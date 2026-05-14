15 мая в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» и «Парвоз». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Баркчи — Парвоз с коэффициентом для ставки за 3.30.
«Баркчи»
Турнирное положение: «Баркчи» нынче окопался в середняках. Команда ныне находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Баркчи» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баркчи» уступил «Истиклолу» (0:2).
До того команда была бита «Регар-ТадАЗом» (1:4). А вот поединок с «Сардором» завершился викторией (1:0).
В пяти своих последних матчах «Баркчи» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Баркчи» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда уступила дважды подряд.
Причем «Баркчи» традиционно удачно противостоит «Парвозу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
«Парвоз»
Турнирное положение: «Парвоз» сражается за выживание. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Парвоз» на 3 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает фактически один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Парвоз» не уступил «Вахшу» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Худжанду» (2:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Хосилот» (1:0).
При этом «Парвоз» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Парвоз» нынче поднаторел в плане результатов. Команда не уступила в 3 своих последних матчах.
При этом «Парвоз» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда крайне слабо выступает на полях соперников. В трех выездных поединках текущего чемпионата «Парвоз» добыл всего 3 очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Баркчи» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
Прогноз: «Парвоз» намерен оторваться от опасной зоны, да и оппонент переживает кризис.
Ставка: Победа «Парвоза» за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Баркчи» проиграл дважды подряд
- «Парвоз» не уступил 3 раза кряду
- «Баркчи» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Парвоз» в трех своих последних поединках пропустил всего один мяч
- Обе команды в среднем забивают гол за матч