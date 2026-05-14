15 мая в 10-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бишкек Сити — Кыргызалтын с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Бишкек Сити»
Турнирное положение: «Бишкек Сити» выглядит неубедительно. Команда ныне находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Бишкек Сити» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Бишкек Сити» подписал мировую с «Талантом» (0:0).
До того команда уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:2). А вот поединок с «Илбирсом» завершился мировой (0:0).
В пяти своих последних матчах «Бишкек Сити» добыл 3 паритета. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Бишкек Сити» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда победила всего 2 раза в 9 матчах.
Причем «Бишкек Сити» традиционно неудачно противостоит «Алге». В двух очных поединках команда по разу уступила и сыграла вничью.
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: «Кыргызалтын» сражается за выживание. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Кыргызалтын» на 7 очков отстает от спасительной 14 позиции. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кыргызалтын» уступил «Азияголу» (1:3).
До того команда в перестрелке была бита «Азией» (3:4). А вот чуть ранее она вчистую проиграла крепкой «Алге» (0:3).
При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кыргызалтын» нынче выглядит крайне убого. Команда уступила в 7 своих последних матчах.
При этом «Кыргызалтын» имеет ненадежные тылы. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.
Команда крайне слабо выступает на полях соперников. В трех выездных поединках текущего чемпионата «Кыргызалтын» добыл всего один зачетный балл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бишкек Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.77 и 1.92.
Прогноз: «Бишкек Сити» намерен оторваться от опасной зоны, да и оппонент переживает кризис.
Ставка: Фора «Бишкек Сити» -1.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.94
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бишкек Сити» имеет потенциал прибавить в плане реализации
- «Кыргызалтын» уступил 7 раз кряду
- «Бишкек Сити» не побеждал в трех своих последних домашних поединках, и, где, как не в матче с аутсайдером, прерывать этот неудачный сериал
- «Кыргызалтын» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- Обе команды в среднем забивают гол за матч