В этом экспрессе разберём встречи АПЛ, стыковые игры за право остаться в Серии В и за выход в Лигу 1. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 15 мая с коэффициентом для ставки за 4.03.
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»
Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ
Сезон для «Астон Виллы» получился довольно успешным. Команда снова обеспечила себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон и заслужила право играть в финале Лиги Европы. Еврокубки — настоящая стихия для главного тренера Унаи Эмери.
В прошлом туре АПЛ «Астон Вилла» в гостях сыграла вничью с главным аутсайдером сезона «Бёрнли» (2:2), а до этого уступила на своём поле «Тоттенхэму» (1:2). Также были две игры с «Ноттингемом» (0:1, 4:0) в полуфинале Лиги Европы. При Эмери бирмингемцы играют в очень результативный футбол. Очень хороши Роджерс, Уоткинс, Макгинн, а зимой был подписан Абрахам.
Для «Ливерпуля» сезон получается противоречивым. Команда не смогла защитить чемпионский титул, занимая сейчас только четвёртое место в чемпионате Англии, и рано вылетела из Лиги чемпионов. Почти весь сезон шли разговоры об увольнении главного тренера Арне Слота, но руководство решило его оставить на следующий год.
Летом «Ливерпуль» ждут перемены, так как команду покидают Салах и, возможно, ван Дейк. В прошлом туре мерсисайдцы не смогли переиграть «Челси» (1:1) на своём поле, ранее было поражение от «МЮ» (2:3) и победа дома над «Кристал Пэлас». В этой игре от команд стоит ждать голов: атака и полузащита там явно сильнее.
Наш прогноз: обе забьют за 1,48.
«Бари» — «Зюдтироль»
Футбол. Чемпионат Италии. Стыки за вылет в Серию C
Некогда титулованный «Бари» проводит очередной невзрачный сезон. По итогам сезона в Серии B команда финишировала на 17‑м месте и теперь будет играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе.
Сейчас командой руководит довольно известный местный специалист Морено Лонго, возглавивший «Бари» недавно и спасший клуб от прямого вылета благодаря победам в двух последних турах над «Энтеллой» (2:0) и «Катандзаро» (3:2).
«Зюдтироль», наоборот, нормально шёл на протяжении почти всего сезона, но из‑за провального отрезка на финише, когда команда не могла выиграть на протяжении 10 туров, рухнул в стыковые матчи и теперь будет бороться с «Бари» за сохранение прописки.
В 38‑м туре на своём поле «Зюдтироль» сыграл вничью с «Юве Стабией» (1:1), до этого уступил «Сампдории» на выезде (0:1). Несмотря на неудачи, руководство клуба не стало отправлять в отставку Фабрицио Кастори — именно он будет руководить командой в двух оставшихся играх. Вряд ли тут стоит ожидать голевой феерии: слишком велика цена ошибки.
Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 1,60.
«Сент‑Этьен» — «Родез»
Футбол. Чемпионат Франции. Стыки за выход в Лигу 1
Один из самых титулованных клубов Франции, «Сент‑Этьен», снова предпринимает попытки вернуться в элитный дивизион. По итогам сезона «зелёные» стали вторыми в чемпионате и теперь будут играть стыковые матчи.
Команда у сильного французского специалиста Филиппа Монтанье довольно серьёзная даже по меркам Лиги 1. Тут есть грузин Зурико Давиташвили (14 голов + 5 ассистов), талантливый бельгиец Лукас Стассен (11+8), Ирвин Кардона (7+8) и немало других футболистов с опытом игры в Лиге 1.
В чемпионате «Родез» занял пятое место и заслужил право играть в плей‑офф за выход в Лигу 1. Первый стыковой матч команда выиграла в гостях у «Ред Стар» со счётом 3:2. На протяжении матча «Родез» уступал 1:2 к 60‑й минуте, но мощно провёл концовку и смог вырвать победу.
Состав у команды довольно посредственный, почти нет ярких футболистов, а очки набираются за счёт командной и отлаженной игры под руководством сильного тренера Давида Сантони. На своём поле «Сент‑Этьен» при бешеной поддержке трибун должен подтвердить свой класс и завоевать право играть в Лиге 1.
Наш прогноз: победа «Сент‑Этьена» за 1,70 в основное время.
Общий коэффициент — 4,03.