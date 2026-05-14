Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Матч пройдет 15 мая, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.11.

Синнер

Янник второй год подряд вышел в полуфинал римского «тысячника».

В прошлом году итальянец дошел до финала, в котором проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

На текущем турнире он пока не проиграл ни одного сета.

Синнер пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Себастьяном Офнером — 6:3, 6:4.

В третьем раунде итальянец разгромил представителя Австралии Алексея Попырина — 6:2, 6:0. В 1/8 финала его соперником был 155-я ракетка мира Андреа Пеллегрино — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Синнер выиграл у россиянина Андрея Рублева — 6:2, 6:4.

Победная серия Синнера составляет уже 27 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.

Кроме того, он выиграл 32-й подряд матч на уровне ATP 1000 и установил новый рекорд по этому показателю, который ранее принадлежал Новаку Джоковичу.

Синнер — чемпион пяти предыдущих «тысячников». В конце прошлого сезона он выиграл «Мастерс» в Париже, а в текущем стал победителем турниров в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

Медведев

Даниил второй раз вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме.

В 2023-м российский теннисист стал чемпионом «тысячника» в Вечном городе.

На текущем турнире он провел пока лишь три матча.

Медведев попал в список сеяных, благодаря чему пропускал первый раунд. Во втором круге его соперником должен был стать чех Томаш Махач, которому пришлось сняться с турнира из-за болезни.

В третьем раунде Даниил одержал волевую победу над испанцем Пабло Льямасом Руисом — 3:6, 6:4, 6:2.

В 1/8 финала, вопреки ожиданиям, Медведев уверенно обыграл аргентинца Тиаго Тиранте — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Медведев совершил камбэк в матче против испанца Мартина Ландалусе — 1:6, 6:4, 7:5.

Медведев провел семь матчей на грунте этой весной. На «Мастерсе» в Монте-Карло 30-летний россиянин проиграл в стартовом матче Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6. На «тысячнике» в Мадриде он уступил в 1/8 финала Флавио Коболли.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер снова одержит уверенную победу. На Медведева можно поставить за 8.30.

Прогноз: ранее Даниил выиграл семь из 16-ти матчей против итальянца.

Свою на данный момент последнюю победу над Синнером россиянин одержал летом 2024-го в четвертьфинале Уимблдона. С тех пор он проиграл четыре матча против Янника.

Но также стоит уточнить, что в середине марта Медведев сумел навязать борьбу Синнеру в финале «Мастерса» в Индианд-Уэллс. Этот матч завершился со счетом 7:6, 7:6 в пользу итальянца.

Понятно, что Медведев, скорее всего, проиграет в предстоящем матче, но, возможно, ему все-таки удастся создать хотя бы видимость интриги.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.