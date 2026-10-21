В среду, 21 октября, мадридский «Реал» победил «Лейпциг» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Голы за «Реал» забили: Силва, Гюлер, Мбаппе и Диоманде, у «Лейпцига» отличился Гомис. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+3' Матч окончен. Сильнее сыграл «Реал» во всех аспектах игры и одержал заслуженную победу. «Реал» набрав 9 очков, поднялся на 4-ое место в общем этапе Лиги Чемпионов, «РБ Лейпциг» с 3 очками опустился на 29-ое. Следующий матч «Реал» проведет 25-го октября на выезде против «Барселоны» в рамках Ла Лиги, а «РБ Лейпциг» 24-го октября в рамках Бундеслиги примет «Эльферсберг».

90' Добавленное время 3 минуты.

89' Удар Карлоса Эспи из пределов штрафной «Лейпцига», мяч зацепив штангу с внешней стороны ворот полетел мимо створа.

88' Замены в составе «Реала»: Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем ушли, вышли Карлос Эспи и Эндрик.

87' Гоол! 4:1. Поймав мяч с лёту на голеностоп, Ян Диоманде вколотил мяч в девятку ворот «Лейпцига» из пределов штрафной площади, голевая передача на счету Браима Диаса.

86' Прострел Ридле Баку вдоль ворот «Реала», но на траектории полета мяча партнёров не оказалось.

Статистика матча 11 Удары в створ 6 6 Удары мимо 4 65 Владение мячом 35 7 Угловые удары 1 3 Офсайды 2 13 Фолы 12

86' Продолжает атаковать «Лейпциг» на эмоциях после забитого гола.

85' Гоол! 3:1. До верного разыграли футболисты «Лейпцига», Тидиам Гомис поразил ворота Куртуа из пределов штрафной «Реала» после передачи от Баумгартнера.

83' Гоол! 3:0. Килиан Мбаппе с линии штрафной площади «Лейпцига» уложил мяч в дальний верхний угол ворот, прыжок вратаря гостей Вандевордта был обречен.

83' Вратарь «Лейпцига» Мартен Вандевордт головой сыграл за пределами своей штрафной площади, подстраховав партнеров по обороне.

82' Продолжается контроль мяча игроками «Реала» на своей половине поля.

80' В невысоком темпе развивается игра.

78' Замена у «Реала»: Браим Диас вышел, Арда Гюлер ушел.

78' Замена в составе «Лейпцига»: Кристофер Нкунку ушел, вышел Кристоф Баумгартнер.

«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг» x.com

77' Играют в пас игроки «Реала» в центре поля, футболисты «Лейпцига» отошли на свою половину поля.

75' Удар Макса Финкгрефе из-за пределов штрафной площади «Реала», на месте вратарь хозяев Тибо Куртуа.

74' Нкунку заработал фол на себе, готовится штрафной удар «Лейпцига».

73' Замены у «Лейпцига»: Макс Финкгрефе и Тидиам Гомис вышли, ушли Антонио Нуса и Давид Раум.

72' Ходит мяч от игрока к игроку «Реала» в середине поля.

70' Замены в составе «Реала»: Альваро Каррерас и Винисиус Жуниор ушли, вышли Марк Кукурелья и Ян Диоманде.

70' Желтая карточка показана Рокко Райцу.

69' Позиционная атака «Лейпцига», игроки «Реала» отошли на свою половину поля.

68' Желтая карточка показана Альваро Каррерасу.

67' Удар Камавинги с левой ноги из-за пределов штрафной «Лейпцига», зафиксировал мяч вратарь гостей Вандевордт.

65' Быстрая атака «Реала» плавно перетекла в позиционную.

63' Замены в составе «Лейпцига»: Андрия Максимович и Рокко Райц вышли, ушли Браян Груда и Нейл Эль-Айнауи.

62' Контролируют мяч и ход игры футболисты «Реала».

«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг» x.com

60' С мячом игроки «Реала» в середине поля.

58' Быстрая атака «Реала», удар Гюлера с линии штрафной «Лейпцига», мяч по центру ворот полетел и стал легкой добычей вратаря Вандевордта.

57' Удар головой Ромуло с линии вратарской «Реала», мяч выше перекладины полетел.

56' Полузащитник «Реала» Вальверде в последний момент успел отобрать мяч у готовящего удар по воротам хозяев Ромуло.

55' Удар Мбаппе из пределов штрафной площади «Лейпцига», мяч в сетку с внешней стороны ворот угодил.

55' Уверенно действуют футболисты «Реала», развивая очередную атаку на половине поля «Лейпцига».

Килиан Мбаппе и Арда Гюлер x.com

52' Гоол! 2:0. Арда Гюлер с близкого расстояния от ворот «Лейпцига» после скидки головой от Мбаппе, переправил мяч в сетку.

52' Игроки «Реала» играют в пас около штрафной «Лейпцига».

51' Атака «Лейпцига» угодила в «офсайд».

49' Рвался на скорости Килиан Мбаппе к воротам «Лейпцига», но, действуя с подстраховкой, защитники гостей сумели его остановить.

47' Удар Федерико Вальверде из пределов штрафной «Лейпцига» в дальний угол ворот, сумел перевести мяч на угловой «Реала» вратарь гостей Мартен Вандевордт.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

Итог первого тайма x.com

45+1' Перерыв. В обоюдоостром первом тайме, удалось футболистам «Реала» счёт открыть.

45' Добавленное время 1 минута.

45' Плотный удар Винисиуса из-за пределов штрафной «Лейпцига», в прыжке отразил мяч вратарь гостей Вандевордт.

44' Гоол! 1:0. Зрячий пас Федерико Вальверде в штрафной «Лейпцига» под удар Гюлеру, после удара которого мяч под вратарем гостей Вандевордтом остался, первым на добивание подоспел Бернарду Силва и с близкого расстояния добил его в сетку.

43' Разыгрывают мяч на подступах к штрафной площади «Лейпцига» футболисты «Реала».

41' Нкунку убежал один на один с вратарем «Реала» и пробил из пределов штрафной хозяев, спас мадридцев Куртуа. Прошла контр-атака у «Лейпцига».

39' Сильный удар Беллингема из-за пределов штрафной «Лейпцига», мяч рядом с штангой пролетел.

38' Антонио Рюдигер в рамках правил затолкал нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку в штрафной площади «Реала».

37' Выдавили футболистов «Лейпцига» с владением мяча на свою половину поля игроки «Реала».

36' «Лейпциг» разыгрывает мяч на половине поля «Реала».

35' Подбираются с мячом футболисты «Реала» к штрафной площади «Лейпцига».

34' Позиционная атака «Реала».

32' Удар Нусы из пределов штрафной «Реала», заблокировал полёт мяча в ворота Куртуа защитник хозяев Рюдигер.

«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг» x.com

30' Прострел Мбаппе вдоль ворот «Лейпцига» прервал на угловой «Реала» защитник гостей Кастелло Люкеба.

29' Проход Винисиуса Жуниора от центра поля к воротам «Лейпцига» увенчался ударом с линии штрафной площади гостей, в прыжке отразил мяч вратарь гостей Мартен Вандевордт.

28' Ромуло пробил с лёту из пределов штрафной «Реала», в падении отбил мяч на угловой «Лейпцига» вратарь хозяев Куртуа.

26' Переадресовывают мяч футболисты «Реала» друг другу в центре поля.

24' Продолжается игра в среднем темпе.

23' Нейл Эль-Айнауи в красивом подкате выбил мяч у рвущегося к воротам «Лейпцига» Бернарду Силвы.

23' Позиционная атака «Реала» на половине поля «Лейпцига» развивается.

22' Дин Хёйсен в чистом подкате прервал атаку «Лейпцига», выбив мяч из под ног защитника гостей Ридле Баку.

20' Удар Мбаппе из пределов штрафной площади «Лейпцига», мяч мимо створа ворот прокатился.

20' Ридле Баку пробил с края штрафной «Реала», зафиксировал мяч вратарь хозяев Тибо Куртуа.

18' Килиан Мбаппе угодил в положение «вне игры» в атаке «Реала».

17' Серия забросов в штрафную «Лейпцига», но до удара по воротам хозяева дело не довели.

16' Прострел Гюлера к воротам «Лейпцига», но Бернарду Силва не сумел подстроиться под мяч чтобы нанеси удар.

15' Николас Зайвальд ворвался в штрафную площадь «Реала», но защитник хозяев Альваро Каррерас чисто у него мяч отобрал.

Антонио Нуса x.com

13' Прострел Антонио Нусы вдоль ворот «Реала», но на траектории полета мяча первым оказался полузащитник хозяев Бернарду Силва.

12' Отобрали мяч у Мбаппе игроки «Лейпцига» и приступили к конструированию своей позиционной атаки.

10' Играют в пас игроки «Реала», планомерно продвигаясь к воротам гостей.

09' Обостряющая передача Гюлера с внешней стороны стопы на Мбаппе была прочитана защитником «Лейпцига».

08' Футболисты «Лейпцига» высоко встречают начало атаки «Реала».

07' Контролируют мяч на своей половине поля футболисты «Реала».

06' Нападающий «Лейпцига» Ромуло рвался к воротам «Реала» после длинной передачи за спины защитникам хозяев, но Антонио Рюдигер чисто его оттёр от мяча.

06' Позиционная атака «Лейпцига» разворачивается в центре поля.

05' В спокойном темпе начинается игра.

04' С мячом игроки «Реала» в середине поля.

03' Защитник «Реала» сбил нападающего «Лейпцига» Ромуло в середине поля, главный судья матча Иштван Ковач обошелся лишь устным предупреждением.

02' Поочередно команды владеют мячом, пока вдали от ворот соперника.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Лейпцига».

До матча

21:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

Сантьяго Бернабеу x.com

21:50 Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, вмещающем 85 454 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет Иштван Ковач из Румынии.

«Лейпциг» x.com

21:32 Стартовый состав «Лейпцига»: Вандевордт, Баку, Орбан, Люкеба, Раум, Зайвальд, Эль-Айнауи, Груда, Нкунку, Нуса, Ромуло.

«Реал» Мадрид x.com

21:30 Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Вальверде, Хёйсен, Рюдигер, Каррерас, Бернарду Силва, Камавинга, Беллингем, Гюлер, Винисиус, Мбаппе.

21:15 За всю историю команды сыграли между собой 4 матча, в 2 играх победил «Реал», в 1 «Лейпциг», ещё 1 матч завершился вничью.

21:12 В своем предыдущем поединке «Лейпциг» с треском проиграл мощной «Баварии» — 1:6. До того «РБ Лейпциг» сумел переиграть ПСВ — 1:0, а вот чуть ранее учинил разгром «Айнтрахту» — 6:0. Команда уступила в четырех последних гостевых матчах.

21:08 Свой предыдущий поединок «Реал» провел успешно, вчистую переиграв «Севилью» — 4:1. До того «Реал» Мадрид перестрелял «Рому» — 4:3, а вот несколько ранее расправился с «Вильярреалом» — 1:0. «Сливочные» победили трижды кряду, но в Ла Лиге безнадежно отстают от «Барселоны».

21:04 «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов пока не преуспевает. Команда на текущий момент находится на 21-м месте турнирной таблицы. При этом «РБ Лейпциг» набрал три зачетных балла в двух турах. Команда настреляла два мяча при четырех пропущенных в свои ворота.

21:02 На данный момент команда Жозе Моуриньо пребывает на 8-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов. При этом «Реал» Мадрид в двух турах набрал 6 очков. Команда забила 6 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

21:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35