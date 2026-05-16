17 мая в матче 30-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Зенит». Начало игры — в 1.95 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ростов — Зенит с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Ростов»

Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону уже решила задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе и может спокойно доигрывать сезон.

Сейчас в активе «желто-синих» 33 зачетных балла и десятая строчка в турнирной таблице.

У ростовчан по итогам 29 матчей отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 25:31.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в прошлых турах ростовский коллектив смог победить «Акрон» (3:1) и махачкалинское «Динамо» (2:1).

До этого же «Ростов» проиграл «Оренбургу» (0:1) и «Сочи» (0:1), а также сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и «Спартаком» (1:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмирован только Хидает Ханкич.

Состояние команды: сезон для «Ростова» складывается неоднозначно. С одной стороны подопечные Джонатана Альбы уже точно будут в следующем сезоне в РПЛ, а с другой команда финиширует только десятой, что является двумя шагами назад в сравнении с прошлым сезоном.

«Зенит»

Турнирное положение: питерцы перед последним туром являются однозначными фаворитами в борьбе за чемпионство, ведь все в руках и ногах команды.

В настоящий момент «сине-бело-голубые» имеют в своем активе 65 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице.

Коллектив из Санкт-Петербурга смог забить целых 52 мяча, а пропустил за 29 матчей всего 19.

Последние матчи: в минувших турах зенитовцы победили «Сочи» (2:1), ЦСКА (3:1) и «Ахмат» (2:0).

До этого же у питерской команды была потеря очков в игре с «Локомотивом» (0:0).

Перед этим коллектив с берегов Невы выиграл у махачкалинского «Динамо» (1:0) и расписал мировую с «Краснодаром» (1:1).

Не сыграют: в лазарете лишь Вадим Шилов.

Состояние команды: подопечным Сергея Семака хватит ничьей для чемпионского титула, но «Зенит» точно не будет играть на ничью, поскольку это обычно плохо заканчивается.

Конечно, сейчас «Зенит» в такой ситуации, когда не имеет права терять чемпионский титул. Если еще перед прошлым туров все зависело от «Краснодара», то теперь же все зависит от «Зенита». Именно золотые медали будут для клуба знаковым событием в год 100-летия.

Статистика для ставок

«Зенит» не проигрывает на протяжении 12 матчей

«Ростов» выиграл 2 последних матча

В последнем очном поединке команд «Зенит» победил «Ростов» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа «Ростова» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: вряд ли в этой игре стоит ждать много голов, команды не будут нестись вперед изо всех сил.

1.95 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Ростов» — «Зенит» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

Прогноз: «Ростову» вполне по силам в родных стенах навязать борьбу «Зениту».

2.45 победа Ростова с форой+1 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Ростов» — «Зенит» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: победа «Ростова» с форой+1 за 2.45.