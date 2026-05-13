прогноз на матч Кубка Дании, ставка за 2.70

14 мая в финале Кубка Дании по футболу сыграют «Копенгаген» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Копенгаген — Мидтьюлланн с коэффициентом для ставки за 2.70.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Львы» в чемпионате откровенно проваливаются. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Копенгаген» в 31 матче потерпел 11 поражений. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» разгромили «Силькеборг» (4:0).

До того команда не смогла одолеть «Фредерисию» (3:3). Зато поединок с «Вайле» завершился ярким успехом (3:0).

В пяти своих последних матчах «Копенгаген» победил 4 раза. В этих поединках команда забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Львы» весной заметно прибавили. Команда не проигрывает уже полтора месяца.

Причем «Копенгаген» традиционно неудачно противостоит «Мидтьюлланну». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Волки» не сумели стать чемпионами Дании. Команда финиширует на второй позиции.

Причем «Мидтьюлланн» на 4 очка отстает от новоиспеченного чемпиона «Орхуса». При этом команда в среднем забивает больше 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» не смогли одолеть «Норшелланн» (0:0).

До того команда поделила очки с «Виборгом» (3:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Орхусом» (0:0).

При этом «Мидтьюлланн» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Волки» нынче выглядят не столь выгодно. Команда сыграла вничью трижды кряду.

При этом «Мидтьюлланн» в среднем пропускает один мяч за матч. Да и «Копенгагену» команда не проигрывает уже больше года.

«Волки» имеют качественный подбор игроков во всех линиях. Да и в февральской очной встрече команда переиграла «львов».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Копенгаген» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.12.

Прогноз: «Мидтьюлланн» прекрасно атакует, к тому же максимально мотивирован выигрышем Кубка скрасить неудачу в чемпионате.

Ставка: Победа «Мидтьюлланна» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.14