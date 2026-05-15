прогноз на матч Кубка Беларуси, ставка за 2.75

16 мая в финале Кубка Беларуси по футболу сыграют «Динамо» Минск и БАТЭ. Начало игры — в 15:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Динамо Минск — БАТЭ с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минчане борются за успех на двух фронтах. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Беларуси.

При этом «Динамо» Минск на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Минчане переиграли брестское «Динамо» (2:1).

До того команда была бита «МЛ Витебск» (2:3). Зато кубковый поединок с этим же соперником завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Динамо» Минск победило 3 раза. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: Минчане явно способны прибавить в плане реализации. Плюс совсем недавно они уверенно обыграли БАТЭ.

Причем «Динамо» Минск традиционно удачно противостоит БАТЭ. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

БАТЭ

Турнирное положение: «Жёлто-синие» в чемпионате выглядят бледно. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем БАТЭ набрал всего 5 очков в 7 турах. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жёлто-синие» не сумели одолеть скромный «Нафтан» (0:0).

До того команда вчистую уступила брестскому «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Славии» (2:0).

При этом БАТЭ в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Жёлто-синие» нынче выглядят бледновато. Команда не забивает два матча подряд.

При этом БАТЭ в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и минчан команда не обыгрывает уже два года.

«Жёлто-синие» имеют довольно скромный подбор игроков. Плюс в последнее время команду преследуют неудачи.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Динамо» Минск в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.76.

Прогноз: Минчане достаточно результативно атакуют, к тому же максимально мотивированы преуспеть на обоих фронтах.

Ставка: Фора «Динамо» Минск -1.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05

Пять причин, почему ставка зайдет