GOAL объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» обязан рискнуть в январе и приобрести нападающего «Борнмута» Эванилсона.

Маурисио Почеттино назвал назначение в «Манчестер Юнайтед» работой своей мечты, когда покинул сборную США, чтобы сменить Майкла Каррика на «Олд Траффорд». Однако эта мечта обернулась кошмаром быстрее, чем он мог себе представить.

В первом же матче под руководством аргентинца «красные дьяволы» были разгромлены «Ливерпулем» со счетом 0:4, повторив самое крупное дебютное поражение тренера «Юнайтед» за последние 100 лет.

Этот результат оставил команду на 19-й строчке в таблице АПЛ после 11 туров — в 10 очках отставания от «Борнмута», который сейчас идет пятым и претендует на потенциально последнюю путевку в Лигу чемпионов.

Если Почеттино сумеет вернуть «Манчестер Юнайтед» в первую пятерку из такого положения, это станет настоящим чудом.

Но сейчас его главная задача — уберечь команду от изнурительной борьбы за выживание.

Для этого клубу понадобится январское усиление. По сообщениям Daily Mail, в распоряжении Почеттино будет менее 50 миллионов фунтов, поскольку клуб стремится соблюсти правила прибыльности и устойчивого развития лиги: ожидается всего два подписания, причем одно из них, возможно, будет арендой.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Впрочем, если к открытию трансферного окна команда все еще будет находиться под угрозой вылета, руководство в лице INEOS готово «рискнуть» ради подходящего игрока.

Первоочередной задачей Почеттино должно стать наведение порядка в обороне, учитывая, что у «Юнайтед» худший показатель в защите во всей Европе — уже 34 пропущенных мяча в нынешнем сезоне.

Однако, как утверждает The Times, аргентинец также настаивает на покупке нового нападающего, поскольку Беньямин Шешко все еще восстанавливается после тяжелой травмы. И тут на сцену выходит Эванилсон.

Игрок сборной Бразилии стал главной движущей силой взлета «Борнмута» под руководством Марко Розе и мог бы дать атаке «Манчестер Юнайтед» надежную точку опоры.

При этом такой переход не стал бы для «вишен» громом среди ясного неба, ведь Эванилсон фактически выступил с публичным призывом забрать его — шагом, который едва ли пришелся по душе болельщикам на «Виталити Стэдиум». Если в «Юнайтед» на него откликнутся, их шансы на возрождение во второй половине сезона станут куда выше.

«Больше всего мне нравится МЮ»

В «Юнайтед» прекрасно знают, на что способен Эванилсон. Звезда «Борнмута» отметился голом в безумном матче на «Олд Траффорд» (ничья 4:4) в декабре прошлого года, а всего несколько недель назад на том же стадионе забил мяч, закрепивший разгромную победу «вишен» со счетом 3:0.

Второй гол получился особенно эффектным: Эванилсон опередил выбежавшего из ворот голкипера «Юнайтед» Сенне Ламменса в борьбе за длинную передачу — прокинул мяч в одну сторону, а сам обежал вратаря с другой — и с острого угла обводящим ударом отправил его в сетку, повергнув домашние трибуны в гробовую тишину.

Эванилсон globallookpress.com

«Думаю, это был самый красивый гол в моей карьере. Учитывая масштаб матча и то, против какой команды мы играли — против "Юнайтед" на "Олд Траффорд". Забить такой мяч было моментом огромного счастья», — признался он в интервью Globo Esporte.

К тому же, этот гол увенчал его выдающийся матч по всем показателям: за 87 минут на поле 27-летний форвард нанес четыре удара, отдал одну ключевую передачу, совершил три продвижения мяча на ведении, пять подборов и выиграл шесть единоборств.

На таком высоком уровне Эванилсон стабильно играет за «Борнмут» последние четыре месяца, но именно тот день значил для него больше всего.

«Думаю, здесь, в Англии, из больших клубов мне больше всего нравится "Юнайтед". В детстве я смотрел их матчи и восхищался этой командой. Когда за "Юнайтед" играл Криштиану Роналду, я видел множество его ярких моментов.

И, слушайте, осознавать, что теперь я сам выхожу против них... Я провожу в Англии третий сезон, забивал на "Олд Траффорд" в прошлом сезоне и забил в этом. Сыграть на этом стадионе и поразить ворота "Юнайтед" — это воплощение мечты, учитывая величие клуба»., — добавил бразилец.

Больше чем просто бомбардир

В августе 2024 года «Борнмут» побил свой трансферный рекорд, подписав Эванилсона из «Порту» за 40 миллионов фунтов.

В португальском клубе он набрал 81 очко по системе «гол+пас» в 154 матчах за четыре сезона. В своих первых 35 играх за «вишен» во всех турнирах бразилец записал на свой счет 17 результативных действий, во многом оправдав свой ценник.

Однако в сезоне-2025/26 его статистика просела: он забил всего шесть мячей в Премьер-лиге.

Эванилсон globallookpress.com

Впрочем, сухие цифры не отражали всей картины. «Борнмут» ни за что не добился бы лучшего результата в высшем дивизионе в своей истории (шестое место) и не завоевал бы путевку в Лигу Европы без неустанной работы Эванилсона, который 32 раза выходил в стартовом составе на позиции «девятки».

«Ему, пожалуй, просто не везет в плане статистики, но мы прекрасно знаем, насколько он важен. У нас нет ни малейших сомнений в его ценности для команды: он проделывает огромный объем работы без мяча и с мячом, атакует свободные зоны, вынуждает соперников получать желтые карточки. Он отлично делает свое дело», — говорил в мае бывший главный тренер «Борнмута» Андони Ираола.

Эванилсон globallookpress.com

Эванилсон действительно гораздо больше, чем просто бомбардир: это сложившийся форвард, который умеет вовлекать партнеров в игру, прессингует соперников так, словно от этого зависит его жизнь, и растягивает оборону за счет умного движения. В нынешнем «Юнайтед» игрока такого плана попросту нет.

Шешко — единственный профильный центрфорвард в обойме Почеттино, но в свои 23 года он все еще слишком сырой и ему не хватает той технической оснащенности, которой в избытке обладает Эванилсон.

К тому же, словенец на «Олд Траффорд» постоянно испытывает проблемы со здоровьем и не может набрать оптимальные кондиции, тогда как Эванилсон куда выносливее и по-настоящему наслаждается силовой борьбой в АПЛ, регулярно используя мощный корпус, чтобы оттеснять защитников и собирать на себе фолы.

Удача возвращается

Были опасения, что «Борнмут» ждет спад после ухода Ираолы в «Ливерпуль», особенно после того, как Розе не сумел выиграть ни одного из своих первых шести матчей у руля команды в Премьер-лиге, а низшей точкой стало выездное поражение от «Челси» (1:5) 10 октября.

Однако с тех пор результаты резко пошли в гору, а бывший наставник «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии» привил составу собственный игровой почерк.

Марко Розе globallookpress.com

«Вишни» выиграли все девять последних матчей, включая триумф на «Олд Траффорд» и разгром «Милана» (3:0) в Лиге Европы, попутно установив новый клубный рекорд.

Розе в целом сохранил смелую, проактивную философию Ираолы, но внес тонкие коррективы: научил игроков держать структуру и расставлять скоординированные прессинг-ловушки без мяча, а крайним полузащитникам поручил смещаться в середину, создавая численный перевес в центре поля при владении.

Кроме того, он перевел Эванилсона на роль, близкую к «ложной девятке», что перевернуло игру бразильца в финальной трети поля. Получив больше свободы для опусканий между линиями и связывания игры, он стал главным двигателем мяча и созидателем «Борнмута», при этом оставаясь эффективным завершителем за счет своевременных рывков в штрафную вторым темпом.

Эванилсон globallookpress.com

«Борнмут» — самая эффективная команда лиги по количеству ударов после возвратов владения, а Эванилсон лидирует по числу оборонительных действий (65) в роли главного зачинщика прессинга.

Отличившись в победном матче против «Ноттингем Форест» (2:0) в минувшие выходные, Эванилсон стал первым игроком в истории «вишен», забившим в шести матчах Премьер-лиги подряд. На его счету уже восемь голов во всех турнирах в нынешней кампании, а также пять результативных передач — к огромной радости Розе.

«Он не просто классический девятый номер. Он невероятно старателен и очень много работает на команду. Иногда он играет как "девятка с половиной", в этом сезоне он действовал и на позиции "десятки", потому что он попросту очень классный футболист.

Но в конечном счете он должен вознаграждать себя голами, ведь он все-таки "девятый номер" — и именно это он сейчас и делает», — заявил немецкий специалист изданию Bournemouth Echo.

Шанс вернуться в сборную Бразилии

Когда журналисты Globo спросили Эванилсона о его недавнем прогрессе, он ответил: «В прошлом году я забил не так много, но приносил команде большую пользу. А в этом году я очень счастлив. Конечно, мне всегда больше нравится помогать команде голами и результативными передачами — так гораздо лучше. Да и сама команда здорово помогает мне в атаке.

Мы стали чаще возвращать мяч на чужой половине поля, стиль игры немного изменился. Партнеры создают моменты, а я их реализую. Надеюсь продолжать в том же духе».

Эванилсон globallookpress.com

Если ему это удастся, «Борнмут» вполне способен снова финишировать в первой шестерке, да и в Лиге Европы с ними придется считаться любому сопернику — на общем этапе «вишни» пока выиграли все пять матчей.

Однако медийный резонанс на «Виталити Стэдиум» не идет ни в какое сравнение с тем вниманием, которое Эванилсон получил бы на «Олд Траффорд», а это могло бы серьезно помочь ему вернуться в обойму сборной Бразилии.

Эванилсон провел два матча за «селесао» в 2024 году, но, в отличие от своего одноклубника по «Борнмуту» Райана, ни разу не вызывался в национальную команду с тех пор, как ее возглавил Карло Анчелотти.

«Конечно, я немного выпал из поля зрения сборной, но всегда держал в голове мысль о возвращении. Думаю, эта возможность уже совсем близко», — сказал форвард о своем недавнем отсутствии в заявке.

Эванилсон globallookpress.com

Анчелотти еще может признать, что Эванилсон заслуживает шанса благодаря своим подвигам в «Борнмуте», однако яркая игра в Лиге чемпионов в составе «Юнайтед» и роль главной ударной силы в возрождении клуба на внутренней арене не оставили бы итальянцу ни единого шанса его игнорировать.

Как бы плохо ни складывались дела у «красных дьяволов» сейчас, их потолок всегда будет выше, чем у такого клуба, как «Борнмут», который попросту не располагает сопоставимыми ресурсами и глобальным охватом. И если Эванилсон хочет проявить себя на элитном уровне, это логичный следующий шаг.

Идеальный вариант для Почеттино

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Эванилсона составляет 29 миллионов фунтов, однако «Борнмут», несомненно, потребует гораздо более крупную сумму, учитывая, что его контракт рассчитан до 2029 года.

Если «Юнайтед» удастся продать одного-двух игроков, чтобы выручить средства, или же в INEOS согласятся раскошелиться ради этой точечной сделки, итоговый ценник в 50–60 миллионов фунтов станет настоящей удачей.

Эванилсон — мощный, проверенный Премьер-лигой нападающий в самом расцвете сил, который идеально подходит под систему Почеттино.

Бывший наставник «Челси» и «Тоттенхэма» также требует интенсивного высокого прессинга от линии атаки и традиционно отдает предпочтение динамичным центрфорвардам, умеющим опускаться в глубину — таким, как Гарри Кейн и Николас Джексон.

До своего увольнения Майкл Каррик пробовал в центре нападения Брайана Мбемо, Матеуса Кунью, Джошуа Зиркзе и даже капитана клуба Бруну Фернандеша, но ни один из них не смотрелся там органично.

Бруну Фернандеш и Маурисио Почеттино globallookpress.com

На их фоне Эванилсон представляет собой полную противоположность: это разносторонний форвард, способный уверенно завершать атаки с обеих ног, принимать мяч спиной к воротам, открываться за спины защитникам и с настоящим голодом врываться в штрафную.

Его неуступчивость в борьбе за безнадежные мячи и менталитет командного игрока также стали бы приятным контрастом на фоне эгоистичного индивидуализма, который в последние годы расцвел в раздевалке «Юнайтед».

Эванилсон globallookpress.com

В футболке «Борнмута» Эванилсон никогда не выкладывался меньше чем на сто процентов, благодаря чему стал одновременно любимцем трибун и одним из самых эффективных игроков Премьер-лиги.

Пусть кто-то и скажет, что он не самый хладнокровный девятый номер в плане реализации, но воспитанник академии «Флуминенсе» отвечает слишком многим другим требованиям.

На зимнем рынке «Юнайтед» совершенно точно не найдет более надежного нападающего, а значит, Эванилсон стоит того, чтобы пойти на этот риск.