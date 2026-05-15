16 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» сохранили прописку в элите.  Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» М на 9 очков оторвалась от опасной зоны.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Жеребята» уступили «Аугсбургу» (1:3).

До того команда сумела одолеть дортмундских одноклубников (1:0).  А вот поединок с «Вольфсбургом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Боруссия» М разжилась одной победой.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Жеребята» уже почти утратили турнирную мотивацию.  Зато на родной арене команда не проигрывает с конца января.

Причем «Боруссия» М традиционно сложно противостоит «Хоффенхайму».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Сине-белые» сражаются за попадание в Лигу чемпионов.  Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» лишь по дополнительным показателям отстает от искомой 4 позиции.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Сине-белые» одолели «Вердер» (1:0).

До того команда расписала паритет со «Штутгартом» (3:3).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Гамбургу» (2:1).

При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сине-белые» заметно улучшили свои результаты.  Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Зато на выезде команда добыла 8 побед в 16 поединках.

Плюс ко всему «сине-белые» уже полтора года не проигрывают «Боруссии» М.  Да и в матче первого круга команда разгромила «жеребят» (5:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хоффенхайм» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70.  Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «Хоффенхайм» постарается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, да и оппонент уже фактически лишен турнирной мотивации.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Сине-белые» борются за попадание в Лигу чемпионов
  • «Боруссия» М уже без мотивации доигрывает чемпионат
  • «Жеребята» забивают с некоторой натугой
  • «Хоффенхайм» не проигрывает 5 матчей кряду
  • «Сине-белые» в гостях забивают в среднем 2 гола за матч