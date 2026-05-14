прогноз на АПЛ, ставка за 3.80

15 мая в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 3.80.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Львы» занимают 5-е место в таблице АПЛ с 59-ю очками в активе после 36-и туров. «Астон Вилла» опережает «Борнмут» (6-е место) на 4 балла.

Команда еще не гарантировала себе место в Лиге чемпионов за 2 тура до конца чемпионата. К тому же, «Астон Вилла» также занимает 5-е место по результатам домашних встреч.

Последние матчи: В прошедшем поединке АПЛ «львы» сыграли вничью с «Бернли» (2:2), упустив минимальное преимущество на 58-й минуте. Матчем ранее «Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест» (4:0), пробившись в финал Лиги Европы.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До этого у команды было 3 поражения подряд во всех турнирах. За этот отрезок «Астон Вилла» уступила «Тоттенхэму» (1:2), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Фулхэму» (0:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Алиссон и Камара (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Астон Вилла» проводит неплохой сезон, всерьез претендуя на трофей Лиги Европы. В АПЛ «львам» необходимо не терять очки, чтобы точно претендовать на топ-5 по итогам сезона.

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс продолжает выступать результативно. Форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу в последних двух встречах за «львов».

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» располагаются на 4-й позиции в таблице АПЛ, набрав столько же очков (59), сколько и у «Астон Виллы» после 36-и туров в АПЛ.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» выступает не лучшим образом в гостях, занимая по этому показателю 9-е место в лиге. Команда набрала 24 очка из 54-х возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (1:1), а до этого «мерсисайдцы» уступили «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 77-й минуте.

В последних 5-и встречах в АПЛ команда по одному разу проиграла и сыграла вничью, а также трижды победила. За этот отрезок «Ливерпуль» забил 10 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Алиссон, Брэдли, Экитике, Эндо, Леони и Салах (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ливерпуль» точно не сможет занести нынешний сезона себе в актив, команда не претендовала на чемпионство в АПЛ. Главная задача — сохранить место в топ-5 по итогам сезона.

«Ливерпуль» не проигрывает «Астон Вилле» на протяжении 5-и очных встреч. За этот отрезок «мерсисайдцы» трижды обыграли «львов» и дважды команды сыграли вничью.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» не может победить в АПЛ на протяжении 3-х последних матчей

У «Ливерпуля» только одно поражение в последних 5-и встречах АПЛ

В последних 5-и очных встречах «Ливерпуль» ни разу не проиграл «Астон Вилле»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Ливерпулю» с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа «Астон Виллы» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Астон Вилла» доставит проблемы «Ливерпулю».

3.80 Ничья. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: В 1-м тайме команды забьют парочку голов.

2.20 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.