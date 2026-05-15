16 мая в финале Кубка Англии по футболу сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Челси — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 5.00.
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» нынешний сезон проводят неудачно. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Челси» на 4 очка отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» не уступили «Ливерпулю» (1:1).
До того команда была бита «Ноттингем Форестом» (1:3). А вот поединок с «Лидсом» завершился минимальным успехом.
В пяти своих последних матчах «Челси» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Аристократы» никак не выберутся из кризиса. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Челси» традиционно неудачно противостоит «Манчестер Сити». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Небесно-голубые» нынешний сезон проводят не столь успешно. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Манчестер Сити» на 2 очка отстает от «Арсенала». При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесно-голубые» сумели одолеть «Кристал Пэлас» (3:0).
До того команда уверенно переиграла «Брентфорд» (3:0). А вот чуть ранее она потеряла очки в матче с «Эвертоном» (3:3).
При этом «Манчестер Сити» в пяти последних матчах победил 4 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Небесно-голубые» уверенно победили в двух своих последних матчах. Да и в трех последних матчах подопечные Хосепа Гвардиолы неизменно забивали по 3 мяча.
При этом «Манчестер Сити» традиционно мощно выглядит в атаке. А вот оборонительные редуты нередко дают сбои.
В этом поединке «небесно-голубые» явно будут действовать максимально агрессивно. Да и Эрлинг Холанн все так же штампует голы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Манчестер Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Небесно-голубые» явно больше сосредоточены на чемпионской гонке, да и забивать в составе «Челси» есть кому.
Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 5.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время соперники так и не откроют счет.
Ставка: Тотал меньше 0.5 за 13.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Горожане» не смогут рассчитывать на угодившего в лазарет Родри
- Лондонцы мотивированы успехом в Кубке реабилитироваться за неудачу в чемпионате
- «Небесно-голубые» нередко допускают простейшие ошибки в обороне, да и голкипер Джанлуиджи Доннарумма явно небезгрешен
- «Челси» не пропускал в двух своих предыдущих кубковых поединках
- «Манчестер Сити» серьезно обременен борьбой за чемпионство в АПЛ