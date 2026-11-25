Боевая ничья в Лиссабоне между «МЮ» и «Спортингом»

«Спортинг» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в результативном противостоянии пятого тура Лиги чемпионов. Лиссабонцы вышли вперёд благодаря Луису Суаресу, который в первом тайме не реализовал один пенальти, но оказался точен со второй попытки. Сразу после перерыва Бруну Фернандеш оформил дубль в течение двух минут, перевернув ход встречи со своим бывшим клубом. Однако удержать преимущество подопечным Маурисио Почеттино не удалось: на 80-й минуте Суарес забил свой второй мяч, установив окончательный счёт. В компенсированное время манкунианцы остались в меньшинстве после удаления Юри Тилеманса

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90+6' Окончен матч! Лиссабонский «Спортинг» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:2. После этой игры португальцы с 10 очками располагаются на девятом месте в сводной таблице Лиги чемпионов, манкунианцы с семью баллами находятся на 19-й строчке. В следующем туре «Спортинг» на выезде сыграет с «Ромой» (8 декабря), а «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «РБ Лейпциг».

90+5' Иранкунда слева из пределов штрафной пробил из-под Дало в ближний угол, но мяч пролетел выше ворот!

90+3' Юри Тилеманс грубо сфолил против Альтимира и получил вторую жёлтую карточку.

90+2' Две замены у «МЮ»: вместо Мбемо и Бруну Фернандеша на поле вышли Мэйсон Маунт и Андрей Сантос.

90' Пять минут добавил Марциняк к основному времени матча.

89' Иранкунда от левого края штрафной простреливал в её центр, но прервали защитники манкунианцев передачу!

Статистика матча 4 Удары в створ 2 6 Удары мимо 4 51 Владение мячом 49 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 6 18 Фолы 13

88' Нестори Иранкунда получил жёлтую карточку.

87' Араухо пробил с лёта с левой стороны штрафной в дальний угол, но немного не попал в створ!

86' Замена у «Спортинга»: вместо Луиса Суареса на поле вышел Фотис Иоаннидис.

83' Побежал к монитору Марциняк и отменил гол — атака на вратаря со стороны Доргу!

82' Бруну Фернандеш подал угловой и закрутил мяч в ворота, Макси Араухо буквально сам забросил мяч в свои ворота, но было давление на вратаря со стороны Доргу.

80' На VAR быстро проверили правильность гола, а точнее атаку на вратаря, но фола не было.

80' Гооооол!!! 2:2. Фреснеда зажёг высокую свечу с правого фланга, и Ламменс обязан был ловить мяч, но выпустил его из рук и Луис Суарес быстро сориентировался и пробил «ножницами» через себя в падении и попал точно в опустевшие ворота!

79' Мартинес сфолил против Саласара в центре поля.

77' Замена у «МЮ»: вместо Амада на поле вышел Ши Лэйси.

76' Две замены у «Спортинга»: вместо Куарежмы и Думбия на поле вышли Ибраима Ба и Нестори Иранкунда.

75' Амад забрался в офсайд на правой бровке.

72' Тилеманс бил наверняка из центра штрафной, но успел подставить ногу Куарежма — ещё и офсайд зафиксировали судьи у Юри.

71' Доргу от левого края штрафной простреливал в её центр на Амада, но того опередил Араухо.

69' Диогу Дало пробил с линии штрафной, но его заблокировал Гонсалу Инасиу.

68' Замена у «Спортинга»: вместо Катаму на поле вышел Родриго Саласар.

68' Луис Суарес сфолил недалеко от своей штрафной на Майну.

65' Две замены у «МЮ»: вместо Мазрауи и Зиркзее на поле вышли Диогу Дало и Патрик Доргу.

62' Очень опасно с левого фланга подавал Альтимира в центр штрафной, но там в падении головой прервал передачу Лисандро Мартинес.

60' Катаму от правого края чужой штрафной простреливал на Луиса Суареса, но Магуайр перехватил передачу.

58' Альтимира пробил с линии штрафной из-под защитника, но Ламменс парировал перед собой, однако на добивание никто не пошёл, и бельгийский голкипер со второй попытки взял мяч под контроль.

57' Зиркзее получил мяч левее радиуса и мощно пробил верхом, но совсем неточно получилось!

56' Луис Гильерме протащил мяч от центра практически до чужой штрафной и опасно пробил верхом, но мяч пролетел немного выше перекладины.

54' Со штрафного пробил Бруну Фернандеш, крутил мяч в дальнюю правую «девятку», но совсем немного не попал в створ!

53' Эдуарду Куарежма сфолил практически на линии штрафной против Амада и схлопотал жёлтую карточку.

51' Гооооол!!!! 1:2. Подвёл «Спортинг» газон родного стадиона! Бруну Фернандеш не самым удачным образом пробил из-за пределов штрафной чуть правее её дуги, но мяч угодил в неровность газона и отскочил над Кайке Перейрой!

49' Завалился в чужой штрафной Зиркзее после единоборства с Араухо, но там была нормальная борьба плечо в плечо!

47' Гоооооол!!!! 1:1. Бруну Фернандеш уверенно реализовал пенальти, направив низом мяч в левый от себя угол ворот!

46' Пенальти!!!! Теперь в ворота «Спортинга». Лисандро Мартинес от левого угла ворвался в чужую штрафную, и ему заплёл ноги Эдуарду Куарежма — Марциняк уверенно показал на «точку».

46' Второй тайм начался! Без замен обошлись команды в перерыве.

45+3' Окончен первый тайм! «Спортинг» завершил первый тайм с минимальным преимуществом благодаря двум пенальти, заработанным с интервалом в несколько минут. С первой попытки Луис Суарес не сумел переиграть Сенне Ламменса, однако на 33-й минуте уругваец всё же открыл счёт. Манкунианцы периодически создавали опасные моменты у ворот хозяев, но действовали недостаточно точно в завершающей стадии атак. Наиболее реальную возможность восстановить равновесие перед перерывом упустил Амад Диалло.

45' Три минуты добавил ко времени первого тайма Марциняк.

43' Амад Диалло справа в чужой штрафной получил мяч, убрал влево защитника и пробил низом в дальний угол, но немного не попал в створ.

40' Не сразу свистнул Марциняк, дал закончиться атаке, которую завершил голом Амад Диалло, но, естественно, взятие ворот не было засчитано.

40' Юри Тилеманс грубо сфолил против Гонсалу Инасиу и был наказан жёлтой карточкой.

38' С подбора пробил слева из пределов штрафной Катаму, но угодил в Бруну Фернандеша.

37' Фреснеда простреливал от правого края штрафной в её центр, но Йоро прервал в подкате передачу.

35' Исса Думбия слева из пределов штрафной попытался пробить, но угодил в Магуайра.

33' Гооооол!!!! 1:0. Вновь подошёл к «точке» Луис Суарес и на этот раз пробил в левый от себя угол, Ламменс снова угадал направление удара, но на этот раз дотянуться до мяча не смог.

32' Араухо вырвался на рандеву с Сенне Ламменсом, и бельгийский вратарь буквально снёс уругвайца — получил жёлтую карточку и пенальти в придачу.

32' Ещё один пенальти!!!!!!!!!

30' Исполнять пенальти вызвался Луис Суарес и не смог переиграть Ламменса, который угадал направление удара и поймал мяч.

29' Пенальти!!!! Справа в чужой штрафной пошёл в дриблинг Катаму, но получил по ногам от Лисандро Мартинеса, и Марциняк уверенно указал на «точку».

25' Диалло забрался в офсайд — уже третий к исходу 25-й минуты у «МЮ».

23' Мбемо пытался прорваться к вратарской от левого края штрафной, и вроде бы получилось, но передача не прошла.

21' Пытались довести дело до удара Мбемо и Бруну Фернандеш в штрафной хозяев, но защитники лиссабонцев не позволили этого сделать.

19' Бруну Фернандеш с левого фланга навесил к вратарской, но здорово на выходе сыграл Кайке Перейра и забрал мяч.

16' Лени Йоро со своей половины сделал прекрасную дальнюю передачу в штрафную на Зиркзее, который хорошо принял мяч и пробил в сторону ворот, но выше перекладины получилось!

13' Катаму пробил с дальней дистанции, но сильно выше перекладины получилось.

12' С подбора от левого угла вратарской с лёта попытался пробить Араухо, но мяч свалился с ноги и полетел выше ворот!

12' Вроде бы пришёл в себя Мазрауи и готов вернуться в игру.

10' При единоборстве с Араухо получил повреждение Мазрауи, и ему нужна медицинская помощь.

09' Араухо на левом фланге продавил Мазрауи и подал на дальнюю штангу, но никто на передачу не откликнулся.

07' Зиркзее прорвался по правому флангу и подал в штрафную, но очень сильно и неточно! Ещё и в офсайде оказался голландец.

05' Бруну Фернандеш грубо сфолил в центре поля против Катамы.

04' Довольно опасная вылазка в чужую штрафную получилась у «Спортинга», но манкунианцы отбились и не позволили довести дело до удара по воротам.

03' Опасная атака могла получиться у гостей через правый фланг, но Мазрауи забрался в офсайд.

02' Со взаимных фолов начали матч соперники.

01' Матч начался! С центра разыграли гости!

До матча

22:55 Команды появились на поле! Матч скоро начнётся!

22:50 В Лиссабоне ясно, +14 градусов.

22:40 Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша); Ассистент: Томаш Листкевич (Варшава, Польша); Ассистент: Адам Купсик (Польша); Резервный: Войцех Мыць (Люблин, Польша).

22:27 «Манчестер Юнайтед»: Сенне Ламменс, Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр, Лени Йоро, Нуссайр Мазрауи, Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Брайан Мбемо, Юри Тилеманс, Амад Диалло, Джошуа Зиркзее.

22:25 «Спортинг»: Кайке Перейра, Макси Араухо, Эдуарду Куарежма, Гонсалу Инасиу, Иван Фреснеда, Серхи Альтимира, Жени Катаму, Силас Андерсен, Луис Гильерме, Исса Думбия, Луис Суарес.

22:20 Матч пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия).

22:15 В еврокубках соперники пересекались четырежды: три победы одержал «Манчестер Юнайтед», одну — «Спортинг» (разница мячей — 8:7 в пользу англичан). В четвертьфинале Кубка обладателей кубков сезона-1963/64 португальцы после гостевого поражения (1:4) разгромили манкунианцев в Лиссабоне (5:0). На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2007/08 английский клуб победил в обеих встречах (1:0 и 2:1), причём в каждом поединке отличился Криштиану Роналду. Беспроигрышная серия «МЮ» в еврокубковых матчах против португальских команд насчитывает 13 встреч — девять побед и четыре ничьи.

22:05 Смена главного тренера пока не принесла манкунианцам положительного результата: дебют Маурисио Почеттино пришёлся на разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:4). В пяти последних встречах во всех турнирах «красные дьяволы» одержали одну победу, потерпели три поражения и однажды сыграли вничью (разница мячей — 7:15). После четырёх туров Лиги чемпионов английский клуб занимал 17-ю строчку с шестью очками и разницей мячей 8:8. Обе победы манкунианцы добыли на своём поле, тогда как выезды к мадридскому «Атлетико» (0:2) и итальянскому «Комо» (1:4) завершились неудачами. В предыдущем туре «МЮ» отыграл отставание в два мяча и одолел «Рому» (3:2). При этом в 11 последних гостевых матчах Лиги чемпионов английский клуб одержал лишь одну победу при трёх ничьих и семи поражениях.

21:55 Лиссабонцы подходят к пятому туру общего этапа Лиги чемпионов с серией из пяти побед во всех турнирах, за время которой забили десять мячей и пропустили лишь один. В четырёх из этих встреч португальский клуб сохранил ворота в неприкосновенности. В предыдущем еврокубковом поединке подопечные Паулу Фонсеки одолели донецкий «Шахтёр» (1:0), доведя количество набранных очков до девяти. Перед началом пятого тура «Спортинг» занимал десятое место в турнирной таблице с разницей мячей 8:4. Лиссабонцы выиграли шесть из восьми последних домашних матчей Лиги чемпионов, а их результативная серия на групповом и общем этапах турнира насчитывает 22 встречи, что является рекордом для португальских клубов. Вместе с тем в семи домашних поединках Лиги чемпионов против английских команд «львы» потерпели пять поражений.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.86.