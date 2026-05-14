прогноз на матч турнира в Париже

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против американки Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира WTA 125 в Париже (Франция). Матч пройдет 15 мая, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Киз — Захарова с коэффициентом для ставки за 1.96.

Киз

Решение Мэдисон сыграть на скромном турнире в столицу Франции связано с неудачным выступлением в Риме и пропуском «тысячника» в Мадриде.

В столице Испании американка не смогла сыграть из-за болезни, а в Вечном городе уступила во втором матче Николе Бартунковой.

Пока что лучшим результатом Киз на грунте этой весной остается выход в полуфинал «пятисотника» в Чарлстоне.

В первом раунде текущего турнира Киз одержала победу над Фионой Ферро — 6:4, 6:2.

Во втором круге ее соперницей была еще одна представительница Франции — Сара Ракотоманга (6:4, 6:1).

В этом сезоне Киз провела 21 матч. Сейчас у нее 14 побед и семь поражений.

Захарова

Анастасия третий раз в сезоне выиграла два подряд матча на уровне основной сетки.

В первом раунде россиянка одержала разгромную победу над австралийкой Мэддисон Инглис — 6:2, 6:2.

Во втором круге Захарова прошлогоднюю чемпионку турнира в Париже британку Кэти Бултер — 6:3, 3:6, 6:4.

У Захаровой пока отрицательный баланс на грунте этой весной — три победы и четыре поражения.

На турнирах в Чарлстоне и Мадриде 24-летняя теннисистка не прошла первый круг, проиграв Даяне Ястремской и Камиле Осорио соответственно.

Кроме того, она уступила Марине Бассольс Рибере в стартовом матче на турнире WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания). На «тысячнике» в Риме Захарова в первом круге обыграла Ястремскую, а во втором уступила Линде Носковой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.14, победу Захаровой букмекеры предлагают за 4.65.

Прогноз: в прошлом году Захарова проиграла американке на траве в Лондоне со счетом 3:6, 2:6.

Возможно, в предстоящем матче россиянка возьмет больше пяти геймов, но итоговый счет снова будет в пользу чемпионки Australian Open-2025.

Рекомендуемая ставка: победа Киз + тотал геймов меньше 19,5 за 1.96.