«Арсенал» приблизится к победе в АПЛ?

10 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» занимают восемнадцатое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 35 встреч при разнице мячей 42:61.

Последние матчи: предыдущий поединок «Вест Хэм» провел неудачно, разгромно проиграв «Брентфорду» (0:3) в матче 35-го тура АПЛ.

До того команда обыграла «Эвертон» (2:1) и разошлась миром с «Кристал Пэласом» (0:0) в АПЛ.

Не сыграют: травмирован — Фабьянски.

Состояние команды: «Вест Хэм» ведет ожесточенную борьбу за выживание и показывает весьма достойный уровень игры, при котором соседям из «Тоттенхэма» будет крайне непросто сохранить место в элите английского футбола.

Матч с «Брентфордом» был прекрасным шансом зацепиться за три очка, но разгром от «пчел» и победа «шпор» поменяла все расклады отнюдь не в пользу команды Нуну Эшпириту Санту.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 баллов за 35 туров при разнице мячей 67:26.

Последние матчи: предыдущий поединок «Арсенал» провел успешно, обыграв в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» со счетом 1:0.

До того команда разгромила «Фулхэм» (5:0) в АПЛ и сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмирован — Мерино.

Состояние команды: «Арсенал» после первого за 20 лет выхода в финал Лиги чемпионов будет вполне мотивирован также сделать очередной шаг к не менее желанной победе в АПЛ, которой не было немногим больше — 22 года.

Команда после небольшого кризиса немного приходит в себя и явно готова сделать мощный финишный рывок, порадовав своих фанатов хотя бы одним трофеем, а лучше сразу двумя.

Статистика для ставок

«Вест Хэм» не проигрывал в основное время четыре последних матча до коллизии с «Брентфордом»

«Арсенал» не проигрывал четыре последние встречи

В матче первого круга «Арсенал» одержал уверенную победу со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «канониров» ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.30, а победа «Вест Хэма» — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.67 и 2.10.

Прогноз: Последние матчи «Арсенала» не блещут результативностью и эта игра не станет исключением.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.10.

Прогноз: Дополнительный прогноз, что в этом матче «Арсенал» одержит сухую победу.

Ставка: Сухая победа «Арсенала» за 2.80