16 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Жеребята» сохранили прописку в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Боруссия» М на 9 очков оторвалась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жеребята» уступили «Аугсбургу» (1:3).
До того команда сумела одолеть дортмундских одноклубников (1:0). А вот поединок с «Вольфсбургом» завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах «Боруссия» М разжилась одной победой. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Жеребята» уже почти утратили турнирную мотивацию. Зато на родной арене команда не проигрывает с конца января.
Причем «Боруссия» М традиционно сложно противостоит «Хоффенхайму». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Сине-белые» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Хоффенхайм» лишь по дополнительным показателям отстает от искомой 4 позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-белые» одолели «Вердер» (1:0).
До того команда расписала паритет со «Штутгартом» (3:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Гамбургу» (2:1).
При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Сине-белые» заметно улучшили свои результаты. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.
При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато на выезде команда добыла 8 побед в 16 поединках.
Плюс ко всему «сине-белые» уже полтора года не проигрывают «Боруссии» М. Да и в матче первого круга команда разгромила «жеребят» (5:1).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хоффенхайм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.
Прогноз: «Хоффенхайм» постарается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, да и оппонент уже фактически лишен турнирной мотивации.
Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.75
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сине-белые» борются за попадание в Лигу чемпионов
- «Боруссия» М уже без мотивации доигрывает чемпионат
- «Жеребята» забивают с некоторой натугой
- «Хоффенхайм» не проигрывает 5 матчей кряду
- «Сине-белые» в гостях забивают в среднем 2 гола за матч