«Бетис» сделает важный шаг к Лиге чемпионов

прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 2.03

12 мая в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Эльче». Начало игры — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Бетис — Эльче с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Бетис»

Турнирное положение: севильская команда уже не будет в медалях, но претендует на место в зоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент «бетикос» с 54 зачетными баллами в активе располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

За 35 матчей коллектив из Севильи смог 54 раза поразить ворота соперника и 43 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «белые» сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2) и разгромили «Овьедо» (3:0).

До этого же севильцы поделили очки с «Реалом» (1:1) и выиграли у «Жироны» (3:2).

Перед этим «гелиополиты» покинули розыгрыш Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Браге» (1:1, 2:4).

Не сыграют: травмированы Бартра и Ортиз, а дисквалифицирован Руибаль Гарсия.

Состояние команды: подопечные Мануэля Пеллегрини уже точно не поднимутся выше, но «Бетис» устроит и пятое место, поскольку оно даст право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезона.

Сейчас «Бетис» на четыре балла опережает шестую «Сельту», поэтому у команда даже имеется право на одну осечку.

«Эльче»

Турнирное положение: команда из одноименного города до сих не может спокойно себя чувствовать в плане борьбы за сохранение прописки в элите.

За 35 матчей «зелено-полосатые» смогли набрать 39 зачетных баллов и идут на 13-й строчке в турнирной таблице.

У коллектива из провинции Аликанте в автономном сообществе Валенсия отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 46:54.

Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» поделили очки с «Алавесом» (1:1) и уступили «Сельте» (1:3).

До этого же команда из Эльче выиграла у «Овьедо» (2:1), «Атлетико» (3:2) и «Валенсии» (1:0).

Не сыграют: в лазарете Мир, Сантьяго и Боаяр.

Состояние команды: подопечные Едера Сарабии хоть и идут тринадцатыми, но всего на два балла опережает зону вылета. «Эльче» нельзя расслабляться и нужно непременно еще побеждать, чтобы сохранить прописку в элите.

В прошлом сезоне «Эльче» еще выступал в Сегунде, поэтому команду устроит любое место, которое позволит остаться в элитном дивизионе.

Статистика для ставок

«Бетис» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Эльче» выиграл 3 из последних 5 матчей

В последнем очном поединке команд «Бетис» победил «Эльче» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.20, а победа «Эльче» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Бетису» нужна победа, он сильнее и должен выигрывать.

2.03 победа Бетиса с форой-1

Ставка: победа «Бетиса» с форой-1 за 2.03.

Прогноз: матчи команд в последнее время получаются результативными, поэтому ждем много голов.

2.10 тотал больше 3

Ставка: тотал больше 3 за 2.10.