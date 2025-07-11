«Если хочешь — разберемся по-мужски». Звездные одноклубники, которые на самом деле ненавидели друг друга

Болельщикам всегда хочется верить, что в их любимой команде царит единство и братство. Но реальность зачастую куда менее романтична — в раздевалкахза эти годы кипели настоящие страсти.

Мелкие конфликты на поле — дело привычное и даже порой зрелищное (вспомним хотя бы потасовку Кирона Дайера и Ли Бойера в 2005-м), но бывают случаи, когда игроки по-настоящему ненавидят друг друга — и при этом вынуждены каждый день тренироваться бок о бок и выходить на поле в одних цветах.

Вспоминаем 11 громких вражд между одноклубниками, которые едва сдерживались, чтобы не наброситься друг на друга прямо на тренировке.

Эль-Хаджи Диуф и Джейми Каррагер («Ливерпуль»)

Найти человека в футболе, с кем Диуф не успел поссориться, пожалуй, сложнее, чем перечислить всех его недоброжелателей. Но история его противостояния с Джейми Каррагером выделяется даже на этом фоне.

«Я приехал на предсезонные сборы в ожидании встречи с футболистами, которые должны были превратить нас в команду, способную бороться за титул», — вспоминал Каррагер в своей автобиографии. — «Но уже в тот же вечер уехал домой в состоянии депрессии».

Джейми Каррагер globallookpress.com

Он описывал, как команда делилась на пятиминутках на две стороны: «Помните, как в школе выбирали, кто с кем играет? У нас в "Ливерпуле" тоже так было. Диуф стал "последним выбором" всего через пару недель».

Каррагер не стеснялся в выражениях: «Его отношение к делу вызывало у меня отвращение».

Позже, в интервью Scouse Bird Problems в 2015 году, он добавил:

— «Худший игрок, с которым я играл? Эль-Хаджи Диуф. Хотя, должен признаться, против него играть было даже приятно — тогда его можно было лупить по ногам. А своих-то бить нельзя».

Диуф в долгу не остался: в разных интервью он называл Каррагера «сраным неудачником», «дерьмом» и «самой бесполезной индейкой на поле».

Эммануэль Фримпонг и Самир Насри («Арсенала»)

«Правда в том, что я никогда не любил Насри и никогда в жизни не смогу полюбить этого человека», — заявил Эммануэль Фримпонг в интервью The Athletic в 2019 году. — «Даже если он даст мне пять миллиардов долларов, я все равно не смогу его терпеть».

Вражда между ними началась после матча «Арсенала» с «Ливерпулем», когда 19-летний Фримпонг получил удаление во второй своей игре в Премьер-лиге, а команда уступила 0:2. После финального свистка Насри якобы поднялся в раздевалке и прямо заявил, что виновником поражения считает именно Фримпонга.

Самир Насри globallookpress.com

Позже, когда Насри перебрался в «Манчестер Сити», Фримпонг уколол его в соцсетях. Реакция последовала незамедлительно: француз перезвонил.

«Я взял трубку — и это оказался Насри. Он начал угрожать, говорить: "Вот увижу тебя — и тогда посмотрим". Я ему ответил: Я не из тех, кто тебя боится. Хочешь разобраться по-мужски — пожалуйста, разберемся».

Фримпонг не упустил случая сказать все, что думает:

— «Честно говоря, когда он ушел из Арсенала, я наконец-то мог сказать ему все прямо. Я сказал ему, что не уважаю его ни как человека, ни как футболиста. И никогда не буду уважать».

Тедди Шерингем и Энди Коул («Манчестер Юнайтед», сборная Англии)

На поле их связка была убийственно эффективной — один гол каждые 84,8 минуты совместной игры. Но за пределами газона между ними царила ледяная неприязнь, берущая начало еще с дебюта Коула в сборной Англии.

Тедди Шерингем globallookpress.com

Тогда он вышел на замену Шерингема и попытался пожать тому руку, но был демонстративно проигнорирован.

«Я бы лучше посидел за чашкой чая с Нилом Раддоком, который в 1996-м сломал мне ногу в двух местах, чем с Тедди Шерингемом», — заявил как-то Коул. И, судя по всему, он был абсолютно серьезен.

Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг («Бавария», сборная Германии)

Немецкие легенды, защищавшие цвета мюнхенской «Баварии», сумели сохранить профессионализм на поле, но за его пределами отношения были далеко не товарищескими.

Лучше всего это иллюстрирует фрагмент из автобиографии Эффенберга. Один из ее разделов назывался: «Что Лотар Маттеус знает о футболе» — и сразу за заголовком следовала абсолютно пустая страница.

Крейг Беллами и Йон Арне Риисе («Ливерпуль»)

Во время командной вылазки в Барселону Беллами попросил Риисе спеть караоке, но получил категорический отказ. Норвежцу стоило догадаться, что это не останется без последствий.

Крейг Беллами globallookpress.com

Ночью валлиец вломился в номер Риисе… с клюшкой для гольфа. «Звук был знатный — шлеп», — с удовольствием вспоминал Беллами в своей автобиографии.

Самое ироничное — оба в тот вечер вышли в старте на «Камп Ноу» и забили по голу, принеся «Ливерпулю» легендарную победу 2:1 над «Барселоной». А празднование Беллами с клюшкой вошло в историю.

Арьен Роббен и Роберт Левандовский («Бавария»)

Игровой стиль Роббена вызывал раздражение не только у болельщиков, но и у некоторых партнеров по команде — особенно если верить Роберту Левандовскому.

После перехода в «Баварию» польский нападающий не раз публично демонстрировал недовольство: Роббен, по его мнению, играл слишком эгоистично и не стремился к взаимодействию — ни на поле, ни за его пределами. Настоящего взаимопонимания между ними так и не возникло.

Йенс Леманн и Мануэль Альмуния («Арсенал»)

Леманн никогда не смирялся с ролью второго номера — еще в сборной Германии он долго конфликтовал с Оливером Каном из-за борьбы за пост первого вратаря.

В «Арсенале» история повторилась: на этот раз объектом раздражения стал Мануэль Альмуния, которого считали одним из самых добрых и спокойных в раздевалке. Сам испанец признавался, что так и не понял, за что Леманн его невзлюбил.

Йенс Леманн globallookpress.com

Немец же не скупился на язвительные комментарии в прессе. В одном из интервью он заявил: «Сидеть на скамейке позади вратаря, который вообще начал играть в 30 лет, — это не смешно».

Ромарио и Эдмундо («Васко да Гама», сборная Бразилии)

В 1999 году «Васко да Гама» попытался воссоздать бразильскую суперсвязку, вернув в клуб Ромарио, чтобы тот составил пару с Эдмундо. Но между ними уже давно пробежала черная кошка.

Все началось в 1998-м, когда Эдмундо заменил травмированного Ромарио в составе сборной Бразилии на чемпионате мира. Ответ не заставил себя ждать: в баре Ромарио в Рио на двери туалета появилась гигантская карикатура с изображением Эдмундо. Шутка не пришлась тому по вкусу.

Конфликт ушел в прессу и в ночные клубы. Эдмундо вспоминал: — «Мы пришли в клуб. Я в одном углу, он — в другом. Я красивее, я умею разговаривать. Ну и началось — даже за женщин начали соперничать».

Вильям Галлас и Коло Туре («Арсенал»)

Разлад между этими двумя центральными защитниками был настолько серьезным, что во время матчей они... не разговаривали друг с другом вовсе.

Многие связывали конфликт с известным протестом Галласа — когда тот демонстративно сел на газон после ничьей с «Бирмингемом» (2:2) и отказался покидать поле. Но сам Туре уверяет: все началось гораздо раньше.

Истинную причину он раскрывать отказался: «Если мы начнем об этом говорить, поднимется настоящая буря».

Одно из тех футбольных загадок, что, похоже, так и останутся без ответа.

Златан Ибрагимович и Рафаэл ван дер Варт («Аякс»)

Ну как обойтись в подобном списке без Златана? Его послужной список конфликтов в футболе внушителен, но история с ван дер Вартом — пожалуй, одна из лучших.

Они вместе выступали за «Аякс», но поссорились после товарищеского матча сборных, в котором ван дер Варт обвинил шведа в преднамеренной травме.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

«Он заявлял в газетах, что я сделал это нарочно. Что за чушь? » — возмущался Ибрагимович в своей автобиографии.

Разговор на троих с тренером Рональдом Куманом закончился тем, что Златан взорвался и пригрозил: «Если ты не извинишься, я тебе ноги переломаю».

Макси Лопес и Мауро Икарди (Серия А, сборная Аргентины)

На фоне саги Терри — Бридж, Аргентина решила не отставать. Макси Лопес отказался пожать руку Мауро Икарди перед матчем Серии А — и у него были веские причины.

Икарди женился на бывшей супруге Лопеса — Ванде Наре — вскоре после их развода. Более того, Мауро сделал тату с именами троих детей Ванды и Макси… на своей руке.

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— «Мне неприятно видеть своих детей на тех фотографиях», — признался Лопес в интервью Sky Sports в 2016 году. — «Дети — моя опора. И я сделаю все, чтобы защитить их. Они — всё для меня».