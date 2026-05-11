12 мая в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Эльче». Начало игры — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Бетис — Эльче с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Бетис»
Турнирное положение: севильская команда уже не будет в медалях, но претендует на место в зоне Лиги чемпионов.
В настоящий момент «бетикос» с 54 зачетными баллами в активе располагается на пятой строчке в турнирной таблице.
За 35 матчей коллектив из Севильи смог 54 раза поразить ворота соперника и 43 раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «белые» сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2) и разгромили «Овьедо» (3:0).
До этого же севильцы поделили очки с «Реалом» (1:1) и выиграли у «Жироны» (3:2).
Перед этим «гелиополиты» покинули розыгрыш Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «Браге» (1:1, 2:4).
Не сыграют: травмированы Бартра и Ортиз, а дисквалифицирован Руибаль Гарсия.
Состояние команды: подопечные Мануэля Пеллегрини уже точно не поднимутся выше, но «Бетис» устроит и пятое место, поскольку оно даст право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезона.
Сейчас «Бетис» на четыре балла опережает шестую «Сельту», поэтому у команда даже имеется право на одну осечку.
«Эльче»
Турнирное положение: команда из одноименного города до сих не может спокойно себя чувствовать в плане борьбы за сохранение прописки в элите.
За 35 матчей «зелено-полосатые» смогли набрать 39 зачетных баллов и идут на 13-й строчке в турнирной таблице.
У коллектива из провинции Аликанте в автономном сообществе Валенсия отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 46:54.
Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» поделили очки с «Алавесом» (1:1) и уступили «Сельте» (1:3).
До этого же команда из Эльче выиграла у «Овьедо» (2:1), «Атлетико» (3:2) и «Валенсии» (1:0).
Не сыграют: в лазарете Мир, Сантьяго и Боаяр.
Состояние команды: подопечные Едера Сарабии хоть и идут тринадцатыми, но всего на два балла опережает зону вылета. «Эльче» нельзя расслабляться и нужно непременно еще побеждать, чтобы сохранить прописку в элите.
В прошлом сезоне «Эльче» еще выступал в Сегунде, поэтому команду устроит любое место, которое позволит остаться в элитном дивизионе.
Статистика для ставок
- «Бетис» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- «Эльче» выиграл 3 из последних 5 матчей
- В последнем очном поединке команд «Бетис» победил «Эльче» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.20, а победа «Эльче» — в 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.
Прогноз: «Бетису» нужна победа, он сильнее и должен выигрывать.
Ставка: победа «Бетиса» с форой-1 за 2.03.
Прогноз: матчи команд в последнее время получаются результативными, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.10.