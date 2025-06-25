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    Родриго в тумане. Что происходит с бразильской звездой «Реала»?

    Похоже, Родриго действительно всерьез задумался об уходе из «Королевского клуба»

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    Родриго
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    Родриго
    The Athletic рассуждает о будущем нападающего мадридского «Реала» Родриго.
    Когда Родриго вышел в стартовом составе «Реала» на матч Клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» (1:1) и отдал результативную передачу на единственный гол своей команды, это стало его первым появлением на поле с тех пор, как он был заменен в перерыве финала Кубка Испании против «Барселоны» в конце апреля.

    За эти 53 дня слухи и спекуляции о ситуации и будущем Родриго только усилились. Возникли вопросы о причинах его отсутствия, а также появились разговоры о возможном переходе в Премьер-лигу — в частности, интерес к нему приписывали «Арсеналу».

    Назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера «Реала», казалось, должно было внести ясность, но в победном матче с «Пачукой» (3:1) в воскресенье Родриго снова остался вне игры.

    Теперь настало время разобраться в текущей ситуации Родриго в «Королевском клубе».

    После финала Кубка Испании, в котором «Реал» уступил «Барселоне» (2:3), испанская газета Marca сообщила, что Родриго якобы сказал Карло Анчелотти перед матчем, что он «не чувствует в себе ни сил, ни желания играть».

    Родриго
    globallookpress.com

    Несколько источников, близких к клубу (все они, как и другие, упомянутые в этом материале, пожелали остаться анонимными, чтобы не навредить отношениям), еще в прошлом сезоне рассказывали, что Родриго временами испытывает недостаток мотивации на тренировках. Однако окружение игрока всегда опровергало подобные утверждения.

    Тем не менее именно эти опасения стали причиной того, что Анчелотти и Родриго пришли к согласию, что игрок не будет вызван на июньские матчи отборочного турнира ЧМ-2026 против Эквадора и Парагвая.

    После финала Кубка с «Барселоной» Родриго пропустил матч против «Сельты» в Ла Лиге. И клуб, и представители игрока объяснили его отсутствие высокой температурой.

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    • Через неделю «Реал» отправился на выезд к «Барсе» с надеждой на сохранение интриги в чемпионской гонке. Родриго поехал вместе с командой в Каталонию, но на поле так и не появился. Вместо него на 88-й минуте вышел крайний нападающий дубля Виктор Муньос, что особенно примечательно, учитывая, что Карло Анчелотти не славился доверием к воспитанникам академии во время своей работы в Мадриде.

    На вопрос о том, как себя чувствует Родриго и как его ситуация воспринимается внутри раздевалки, один из игроков ответил следующее: «Не знаю, он очень замкнутый, держит всё в себе».

    После поражения на поле «Барселоны» (3:4) Родриго вернулся к тренировкам накануне матча против «Мальорки». Однако во время 15-минутной сессии, открытой для прессы, он ушел в раздевалку — официально из-за физического дискомфорта.

    «У Родриго была температура, из-за которой он не мог показывать свой максимум. Сегодня на тренировке у него появилась боль в ноге. Не знаю, в какой именно. Он плохо себя чувствовал и до конца так и не восстановился после лихорадки», — сказал Анчелотти на пресс-конференции в тот день.

    Родриго
    globallookpress.com

    Тем временем сам Родриго тоже отреагировал на слухи: «Спасибо за ваши сообщения и заботу. Скоро вернусь. Хватит придумывать то, чего нет».

    Бразилец пропустил ту игру и два последних тура Ла Лиги, но «Реал» не опубликовал официальный медицинский отчет, хотя в октябре и ноябре клуб делал это в ситуациях с другими травмами бразильца.

    Родриго воспользовался окончанием сезона, чтобы восстановиться физически и морально, и для этого он отправился в Бразилию, чтобы провести время рядом с близкими.

    Здесь на сцену выходит его отец и агент — Эрик Гоэс.

    В последние месяцы Эрик выражал недовольство ситуацией сына руководству клуба, и это вызвало напряжение на разных уровнях внутри «Реала».

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    • Отец Родриго получил несколько предложений от клубов АПЛ через посредников, но отказался от них. Клубы интересовались ситуацией игрока, и в «Арсенале» были уверены, что могут предложить ему проект, в котором он почувствует себя комфортно: играя на левом фланге атаки, но с определенной свободой действий. В «Реале» Родриго чаще выходит на правом фланге, хотя больше предпочитает действовать на другой позиции.

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    В «Арсенале» готовы подождать, чтобы понять, открыт ли Родриго к переходу и готов ли «Реал» его отпустить. Однако в лондонском клубе также понимают, что ждать вечно они не могут. Родриго — один из нескольких крайних нападающих, которых обсуждали в «Арсенале» этим летом. В их числе также — Энтони Гордон из «Ньюкасла» и Нико Уильямс из «Атлетика», который на прошлой неделе, уже согласовал личный контракт с «Барселоной».

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    • Сам Родриго хотел поговорить с Хаби Алонсо и руководством клуба, прежде чем принимать какое-либо решение.

    В день презентации бывшего тренера «Байера» в Мадриде его спросили, общался ли он уже с бразильцем: «Нет. Я собираюсь поговорить со всеми игроками — они это заслужили, да и нам это нужно, чтобы лучше узнать друг друга. Насчет того, что он выдающийся игрок — это и так понятно. Он нужен нам».

    Родриго
    globallookpress.com

    Когда Родриго вернулся к тренировкам, источники на базе «Реала» в Вальдебебасе отметили, что его отношение к делу изменилось в лучшую сторону. По их словам, Алонсо уделяет ему большое внимание — с уважением, но с высокими требованиями. Однако, как подчеркивают те же источники, это всё еще не гарантирует, что Родриго останется в клубе этим летом.

    10 июня, после первой тренировки «Реала» под руководством Алонсо, Родриго опубликовал в соцсетях короткое сообщение: «СЧАСТЛИВ».

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    • Когда команда отправилась в США, Алонсо на пресс-конференции перед матчем с «Аль-Хилялем» (1:1) спросили, говорил ли он с Родриго и знает ли, что с ним происходило в последнее время.

    «Могу сказать кое-что. Я знаю, что концовка сезона была для него непростой. Он взял паузу, и, думаю, она пошла ему на пользу — помогла перезагрузиться. Мы поговорили с ним, и я вижу, что он хочет получать удовольствие от игры и использовать своё мастерство», — ответил Алонсо.

    Родриго
    globallookpress.com

    На следующий день, в отсутствие Килиана Мбаппе, который не попал в заявку из-за температуры, Родриго вышел в атаке вместе с Винисиусом Жуниором и молодым нападающим Гонсало Гарсией. Он воспользовался своим шансом, отдав голевую передачу на Гонсало, пусть даже в целом матч разочаровал.

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    Это было тихое, но обнадеживающее начало для Родриго в эпоху Алонсо, хотя его взаимодействие на правом фланге с новичком Трентом Александером-Арнольдом и создавало проблемы для обороны «Реала». А его отсутствие в следующем матче с «Пачукой» лишь подогрело слухи о будущем: тогда на поле вышли Гонсало, Арда Гюлер, Браим Диас и молодой Виктор Муньос. При этом Алонсо не получил ни одного вопроса о Родриго на послематчевой пресс-конференции.

    Всё это говорит лишь об одном: будущее Родриго по-прежнему остается туманным. Но одно несомненно: за его ситуацией этим летом будут внимательно следить все топ-клубы.

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