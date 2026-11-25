«Фенербахче» одержал минимальную победу над «Шахтёром» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0). Единственный и победный гол на 56-й минуте в составе турецкой команды забил Мурики. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+4' Всё. Звучит финальный свисток. «Фенербахче» одержал победу над «Шахтером» со счетом 1:0 и набирал 8 очков. У «Шахтера» осталось 4 балла. В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет на выезде против словацкого «Слована», а «Фенербахче» отправится в гости к австрийскому ЛАСКу. Обе встречи пройдут 9 декабря. Я с вами прощаюсь. Пока.

90+2' Юксек нарушил правила против Исаке на левом фланге обороны.

90' К основному времени матча добавлено 4 минуты.

89' Замена в составе «Шахтера»: уходит с поля Назарина, в игру вступает Оба.

87' Замена в составе «Фенербахче»: с поля уходит автор гола Мурики, в игру вступает Лукаку.

85' «Шахтер» владеет мячом 55%, «Фенербахче» — 45%.

Статистика матча 2 Удары в створ 5 5 Удары мимо 6 54 Владение мячом 46 3 Угловые удары 5 0 Офсайды 2 12 Фолы 14

83' В составе «Шахтера» двойная замена: с поля уходят Траоре и Винисиус. В игру вступают Азарови и Мейреллис.

80' Канте пытался проскочить к ворота украинского клуюа через левый фланг, но его вовремя остановили защитники «Шахтёра».

78' Замена в составе турецкой команды: с поля уходит Гринвуд, в игру вступает Гендузи.

76' У «Шахтёра» осталось 15 минут, чтобы спасти игру.

Педро Энрике globallookpress.com

74' Педро Энрике получил карточку жёлтого цвета за разговоры с судьёй. Он совершил наступ на Кахведжи.

72' Гринвуд пробил со штрафного по центру, мяч пролетел намного выше ворот.

70' Замена в составе «Фенербахче»: с поля ушёл Актюркоглу, в игру вступил Кахведжи.

69' Бондарь получил карточку жёлтого цвета.

68' Моментище! Невертон пальнул в правую девятку, голкипер папировал удар.

66' «Шахтёр» владеет мячом 52% игрового времени, «Фенербахче» — 48%.

64' По шесть ударов нанесли обе команды. «Шахтер» пробил в створ два раза, «Фенербахче» — четыре.

62' ОПАСНО! Назарина нанес дальний удар, мяч пролетел рядом с левой стойкой.

60' ОТМЕНА ГОЛА! В следующей атаке Мурики получили передачу с левого фланга и отправил мяч в сетку. Но гол не засчитан, форвард«Фенера» оказался в положении вне игры.

58' По пять ударов нанесли обе команды, «Шахтёр» — два раза, «Фенербахче» — три.

56' ГОООООООООООЛ! 0:1! Мурики! «Фенербахче» открывает счёт в матче. Гринвуд бил с острого правого угла в дальний угол. Ризнык потащил и Мурики с линии вратарской протолкнул мяч в сетку.

55' Первая замена в составе «Шахтера»: вместо Марлона игру продолжит Исак.

55' Матвиенко из глубины поля отдавал передачу в штрафную площадь соперника, вратарь поймал мяч в воздухе.

53' Первая желтая карточка в матче, ее получает Юксек за фол против Пальмареса.

52' К слову, со Шкриньяром всё в порядке, он вернулся на футбольное поле.

50' Пока у нас пауза, где помогают игроку «Фенербахче», отметим, что замен в перерыве не было.

48' Шкриньяр нуждается в помощи врачей, игрок получил травму.

46' Начался второй тайм.

45+2' Всё. Звучит свисток на перерыв. Счет в поединке не открыт — 0:0. Отдыхаем.

45+1' Марлон лежит на газоне после столкновения с Айдыном. Ему оказывают помощь врачи. Надеемся все в порядке с игроком украинского клуба.

45' К основному времени первого тайма добавлено 2 минуты.

44' МОМЕНТИЩЕ! После розыгрыша углового слева Мурики головой пробил выше ворот.

42' ОПАСНО! Айдын пробил с правого острого угла, целился в дальний угол, Ризнык парировал удар, мяч улетел на угловой.

40' Момент. Алиссон пробил низом с правого острого угла, вратарь накрыл мяч.

38' Плотная борьба пошла в центре поля, игроки «Шахтера» стараются держать мяч внизу, играя в короткий пас.

36' Фол в центре поля, Алиссон нарушил правила против Брауна, толкнув в спину соперника.

34' «Шахтер» владеет мячом 53% игрового времени, а «Фенербахче» — 47%.

32' ОПАСНО! Алиссон с линии штрафной пробил выше ворот.

30' Хороший футбол демонстрирует обе команды, стараются атаковать, думаю, что голы сегодня мы ещё увидим.

28' Момент у «Фенербахче». Гринвуд пробил со штрафного прямиком в правый угол, Ризнык вытянулся в струнку и потащил удар.

Мурики globallookpress.com

26' ОПАСНО! Мурики после розыгрыша правого углового, выиграл борьбу в воздухе и с линии вратарской пробил головой, мяч полетел выше ворот.

24' Да, игра продолжается. Счёт остаётся прежним — 0:0.

22' В игру вступает ВАР. Майкл Оливер решил убедиться, фолил ли игрок «Фенербахче» в эпизоде со взятием ворот.

20' ГОЛ!? НЕТ!? ОТМЕНА! Мурики во вратарской соперника нарушил правила против Матвиенко и протолкнул мяч в сетку ворот «горняков».

18' ОПАСНО! Мурики пробил с острого правого угла, Матвиенко заблокировал удар.

16' Момент у «Фенербахче». После навеса с левого фланга Актюркоглу в падении пытался замкнуть передачу, но мяч пролетел мимо правой штанги.

14' Невертон подал с правого фланга в штрафную соперника, снова Канте играет на высоте и вынес мяч из своей штрефной.

12' ОПАСНО! Марлон ворвался в штрафную соперника через левый фланг и с угла вратарской пробил в ближний угол. Канте успел подставить ногу и прервал удар.

10' Ризнык под давлением и прессингом со стороны турецких форвардов вынужден был вынести мяч в аут.

08' Ворвался Невертон в штрафную соперника через центр и пробил по воротам, мяч пролетел мимо правой штанги.

06' Опасно! Алиссон вбежал с мячом в штрафную соперника справа и перевесил через вратаря, мяч полетел мимо левой штанги.

04' В спокойном темпе проходит поединок, команды присматриваются друг к другу.

02' «Фенербахче» начинает встречу с центра поля, гости играют в желто-белой форме, «Шахтер» — в оранжево-черной форме.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

23:00 Команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

22:50 Стартовый состав «Фенербахче»: Эдерсон, Семеду, Шкриньяр, Оппонг, Браун, Гринвуд, Юксек, Айдын, Канте, Актюркоглу, Мурики.

22:40 Стартовый состав «Шахтёра»: Ризнык, Педро, Матвиенко, Бондар, Винисиус, Пальмарес, Гомес, Сантана, Очеретько, Назарина, Траоре.

22:30 Главный судья матча — Майкл Оливер из Англии.

22:15 Под руководством Эмре Белёзоглу «Фенербахче» необходимо прибавлять, несмотря на внушительный подбор исполнителей. Особенно заметны проблемы в обороне: в четырёх матчах Лиги чемпионов команда пропустила 11 мячей. Впрочем, атакующий потенциал турецкого клуба позволяет рассчитывать на борьбу за выход в плей-офф. Наличие таких исполнителей, как Ромелу Лукаку, добавляет команде вариативности и мощи впереди

21:55 «Фенербахче» занимает 19-е место в общей таблице Лиги чемпионов, имея в активе пять очков после четырёх туров. При этом стамбульский клуб забил шесть мячей, но пропустил уже 11. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Коджаелиспором» (2:2), до этого разгромила «Чорум» (5:0), а ещё ранее одолела «Ливерпуль» (3:2). Таким образом, «жёлтые канарейки» не проигрывают на протяжении трёх встреч подряд.

21:40 Команда Арды Турана обладает неплохим кадровым потенциалом, однако определённые проблемы создают серьёзные травмы Кауана Элиаса и Педринью. Кроме того, чрезмерная зависимость от индивидуальных качеств бразильских легионеров не всегда идёт «Шахтёру» на пользу. Не стоит забывать и о сложной логистике: из-за известных обстоятельств донецкий клуб фактически проводит все матчи на выезде.

21:30 «Шахтёр» занимает 24-е место в общей таблице основного этапа Лиги чемпионов, набрав четыре очка в четырёх турах. При этом команда забила и пропустила по четыре мяча. Донецкий коллектив переживает не лучший период: в предыдущем матче он сыграл вничью с «Левым Берегом» (1:1), до этого разошёлся миром с киевским «Динамо» (0:0), а ещё ранее уступил «Спортингу» (0:3). Таким образом, без побед «горняки» остаются уже три встречи подряд.

21:15 Матч пройдёт на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, вмещающей 40 341 болельщик.

21:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.63.