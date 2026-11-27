16 мая 1968 года на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео Хуан Рамон Верон забил свой третий гол в финальном противостоянии Кубка Либертадорес с «Палмейрасом». До окончания решающего матча оставалось восемь минут, а преимущество «Эстудиантеса» увеличилось до двух мячей. Вскоре аргентинская команда впервые в своей истории стала сильнейшим клубом Южной Америки. Спустя 58 лет «Эстудиантес» возвращается на тот же стадион, чтобы вновь встретиться с «Палмейрасом» в финале главного континентального турнира. Теперь делегацию аргентинского клуба возглавляет Хуан Себастьян Верон, который в 2009 году повторил достижение отца в качестве футболиста, а теперь может сделать это в качестве президента. Сам Хуан Рамон не дожил до исторического финала — в мае прошлого года он скончался в возрасте 81 года. Для нынешнего президента «Эстудиантеса» предстоящий матч имеет особое значение ещё и потому, что последние несколько лет Верон ведёт борьбу с руководством аргентинского футбола, пытаясь изменить принципы, по которым существуют клубы его страны.

Верон-старший забивал в финалах Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка, а его команда изменила аргентинский футбол

В 1965 году «Эстудиантес», который незадолго до этого боролся за сохранение места в высшем дивизионе, возглавил Освальдо Субельдия. В аргентинском футболе того времени тренеры нередко приходили на занятия в костюмах и наблюдали за упражнениями со стороны. Субельдия же переодевался в спортивную форму, выходил на поле, постоянно останавливал тренировки и заставлял футболистов повторять отдельные комбинации. Вместе со специалистом по физической подготовке Хорхе Кистенмахером он ввёл двухразовые тренировки, начал уделять особое внимание стандартным положениям и научил команду систематически использовать искусственный офсайд. Как впоследствии вспоминал Верон-старший в интервью El Gráfico, футболисты даже придумали специальное кодовое слово — «телефон», после которого вся линия обороны одновременно делала шаг вперёд. Соперники поначалу совершенно не понимали, как противостоять подобным действиям.

Архивная командная фотография в оформлении официального аккаунта Кубка Либертадорес x.com

В 1967 году «Эстудиантес» нарушил многолетнюю монополию пяти аргентинских грандов на чемпионский титул, разгромив в финале Метрополитано «Расинг» (3:0). Верон забил второй мяч и принял участие в двух других голевых комбинациях. А уже в следующем году команды вновь встретились в полуфинале Кубка Либертадорес. В решающем матче Хуан Рамон поразил ворота соперника ударом через себя, после чего «Эстудиантес» впервые пробился в финал континентального турнира. В те годы при определении победителя финальной серии учитывалось количество набранных очков, а не разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому после победы «Эстудиантеса» в Ла-Плате (2:1) и поражения в Сан-Паулу (1:3) аргентинцам и бразильцам предстояло провести дополнительную встречу на нейтральном поле. В Монтевидео команда Субельдии победила со счётом 2:0, а Верон стал автором одного из голов. Всего он отличился во всех трёх матчах против «Палмейраса».

Осенью того же года «Эстудиантес» отправился в Манчестер на ответный матч Межконтинентального кубка. После минимальной победы аргентинцев в первой встрече команде Мэтта Басби предстояло отыгрываться на «Олд Траффорд», однако уже в начале матча Верон головой замкнул подачу со штрафного. В составе «Манчестер Юнайтед» тогда выступали Джордж Бест, Бобби Чарльтон и Денис Лоу, но англичанам удалось добиться лишь ничьей (1:1). Впоследствии «Эстудиантес» ещё дважды подряд выиграл Кубок Либертадорес, а Хуан Рамон стал одним из главных символов наиболее успешного периода в истории клуба. Спустя несколько десятилетий истории о матчах против Беста и Чарльтона он рассказывал сыну, которому тоже предстояло выступать на «Олд Траффорд», только уже в футболке «Манчестер Юнайтед».

Архивный игровой кадр ответной встречи Межконтинентального кубка между «Манчестер Юнайтед» и «Эстудиантесом» afp.com

В день рождения Верона-младшего его отец забил в дерби, а Карлос Билардо стал героем семейной легенды

Хуан Себастьян Верон появился на свет 9 марта 1975 года, за несколько часов до очередного матча «Эстудиантеса» против принципиального соперника — «Химнасии». Согласно популярной в Ла-Плате легенде, главный тренер «Эстудиантеса» Карлос Билардо настолько опасался за концентрацию своего футболиста, что скрыл от Хуана Рамона известие о рождении сына до окончания встречи. В действительности Билардо лишь распорядился не будить Верона среди ночи. Утром футболист узнал о рождении ребёнка, сел в свой белый Peugeot 404 и отправился в клинику, после чего вернулся в расположение команды. В тот день дерби завершилось со счётом 3:3, а Хуан Рамон посвятил новорождённому сыну гол, который забил ударом головой.

Хуан Себастьян унаследовал от отца не только любовь к «Эстудиантесу», но и прозвище. Верона-старшего болельщики называли La Bruja («Ведьма»), а его сына — La Brujita («Маленькая ведьма»). В 1996 году молодой полузащитник после непродолжительного периода выступлений за «Боку Хуниорс» перебрался в Европу, где выиграл Кубок УЕФА с «Пармой», чемпионат Италии с «Лацио» и чемпионат Англии с «Манчестер Юнайтед». Причём в 2001 году ради его приобретения манкунианцы установили британский трансферный рекорд, заплатив римскому клубу около 28 млн фунтов.

Однако в 2006 году, когда Верону было всего 31 и он ещё выступал на высоком уровне в миланском «Интере», полузащитник решил вернуться в Аргентину. На презентации ему вручили футболку с 11-м номером, под которым когда-то играл его отец. На мероприятии присутствовали и Хуан Рамон, и новый главный тренер «Эстудиантеса» Диего Симеоне, который ещё несколькими годами ранее выходил на поле вместе с Вероном в составе «Лацио». Уже осенью команда Симеоне разгромила «Химнасию» со счётом 7:0, а в декабре в дополнительном матче за чемпионский титул одержала волевую победу над «Бокой Хуниорс» (2:1). «Эстудиантес» стал чемпионом Аргентины впервые за 23 года.

Верон на презентации с футболкой под 11-м номером globallookpress.com

Спустя 41 год после триумфа отца Верон-младший тоже выиграл Кубок Либертадорес у бразильской команды

В 2009 году «Эстудиантес» оказался на грани неудачи уже на начальном этапе Кубка Либертадорес. После поражения от эквадорского «Депортиво Кито» команду покинул Леонардо Астрада, а руководство клуба пригласило Алехандро Сабелью, который прежде не имел опыта самостоятельной работы главным тренером. На протяжении многих лет он был помощником Даниэля Пассареллы. При Сабелье «Эстудиантес» не проиграл ни одного матча в Кубке Либертадорес. В четвертьфинале команда справилась с уругвайским «Дефенсор Спортинг», причём первую встречу выиграла на том самом «Сентенарио», где в 1968 году отличился Верон-старший. В полуфинале аргентинцы прошли другой уругвайский клуб — «Насьональ», после чего встретились с «Крузейро».

Первый финальный матч в Ла-Плате завершился без голов, а в ответной встрече на глазах у 65 тысяч зрителей в Белу-Оризонти бразильцы открыли счёт в начале второго тайма. Верон принял непосредственное участие в обеих результативных атаках своей команды: сначала помог организовать гол Гастона Фернандеса, а затем выполнил подачу с углового, после которой Мауро Босельи головой отправил мяч в ворота. «Эстудиантес» победил (2:1) и впервые за 39 лет стал обладателем Кубка Либертадорес.

Капитан «Эстудиантеса» поднимает Кубок Либертадорес после победы над «Крузейро» globallookpress.com

После финала Сабелья назвал Хуана Себастьяна величайшим футболистом в истории «Эстудиантеса». С тренером согласился даже Верон-старший, хотя сам завоевал с клубом три континентальных трофея против одного у сына. Для Хуана Себастьяна успех в Бразилии имел особое значение ещё и потому, что на родине его долгое время считали одним из главных виновников провала сборной Аргентины на чемпионате мира 2002 года. Возвращение в «Эстудиантес» позволило полузащитнику восстановить репутацию в национальном футболе, а в 2008 и 2009 годах по итогам традиционного опроса уругвайской газеты El País он становился лучшим футболистом Южной Америки.

Верон стал президентом клуба, а затем вернулся на поле, чтобы помочь со строительством стадиона

В октябре 2014 года, спустя несколько месяцев после завершения игровой карьеры, Верон выиграл президентские выборы в «Эстудиантесе», получив около 70% голосов членов клуба. Одной из главных задач нового руководителя стало завершение реконструкции исторического стадиона имени Хорхе Луиса Ирши, на котором начинали карьеру оба Верона.

В сентябре 2016 года Хуан Себастьян предложил болельщикам необычную сделку. Если до конца года им удастся выкупить 65% VIP-лож на реконструированном стадионе, президент вернётся на поле и выступит в очередном розыгрыше Кубка Либертадорес. В декабре 41-летний Верон подписал контракт на полтора года с минимальной зарплатой, которую обязался перечислять на развитие клуба. Таким образом, в 2017 году «Эстудиантес» выступал в континентальном турнире с действующим президентом в составе команды.

42-летний Верон в матче против эквадорской «Барселоны» globallookpress.com

9 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие реконструированного стадиона. Приглашение на мероприятие получил и 75-летний Хуан Рамон, который реализовал пенальти в рамках праздничной программы. На официальном сайте «Эстудиантеса» даже отметили, что благодаря этому голу Верон-старший неофициально стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось отличиться в четырёх разных десятилетиях.

А в марте 2021 года в составе основной команды дебютировал уже представитель третьего поколения династии — 20-летний Дейан Верон. Правда, в отличие от отца и деда, полузащитнику не удалось закрепиться в родном клубе. После выступлений в Аргентине, Чили и США он перебрался в уругвайский «Спортиво Белья Италия», который принадлежит нынешнему голкиперу «Эстудиантеса» Фернандо Муслере. В апреле Дейан признался в интервью TyC Sports, что известная фамилия порой даже мешает его карьере.

Три поколения Веронов в футболках «Эстудиантеса» globallookpress.com

Верон получил шестимесячную дисквалификацию за протест против решения аргентинской федерации

В 2024 году Хуан Себастьян вернулся на пост президента «Эстудиантеса» после трёхлетнего периода работы в качестве вице-президента. К тому моменту аргентинский футбол всё заметнее проигрывал бразильскому в финансовом отношении, а с 2019 года Кубок Либертадорес выигрывали исключительно представители Бразилии. Одним из способов решения этой проблемы Верон считает привлечение частного капитала. Однако устав Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) предусматривает, что её клубы должны иметь статус некоммерческих гражданских ассоциаций. Президент страны Хавьер Милей выступает за предоставление клубам возможности преобразоваться в акционерные общества, тогда как глава AFA Клаудио Тапиа намерен сохранить традиционную модель собственности.

Сам Верон при этом вовсе не настаивает на полной приватизации «Эстудиантеса». Среди возможных альтернатив он называет немецкую модель с сохранением контроля за членами клуба и создание отдельной коммерческой структуры для профессиональной футбольной команды. В ноябре 2024 года руководство «Эстудиантеса» заключило предварительное соглашение с американским предпринимателем Фостером Джиллеттом. По информации СМИ, потенциальный объём инвестиций составлял около 150 млн долларов. Верон тогда гарантировал, что клуб сохранит статус гражданской ассоциации, а право принимать спортивные решения останется за действующим руководством. Однако до заключения полноценного соглашения дело так и не дошло.

Противостояние Верона и Тапиа достигло пика в ноябре 2025 года. Руководство аргентинского футбола решило вручить отдельный чемпионский трофей команде, которая набрала наибольшее количество очков в совокупной таблице за календарный сезон. Обладателем награды стал «Росарио Сентраль», хотя клуб не выиграл ни Апертуру, ни Клаусуру.

Скандальный чемпионский коридор для «Росарио Сентраль» globallookpress.com

Когда «Эстудиантесу» предписали организовать чемпионский коридор для футболистов «Росарио Сентраль», Верон распорядился, чтобы его игроки повернулись к соперникам спиной. Дисциплинарный комитет AFA отстранил президента клуба от любой футбольной деятельности на шесть месяцев, оштрафовал «Эстудиантес» и дисквалифицировал футболистов на две встречи. Клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), после чего в мае 2026 года федерация аннулировала финансовый штраф и признала срок дисквалификации Верона отбытым за несколько дней до его окончания.

Несмотря на неудачу с привлечением американского инвестора, «Эстудиантес» продолжает развиваться и за счёт собственных ресурсов. За последние четыре финансовых года клуб потратил на приобретение футболистов 41,4 млн долларов, причём 94% этих расходов удалось покрыть за счёт продажи игроков. К октябрю 2026-го количество зарегистрированных членов «Эстудиантеса» превысило 63 тысячи. В середине ноября того же года команда Александера Медины обыграла «Индепендьенте Ривадавию» (3:2) в матче за Суперкубок Аргентины и завоевала шестой национальный трофей за последние четыре года. А в случае победы над «Палмейрасом» клуб прервёт семилетнюю гегемонию бразильцев в Кубке Либертадорес и превзойдёт «Ривер Плейт» по количеству побед в главном турнире Южной Америки. Среди аргентинских команд больше титулов останется только у «Индепендьенте» и «Боки Хуниорс».

Муслера выводит «Эстудиантес» в финал на «Маракане» globallookpress.com

В октябре, когда «Эстудиантес» благодаря трём отражённым Муслерой пенальти выбил «Фламенго» из Кубка Либертадорес на «Маракане», Верон опубликовал в социальных сетях старую семейную фотографию. На ней Хуан Рамон держит на руках своего новорождённого сына. Президент «Эстудиантеса» сопроводил снимок всего двумя словами: «Спасибо, папа».

Семейная фотография, которую Верон опубликовал после выхода в финал x.com

В субботу, 28 ноября, Хуан Себастьян вернётся на стадион, где началась история международных успехов его семьи. За все четыре победы «Эстудиантеса» в Кубке Либертадорес на поле неизменно выходил кто-то из Веронов. Впервые клуб может завоевать этот трофей без представителя знаменитой династии в составе команды, но по-прежнему с Вероном во главе.