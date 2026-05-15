В этом экспрессе разберём финал Кубка Беларуси, а также матчи в чемпионатах Германии и Португалии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 16 мая с коэффициентом для ставки за 3.92.

«Динамо» Минск — БАТЭ

Футбол. Кубок Беларуси

Минское «Динамо» постарается завоевать трофей впервые с 2003 года. На пути к решающему матчу команда Александра Шагойко прошла «Локомотив» из Гомеля, «Витебск», «Ислочь» и действующего чемпиона страны «МЛ Витебск». При этом в двух раундах минчанам пришлось определять победителя в серии пенальти.

В чемпионате Беларуси «Динамо» также выглядит уверенно — после семи туров команда занимает второе место, одержав пять побед. Особенно заметна ставка тренерского штаба на молодых игроков.

БАТЭ переживает серьёзный кризис и находится рядом с зоной вылета. В пяти последних матчах Высшей лиги команда забила всего один гол и набрала лишь одно очко.

Однако в Кубке Беларуси коллектив Артёма Концевого выглядит гораздо увереннее. На пути к финалу БАТЭ выбил «Энергетик-БГУ», «Нафтан», «Торпедо-БелАЗ» и «Славию». Для клуба этот матч имеет огромное значение, поскольку победа позволит вернуться в еврокубки впервые за несколько лет и получить важную финансовую поддержку.

Ставка: Победа «Динамо» за 1.66.

«Айнтрахт» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Айнтрахт» проводит крайне неоднозначный сезон, который сложно назвать успешным. Неудачное выступление в Лиге чемпионов, нестабильные результаты в Бундеслиге и большое количество пропущенных мячей привели к смене главного тренера — вместо Дино Топмёллера команду возглавил Альберт Риера. Испанскому специалисту удалось немного стабилизировать игру франкфуртцев, однако кардинально изменить ситуацию он пока не сумел.

Перед последним туром чемпионата Германии у «Айнтрахта» остаётся шанс попасть в еврокубки. Команда занимает восьмое место и всего на одно очко отстаёт от «Фрайбурга», который располагается в зоне Лиги конференций. При этом у конкурента впереди финал Лиги Европы, поэтому есть вероятность, что «Фрайбург» не сумеет полностью сконцентрироваться на матче с «РБ Лейпцигом».

Однако и самому «Айнтрахту» предстоит крайне сложная встреча против мотивированного «Штутгарта». «Швабы» ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов и занимают четвёртое место, опережая «Хоффенхайм» лишь по дополнительным показателям. Любая потеря очков может стоить команде места в топ-4.

В последних турах «Айнтрахт» выглядит неубедительно. Команда набрала лишь одно очко в четырёх матчах, уступив «Лейпцигу», дортмундской «Боруссии» и «Гамбургу». «Штутгарт», напротив, успешно провёл важнейшие встречи против прямых конкурентов: сыграл вничью с «Хоффенхаймом» и одолел «Байер».

На бумаге «Штутгарт» выглядит более организованной и стабильной командой, однако фактор домашнего поля и высокая мотивация сохраняют шансы «Айнтрахта» на положительный результат.

Ставка: ТБ 3 голов за 1.40.

«Спортинг» Лиссабон — «Жил Висенте»

Футбол. Чемпионат Португалии

«Спортинг» уверенно вернулся на вторую строчку чемпионата Португалии и продолжает борьбу за серебро.

После поражения от «Бенфики» (1:2) команда пережила небольшой спад, сыграв вничью с АВС (1:1) и «Тонделой» (2:2). Однако затем «львы» быстро наверстали упущенное и выдали две уверенные победы: 5:1 над «Виторией Гимарайнш» и 4:1 против «Риу Аве». В этих матчах команда продемонстрировала мощную атакующую игру и высокий уровень реализации моментов.

«Жил Висенте» подходит к заключительному туру на шестом месте, имея шансы улучшить своё положение, но нестабильность в последних матчах мешает команде. После победы над «Каса Пиа» (2:1) последовали ничья с «Риу Аве» (0:0) и поражение от «Ароки» (1:3). В целом весенняя часть сезона складывается для клуба неудачно.

С точки зрения формы и качества игры преимущество сейчас на стороне «Спортинга». Команда стабильно забивает много мячей, уверенно действует в атаке и практически не допускает сбоев в матчах против соперников среднего уровня.

«Жил Висенте» же испытывает проблемы как в созидании, так и в обороне, особенно в выездных встречах. На фоне текущей формы и разницы в классе именно «Спортинг» выглядит явным фаворитом.

Ставка: Победа «Спортинга» + ТБ 2.5 гола за 1.69.

Общий коэффициент — 3.92.