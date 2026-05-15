16 мая в финале Кубка Англии по футболу сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Челси — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 5.00.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» нынешний сезон проводят неудачно.  Команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Челси» на 4 очка отстает от еврозоны.  А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Аристократы» не уступили «Ливерпулю» (1:1).

До того команда была бита «Ноттингем Форестом» (1:3).  А вот поединок с «Лидсом» завершился минимальным успехом.

В пяти своих последних матчах «Челси» добыл одну победу.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Аристократы» никак не выберутся из кризиса.  Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Челси» традиционно неудачно противостоит «Манчестер Сити».  В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» нынешний сезон проводят не столь успешно.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» на 2 очка отстает от «Арсенала».  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Небесно-голубые» сумели одолеть «Кристал Пэлас» (3:0).

До того команда уверенно переиграла «Брентфорд» (3:0).  А вот чуть ранее она потеряла очки в матче с «Эвертоном» (3:3).

При этом «Манчестер Сити» в пяти последних матчах победил 4 раза.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Небесно-голубые» уверенно победили в двух своих последних матчах.  Да и в трех последних матчах подопечные Хосепа Гвардиолы неизменно забивали по 3 мяча.

При этом «Манчестер Сити» традиционно мощно выглядит в атаке.  А вот оборонительные редуты нередко дают сбои.

В этом поединке «небесно-голубые» явно будут действовать максимально агрессивно.  Да и Эрлинг Холанн все так же штампует голы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Манчестер Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Небесно-голубые» явно больше сосредоточены на чемпионской гонке, да и забивать в составе «Челси» есть кому.

Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время соперники так и не откроют счет.

Ставка: Тотал меньше 0.5 за 13.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Горожане» не смогут рассчитывать на угодившего в лазарет Родри
  • Лондонцы мотивированы успехом в Кубке реабилитироваться за неудачу в чемпионате
  • «Небесно-голубые» нередко допускают простейшие ошибки в обороне, да и голкипер Джанлуиджи Доннарумма явно небезгрешен
  • «Челси» не пропускал в двух своих предыдущих кубковых поединках
  • «Манчестер Сити» серьезно обременен борьбой за чемпионство в АПЛ