11 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Лидс». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс с коэффициентом для ставки за 2.17.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» занимают семнадцатое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков за 35 встреч при разнице мячей 45:54.
Последние матчи: предыдущий поединок «Тоттенхэм» провел удачно, одержав победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 35-го тура АПЛ.
До того команда обыграла «Вулверхэмптон» (2:1) и разошлась миром с «Брайтоном» (2:2) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Дэвис, Кудус, Кулусевски, Ромеро, Симонс, Соланке, Викарио, Одобер.
Состояние команды: «Тоттенхэм» в последних матчах показывает неплохие результаты и уже не выглядит столь обреченной на вылет командой.
Конечно, расслабляться не стоит «шпорам», ведь им предстоят далее непростые игры против «Эвертона» и «Челси», и именно в последних трех турах решится судьба столичного коллектива.
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» занимают четырнадцатое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 балла за 35 туров при разнице мячей 47:52.
Последние матчи: предыдущий поединок «Лидс» провел успешно, обыграв «Бернли» со счетом 3:1 в 35-м туре АПЛ.
До того команда проиграла «Челси» (0:1) в Кубке Англии и разошлась миром с «Борнмутом» (2:2) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Груев, Гудмундссон, Окафор.
Состояние команды: «Лидс» хоть и займет с высокой долей вероятности место в нижней половине таблицы, но уже с вероятностью 99% останется в элите английского футбола как минимум на год.
«Павлины» также могли побороться за Кубок Англии, но остановились в шаге от финала и теперь главные матчи подопечных Даниэля Фарке позади, если не случится непредвиденное.
Статистика для ставок
- «Лидс» не проигрывал в шести последних турах АПЛ
- «Тоттенхэм» не проигрывал три игры кряду
- В матче первого круга «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «шпор» ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.90, а победа «Лидса» — в 3.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.70 и 2.06.
Прогноз: Обе команды будут стараться обезопасить себя от вылета и пойдут с первых минут в атаку.
Ставка: Тотал больше 3 за 2.17.
Прогноз: Дополнительный прогноз, что в этом матче победитель не будет выявлен
Ставка: Ничья за 3.90