16 мая в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Штутгарт». Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Айнтрахт — Штутгарт с коэффициентом для ставки за 4.30.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: команда из Франкфурта-на-Майне продолжает претендовать на место в зоне еврокубков на следующий сезон.

В настоящий момент в активе «орлов» 43 зачетных балла и восьмая строчка в турнирной таблице.

За 33 матча франкфуртцы смогли 59 раз поразить ворота соперника и 63 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах франкфуртский коллектив проиграл «Боруссии» (2:3) и «Гамбургу» (1:2).

До этого же «Айнтрахт» поделил очки с «Аугсбургом» (1:1), но уступил «РБ Лейпцигу» (1:2).

Не сыграют: травмированы Ннамди Коллинз и Йенс Граль.

Состояние команды: подопечные Альберта Риеры в последнее время выступают крайне неубедительно, поэтому и ушли из зоны еврокубков. Команде нужно непременно побеждать в этой игре и надеяться на осечку «Фрайбурга».

В прошлом сезоне «Айнтрахт» стал третьим, поэтому эта кампания уже точно будет намного хуже предыдущей.

«Штутгарт»

Турнирное положение: команда из одноименного города до последнего тура претендует на попадание в зону Лиги чемпионов.

Коллектив из Штутгарта сейчас располагается на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 61 очко.

«Швабы» имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей перед последним туром — 69:47.

Последние матчи: в прошлых турах штутгартский коллектив выиграл у «Байера» (3:1), но сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (3:3) и «Вердером» (1:1).

До этого же штутгартцы также смогли пробиться в финал Кубка Германии, одолев «Фрайбург» (2:1).

Не сыграют: в лазарете Лазар Йованович и Финн Желтш, дисквалифицирован Атакан Каразор.

Состояние команды: для подопечных Себастьяна Хёнесса данная встреча тоже крайне важна. «Штутгарту» нужна победа, чтобы остаться четвертым и попасть в Лигу чемпионов. Осечкой «Штутгарта» так и норовит воспользоваться «Хоффенхайм».

Этот сезон для «Штутгарта» уже можно считать удачным. Команда точно завершит его в топ-5 Бундеслиги и сыграет с «Баварией» в финале Кубка Германии. Идеальным вариантом является четвертое место и победа в Кубке.

Статистика для ставок

«Штутгарт» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Айнтрахт» не может выиграть на протяжении 3 матчей

В последнем очном поединке команд «Штутгарт» победил «Айнтрахт» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 4.30, а победа «Айнтрахта» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.30 и 3.15.

Прогноз: обеим командам нужна победа, но часто в таких случаях игра завершается вничью.

Ставка: ничья за 4.30.

Прогноз: в последнее время команды много как забивают, так и пропускают, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.90.