15. Простая ошибка Янника при завершении у сетки.

21:02 0:1. Берёт подачу россиянин, Синнер в сетку принял первый мяч.

21:01 15:40. Блестящая комбинация от Медведева! В конце — укороченный и удар с лёта.

21:01 15:30. Грубая ошибка справа по длине в исполнении Синнера.

21:00 15:15. Отличная подача от Медведева и завершение слева.

21:00 15:0. Смэш в небольшой аут отправил Даниил.

21:00 Вторая партия начинается. Медведев подаёт.

20:57 1-0 (6:2). Не повезло с отскоком Медведеву — первый сет остаётся за Синнером.

20:56 40:15. Глубокий мяч не обработал Янник и отбил в аут.

20:56 40:0. Не справился Медведев с первой подачей. Тройной сетбол у Синнера.

20:55 30:0. Хорошо разводил Даниил, но с лёта пробил в сетку.

20:54 15:0. Короткий приём Медведева, Синнер легко вышел к сетке и забил.

20:52 5:2. Задавил Даниил итальянца, вынудив отправить мяч в большой аут.

20:51 40:AD. Хорошая вторая получилась, Синнер в сетку принял.

20:51 40:40. Вновь двойная ошибка.

20:50 40:AD. Удалось через центр мощно подать Медведеву и вторым ударом по линии забрать розыгрыш.

20:50 40:40. Невынужденная ошибка слева от Даниила.

20:50 30:40. Хороший глубокий удар Синнера под самую заднюю линию — Медведев отбил в коридор.

20:49 15:40. По длине ошибся справа Янник.

20:49 15:30. Выбил с корта Синнера уходящей подачей и завершил чётко по линии.

20:49 15:15. И тут же следом двойная от Медведева, вторая в матче.

20:48 0:15. Классная комбинация в два удара от россиянина.

20:48 5:1. И снова навылет подал итальянец в самую линию.

20:47 40:15. В аут по длине принял Медведев первый мяч.

20:47 30:15. Классная подача Янника и завершение с хавкорта в противоположный угол.

20:46 15:15. Эйс от Синнера, уходящая прошла под 205 км/ч.

20:46 0:15. Решил исполнить дропшот Синнер, но не перебросил сетку.

20:44 4:1. Первый гейм берёт Медведев классной подачей через центр.

20:43 40:AD. Хорошо подал вторую Даниил и заставил на втором ударе Синнера ошибиться.

20:42 40:40. В неподходящий момент даёт двойную Медведев.

20:42 30:40. Опять ошибается Синнер. Первый геймбол получает россиянин.

20:42 30:30. Справа в сетку пробил Янник, тут Медведев хорошо продавил.

20:41 30:15. Красивейший удар слева по линии от итальянца. Медведев лишь взглядом проводил.

20:41 15:15. Вышел к сетке Медведев, но Синнер пробил его слева.

20:40 0:15. Чуть ли не первая ошибка Синнера — аут по длине с форхенда.

20:39 4:0. Очень сильная и глубокая вторая подача итальянца, Даниил оказался не готов.

20:39 40:0. Коротко играет Медведев, Янник дважды подряд пробил над головой и вторым ударом забрал очко.

20:38 30:0. Мощная первая подача во второй квадрат, Медведев не справляется.

20:37 15:0. Очередной розыгрыш у сетки в пользу Синнера завершился.

20:35 3:0. Неудачная свеча Медведева и аут по длине. С двумя брейками повёл Янник.

20:35 40:15. Вновь Синнер у сетки переиграл Медведева, завершив розыгрыш свечой.

20:34 30:15. Теперь справа ошибается россиянин.

20:34 15:15. Обратным кроссом слева Даниил в аут пробил.

20:34 0:15. Хорошая подача Медведева и завершение у сетки.

20:33 2:0. И ещё один виннер от итальянца. Безупречен Синнер пока что.

20:32 40:0. Неудачно к сетке вышел Даниил, набросил сопернику лёгкий мяч с полулёта.

20:31 30:0. Далеко в аут принял Медведев хорошую первую Синнера.

20:30 15:0. Ещё один затяжной розыгрыш забрал итальянец.

20:28 1:0. Шикарный перевод слева по линии от Синнера — и брейк уже в первом гейме.

20:27 40:15. Развёл Синнер по углам россиянина несколькими мощными ударами с форхенда и заработал первые брейк-пойнты.

20:26 30:15. Эйс от Медведева!

20:26 30:0. Затяжной розыгрыш за Янником. Выманил к сетке Даниила и переиграл.

20:25 15:0. Активный розыгрыш от Синнера, Медведев пробил в аут.

20:24 Матч начинается! Медведев будет подавать в первом гейме.

До матча

20:22 На корте теннисисты, через несколько минут игра начнётся!

20:19 Весь день сегодня в Риме дождливая погода, из-за дождя на несколько часов прерывали первый полуфинал между Руудом и Дардери. Будем надеяться, что нашему матчу ничто не помешает.

20:15 13 апреля 2024 года итальянец последний раз проигрывал на грунтовых кортах кому-то, кроме Алькараса: тогда он уступил в Монте-Карло Стефаносу Циципасу. С тех пор у Синнера лишь три поражения на грунте, и все — именно от испанца.

20:11 17 встреч провели между собой Янник Синнер и Даниил Медведев, но на грунте, что удивительно, сыграют впервые.

20:06 Сегодняшний полуфинальный матч пройдёт на Campo Centrale — центральном корте теннисного комплекса Foro Italico в Риме. Арена вмещает 10 580 зрителей.

Янник Синнер

Первый номер рейтинга АТР продолжает сносить всех, кто попадается у него на пути. Победная серия Синнера насчитывает уже 27 матчей: последнее поражение он потерпел в Дохе от Якуба Меншика ещё в середине февраля! За эти 27 игр итальянец проиграл всего лишь две партии и завоевал уже четыре титула подряд — в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

На римском «мастерсе» Янник соперников вообще не чувствует — уверенно и в двух сетах он переиграл Офнера (6:3, 6:4), Попырина (6:2, 6:0), Пеллегрино (6:2, 6:3) и Рублёва (6:2, 6:4). Победа над Андреем стала для Синнера 32-й подряд на «мастерсах» — он побил державшийся 15 лет рекорд Новака Джоковича (31 победа подряд на уровне АТР 1000). В Мадриде в начале мая итальянец стал первым теннисистом в истории, выигравшим пять «мастерсов» подряд, а дома в Риме уверенно летит к шестому — травма Алькараса сделала его безоговорочным фаворитом.

Даниил Медведев

Грунтовая часть сезона начиналась для Даниила максимально тяжело — с необъяснимого поражения 0:6, 0:6 от Маттео Берреттини, но дальше дела начали налаживаться. В Мадриде россиянин дошёл до третьего круга, где в равном матче уступил Коболли, а в Риме добрался до первого грунтового полуфинала с 2023-го: тогда Медведев здесь же, в Риме, завоевал свой пока что единственный титул АТР на грунте.

Сетка на этом «мастерсе» была не самой сложной, однако уверенно Медведев обыграл разве что Тиранте в 1/8 финала. В двух других матчах он одерживал волевые победы над молодыми испанцами: над Ямасом Руисом (3:6, 6:4, 6:2) и Ландалусе (1:6, 6:4, 7:5). Навязать борьбу Синнеру на его территории, ещё и на нелюбимом для Медведева покрытии — задача почти нерешаемая, но Даниил уже неоднократно доказывал, что на такие матчи на поздних стадиях больших турниров он настраиваться умеет.

Личные встречи

Много лет Медведев оставался для Синнера самым неудобным соперником — в какой-то момент россиянин вёл по личным встречам 6-0. Всё изменилось где-то в конце 2023-го: с тех пор Янник выиграл у Даниила 10 из 11 личек. Единственный их матч в этом году — в финале «мастерса» в Индиан-Уэллс — также закончился победой итальянца в двух партиях, но в упорной борьбе — 7:6, 7:6.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.11.