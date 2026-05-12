13 мая в финале Кубка Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лацио — Интер с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лациале» в чемпионате уже потеряли шансы на выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Лацио» на 14 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лациале» были биты «Интером» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Кремонезе» (2:1). А вот поединок с «Удинезе» завершился паритетом (3:3).

В пяти своих последних матчах «Лацио» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Лациале» не блещет стабильностью результатов. Команда чередует качественные поединки с откровенно провальными.

Причем «Лацио» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» досрочно стали чемпионами Италии. Команда Кристиана Киву теперь постарается сделать золотой дубль.

Причем «Интер» на 15 очков опережает идущий вторым «Наполи». При этом команда в среднем забивает больше 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» расправились с «Лацио» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Парме» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Торино» (2:2).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Змеи» нынче выглядят выгодно. Команда победила дважды кряду.

При этом «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и в двух своих последних поединках команда Киву сохранила свои владения сухими.

«Змеи» имеют шикарный подбор игроков во всех линиях. Даже без травмированного Хакана Чалханоглу миланцы не должны иметь проблем в финале.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Интер» шикарно атакует, и явно максимально мотивирован сделать золотой дубль.

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

